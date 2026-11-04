Những nhóm người nên lưu ý khi ăn loại hạt bổ dưỡng quen thuộc

Hạt sen còn có tên gọi khác ít người biết là liên nhục được lấy từ trong đài sen và có thể sử dụng để chế biến nhiều món ăn khác nhau hoặc phơi khô và kết hợp trong các loại thuốc. Hạt sen có vị ngọt, dạng sáp và ăn “bùi bùi”. Vì vị dễ ăn, hạt sen được sử dụng để chế biến trong rất nhiều món ăn mặn và ngọt khác nhau, cung cấp nhiều dinh dưỡng cho người dùng cùng với các đặc tính an toàn của hạt sen.

Hạt sen chứa nhiều giá trị dinh dưỡng, với 100g hạt sen chứa khoảng 350 calo, hơn 60g carbohydrate, 17g protein và nhiều thành phần khác như chất béo, natri, canxi, kali, photpho... Hạt sen không gây béo phì và vẫn mang lại nguồn dinh dưỡng an toàn. Do đó, hạt sen thường được chọn lựa là thực phẩm ăn kiêng an toàn. Tuy nhiên cần tuân thủ cách ăn hạt sen tốt cho sức khỏe để tránh sự cố không mong muốn.

Hạt sen bao gồm hai phần chính là hạt và tâm sen bên trong. Khi hạt sen kết hợp với tim sen bên trong cũng giúp chữa đau đầu và suy nhược cơ thể. Nếu dùng riêng hạt sen thì có tác dụng nhuận trường và hỗ trợ phòng các bệnh về đường tiêu hóa.

Nhóm người nên hạn chế ăn hạt sen

Người mắc bệnh tim mạch

Hạt sen, mặc dù là thực phẩm bổ dưỡng, nhưng lại chứa một thành phần gây lo ngại cho sức khỏe tim mạch, đó là alkaloid có trong tâm sen. Alkaloid là một chất có thể gây độc cho cơ tim, nếu sử dụng không đúng cách có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng như rối loạn nhịp tim, thậm chí suy tim.

Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, người bệnh tim mạch cần hết sức thận trọng khi sử dụng hạt sen. Để đảm bảo an toàn, tốt nhất nên loại bỏ hoàn toàn tâm sen trước khi chế biến. Nếu muốn sử dụng tâm sen, cần phải khử độc bằng cách rang hoặc sao cho đến khi chuyển màu vàng nhạt. Tuy nhiên, phương pháp này không loại bỏ hoàn toàn độc tố, do đó cần tuân thủ liều lượng khuyến cáo và không nên sử dụng thường xuyên.

Người bị rối loạn tiêu hóa

Hạt sen có tính hàn, vị ngọt, có tác dụng cầm máu, giảm tiêu chảy. Do đó, những người bị táo bón nên hạn chế ăn hạt sen vì có thể làm tình trạng táo bón trở nên nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, hạt sen chứa nhiều chất xơ, nếu ăn quá nhiều có thể gây đầy bụng, khó tiêu, đặc biệt là với những người có hệ tiêu hóa yếu.

Người bị bệnh gout, sỏi thận

Hạt sen, tuy là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng với nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng lại chứa một hợp chất cần được lưu ý, đó là purine. Purine là một hợp chất tự nhiên có trong nhiều loại thực phẩm, khi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành axit uric.

Ảnh minh họa: Internet

Hàm lượng purine trong hạt sen tuy không cao như một số loại thực phẩm khác (như nội tạng động vật, hải sản), nhưng nếu ăn quá nhiều, đặc biệt là khi cơ thể đang có vấn đề về chuyển hóa purine, có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gút hoặc làm bệnh gout trở nên nặng hơn. Axit uric tích tụ quá mức cũng có thể hình thành sỏi thận, gây đau đớn, tiểu ra máu và các biến chứng nguy hiểm khác.

Trẻ em dưới 1 tuổi

Hạt sen chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, bao gồm protein, tinh bột, chất xơ... Hệ tiêu hóa của trẻ còn non yếu, chưa hoàn thiện nên việc tiêu hóa một lượng lớn các chất này có thể gặp khó khăn, dẫn đến đầy bụng, khó tiêu, táo bón. Một số trẻ có cơ địa nhạy cảm có thể bị dị ứng với các thành phần trong hạt sen, biểu hiện bằng các triệu chứng như nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy, khó thở...

Vì vậy, trẻ dưới 1 tuổi không nên ăn hạt sen. Đối với trẻ lớn hơn, chỉ nên cho ăn với lượng nhỏ và chế biến kỹ (nấu chín nhừ, nghiền nhuyễn). Khi mới cho trẻ ăn hạt sen, cần theo dõi kỹ các phản ứng của trẻ. Nếu thấy trẻ có dấu hiệu dị ứng hoặc khó tiêu, cần ngưng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ.