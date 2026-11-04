Những nhóm người nên lưu ý khi ăn loại hạt bổ dưỡng quen thuộc

Dinh dưỡng 04/11/2026 05:00

Nhiều người thường nghĩ, hạt sen có chứa nhiều chất dinh dưỡng nên rất bổ. Nên cho rằng đối tượng nào cũng có thể sử dụng hạt sen. Tuy nhiên đây là quan điểm sai lầm.

Đặc điểm của hạt sen

Hạt sen còn có tên gọi khác ít người biết là liên nhục được lấy từ trong đài sen và có thể sử dụng để chế biến nhiều món ăn khác nhau hoặc phơi khô và kết hợp trong các loại thuốc. Hạt sen có vị ngọt, dạng sáp và ăn “bùi bùi”. Vì vị dễ ăn, hạt sen được sử dụng để chế biến trong rất nhiều món ăn mặn và ngọt khác nhau, cung cấp nhiều dinh dưỡng cho người dùng cùng với các đặc tính an toàn của hạt sen.

Những nhóm người nên lưu ý khi ăn loại hạt bổ dưỡng quen thuộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hạt sen bao gồm hai phần chính là hạt và tâm sen bên trong. Khi hạt sen kết hợp với tim sen bên trong cũng giúp chữa đau đầu và suy nhược cơ thể. Nếu dùng riêng hạt sen thì có tác dụng nhuận trường và hỗ trợ phòng các bệnh về đường tiêu hóa.

Hạt sen chứa nhiều giá trị dinh dưỡng, với 100g hạt sen chứa khoảng 350 calo, hơn 60g carbohydrate, 17g protein và nhiều thành phần khác như chất béo, natri, canxi, kali, photpho... Hạt sen không gây béo phì và vẫn mang lại nguồn dinh dưỡng an toàn. Do đó, hạt sen thường được chọn lựa là thực phẩm ăn kiêng an toàn. Tuy nhiên cần tuân thủ cách ăn hạt sen tốt cho sức khỏe để tránh sự cố không mong muốn.

Nhóm người nên hạn chế ăn hạt sen 

Người mắc bệnh tim mạch

Hạt sen, mặc dù là thực phẩm bổ dưỡng, nhưng lại chứa một thành phần gây lo ngại cho sức khỏe tim mạch, đó là alkaloid có trong tâm sen. Alkaloid là một chất có thể gây độc cho cơ tim, nếu sử dụng không đúng cách có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng như rối loạn nhịp tim, thậm chí suy tim.

Những nhóm người nên lưu ý khi ăn loại hạt bổ dưỡng quen thuộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, người bệnh tim mạch cần hết sức thận trọng khi sử dụng hạt sen. Để đảm bảo an toàn, tốt nhất nên loại bỏ hoàn toàn tâm sen trước khi chế biến. Nếu muốn sử dụng tâm sen, cần phải khử độc bằng cách rang hoặc sao cho đến khi chuyển màu vàng nhạt. Tuy nhiên, phương pháp này không loại bỏ hoàn toàn độc tố, do đó cần tuân thủ liều lượng khuyến cáo và không nên sử dụng thường xuyên.

Người bị rối loạn tiêu hóa

Hạt sen có tính hàn, vị ngọt, có tác dụng cầm máu, giảm tiêu chảy. Do đó, những người bị táo bón nên hạn chế ăn hạt sen vì có thể làm tình trạng táo bón trở nên nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, hạt sen chứa nhiều chất xơ, nếu ăn quá nhiều có thể gây đầy bụng, khó tiêu, đặc biệt là với những người có hệ tiêu hóa yếu.

Người bị bệnh gout, sỏi thận

Hạt sen, tuy là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng với nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng lại chứa một hợp chất cần được lưu ý, đó là purine. Purine là một hợp chất tự nhiên có trong nhiều loại thực phẩm, khi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành axit uric.

Những nhóm người nên lưu ý khi ăn loại hạt bổ dưỡng quen thuộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hàm lượng purine trong hạt sen tuy không cao như một số loại thực phẩm khác (như nội tạng động vật, hải sản), nhưng nếu ăn quá nhiều, đặc biệt là khi cơ thể đang có vấn đề về chuyển hóa purine, có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gút hoặc làm bệnh gout trở nên nặng hơn. Axit uric tích tụ quá mức cũng có thể hình thành sỏi thận, gây đau đớn, tiểu ra máu và các biến chứng nguy hiểm khác.

Trẻ em dưới 1 tuổi

Hạt sen chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, bao gồm protein, tinh bột, chất xơ... Hệ tiêu hóa của trẻ còn non yếu, chưa hoàn thiện nên việc tiêu hóa một lượng lớn các chất này có thể gặp khó khăn, dẫn đến đầy bụng, khó tiêu, táo bón. Một số trẻ có cơ địa nhạy cảm có thể bị dị ứng với các thành phần trong hạt sen, biểu hiện bằng các triệu chứng như nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy, khó thở...

Vì vậy, trẻ dưới 1 tuổi không nên ăn hạt sen. Đối với trẻ lớn hơn, chỉ nên cho ăn với lượng nhỏ và chế biến kỹ (nấu chín nhừ, nghiền nhuyễn). Khi mới cho trẻ ăn hạt sen, cần theo dõi kỹ các phản ứng của trẻ. Nếu thấy trẻ có dấu hiệu dị ứng hoặc khó tiêu, cần ngưng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đậu Hà Lan là một loại hạt nhưng đôi khi còn được biết đến như một loại rau. Đây là một trong những loại thực phẩm lành mạnh, có hàm lượng chất béo thấp, hàm lượng chất xơ và khoáng chất cao nên rất được ưa chuộng trong những thực đơn ăn uống khoa học.

Xem thêm
Từ khóa:   hạt sen công dụng hạt sen ai không nên ăn hạt sen

TIN MỚI NHẤT

Lipovitan tiếp sức học sinh khó khăn trên hành trình đến trường

Lipovitan tiếp sức học sinh khó khăn trên hành trình đến trường

Đời sống 12 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/11/2026, 3 con giáp BỔNG LỘC cao ngất, tiền vào đầy két, vàng vào đầy kho, giàu nứt đổ vách

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/11/2026, 3 con giáp BỔNG LỘC cao ngất, tiền vào đầy két, vàng vào đầy kho, giàu nứt đổ vách

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 30 tỷ vào ngày 4/11/2026, 'đạp trúng hố vàng', làm ăn phất phát, vận trình vụt sáng khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 30 tỷ vào ngày 4/11/2026, 'đạp trúng hố vàng', làm ăn phất phát, vận trình vụt sáng khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Con gái 9 tuổi của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa gây chú ý vì chiều cao vượt trội

Con gái 9 tuổi của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa gây chú ý vì chiều cao vượt trội

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, 3 con giáp Thần Tài ‘rót lộc’, đạp trúng hũ vàng, tiền bạc như ‘sóng biển dâng trào’ ngày nào cũng rủng rỉnh tiêu pha

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, 3 con giáp Thần Tài ‘rót lộc’, đạp trúng hũ vàng, tiền bạc như ‘sóng biển dâng trào’ ngày nào cũng rủng rỉnh tiêu pha

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 4/11/2026, 3 con giáp sau có tài lộc 'bùng nổ, thu nhập tăng vọt, sự nghiệp tăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng hôm nay, thứ Tư 4/11/2026, 3 con giáp sau có tài lộc 'bùng nổ, thu nhập tăng vọt, sự nghiệp tăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Những nhóm người nên lưu ý khi ăn loại hạt bổ dưỡng quen thuộc

Những nhóm người nên lưu ý khi ăn loại hạt bổ dưỡng quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 29 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 4/11/2026, Thần Tài thương người tài đức, 3 con giáp tích nhiều phúc lớn, tiền bạc kéo về chật két, lộc lá hưởng không hết

Sau hôm nay, thứ Tư 4/11/2026, Thần Tài thương người tài đức, 3 con giáp tích nhiều phúc lớn, tiền bạc kéo về chật két, lộc lá hưởng không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (4/11/2026), 3 con giáp có khả năng kiếm tiền 'cực đỉnh', sự nghiệp hanh thông, cuộc sống giàu sang khó ai sánh bằng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (4/11/2026), 3 con giáp có khả năng kiếm tiền 'cực đỉnh', sự nghiệp hanh thông, cuộc sống giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/11/2026), 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Cuối ngày hôm nay (4/11/2026), 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bé Gạo qua đời ở tuổi lên 5 sau thời gian mắc bệnh lão nhi hiếm gặp

Bé Gạo qua đời ở tuổi lên 5 sau thời gian mắc bệnh lão nhi hiếm gặp

Tử vi thứ Tư 4/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất đổi vận phát tài, phúc khí dồi dào, Mão - Tỵ đối mặt với họa phá tài, uổng phí tiền của

Tử vi thứ Tư 4/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất đổi vận phát tài, phúc khí dồi dào, Mão - Tỵ đối mặt với họa phá tài, uổng phí tiền của

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 4/11/2026, 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền, Thần Tài 'cưng như trứng', may mắn chạm đỉnh, Phú Quý song toàn

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 4/11/2026, 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền, Thần Tài 'cưng như trứng', may mắn chạm đỉnh, Phú Quý song toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khám phá nguồn dinh dưỡng và tác dụng của quả vú sữa hoàng kim

Khám phá nguồn dinh dưỡng và tác dụng của quả vú sữa hoàng kim

4 nhóm người cần lưu ý khi ăn loại quả giòn ngọt mùa thu

4 nhóm người cần lưu ý khi ăn loại quả giòn ngọt mùa thu

Không ngờ loại rau quen thuộc trong mâm cơm Việt lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ loại rau quen thuộc trong mâm cơm Việt lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại quả thanh mát giá bình dân không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại quả thanh mát giá bình dân không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

5 lợi ích bất ngờ của quả su su đối với sức khỏe và sắc đẹp, không phải ai cũng biết

5 lợi ích bất ngờ của quả su su đối với sức khỏe và sắc đẹp, không phải ai cũng biết

Điều gì thực sự xảy ra với cơ thể nếu bạn duy trì thói quen ăn một quả táo mỗi ngày?

Điều gì thực sự xảy ra với cơ thể nếu bạn duy trì thói quen ăn một quả táo mỗi ngày?