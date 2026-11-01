5 lợi ích bất ngờ của quả su su đối với sức khỏe và sắc đẹp, không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 01/11/2026 11:30

Su su là loại rau củ quen thuộc, thường được chế biến thành các món ăn trong các bữa cơm hàng ngày. Cùng tìm hiểu quả su su có tác dụng gì qua bài viết dưới đây nhé!

Quả su su thuộc họ hàng bầu bí với vị ngọt thanh nhẹ nhàng từ lâu đã quen thuộc với ẩm thực Việt thường xuyên xuất hiện trong các bữa ăn. Tuy nhiên liệu bạn đã biết đến những tác dụng tuyệt vời của loại quả này chưa?

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Ảnh minh họa: Internet

5 công dụng của quả su su 

Phòng chống ung thư

Chế độ ăn giàu rau xanh và trái cây có thể góp phần giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa. Su su chứa chất xơ và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào trước tổn thương. Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ghi nhận các hợp chất trong su su có thể tác động đến tế bào ung thư máu và ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng khẳng định loại quả này có tác dụng phòng ngừa hoặc điều trị ung thư ở người.

Ngăn ngừa lão hóa

Su su giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào da trước tác động của gốc tự do. Vitamin C còn tham gia tổng hợp collagen, giúp duy trì độ săn chắc và đàn hồi của da. Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm bước đầu ghi nhận tiềm năng bảo vệ tế bào da của các hợp chất trong su su trước tia cực tím. Tuy nhiên, cần thêm nghiên cứu trên người để xác nhận hiệu quả này. Ăn su su không thể thay thế các biện pháp chống nắng và chăm sóc da.

5 lợi ích bất ngờ của quả su su đối với sức khỏe và sắc đẹp, không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm cân

Su su ít calo, giàu chất xơ, phù hợp với chế độ ăn kiểm soát cân nặng. Một quả nặng khoảng 203 g chỉ cung cấp 39 kcal và 4 g chất xơ, giúp tăng cảm giác no, hạn chế ăn quá nhiều. Chất xơ còn có thể tác động tích cực đến các hormone điều hòa cảm giác đói và no. Tuy nhiên, hiệu quả giảm cân vẫn phụ thuộc vào tổng năng lượng nạp vào, mức độ vận động và thói quen sinh hoạt.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Su su cung cấp chất xơ và các hợp chất thực vật như flavonoid, góp phần hỗ trợ tiêu hóa. Chất xơ giúp tăng khối lượng phân, thúc đẩy nhu động ruột, hạn chế táo bón và hỗ trợ duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Bổ sung su su cùng các loại rau củ, trái cây khác, kết hợp uống đủ nước và vận động thường xuyên giúp hệ tiêu hóa hoạt động ổn định.

5 lợi ích bất ngờ của quả su su đối với sức khỏe và sắc đẹp, không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ chức năng gan

Bệnh gan nhiễm mỡ là tình trạng bệnh do mỡ tích tụ ở các mô gan nên làm ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của bộ phận này. Các nghiên cứu thực hành trên động vật cho thấy chiết xuất quả su su có khả năng chống lại sự tích tụ mỡ ở gan và ngăn ngừa, điều trị bệnh gan nhiễm mỡ.

Điều gì thực sự xảy ra với cơ thể nếu bạn duy trì thói quen ăn một quả táo mỗi ngày?

Điều gì thực sự xảy ra với cơ thể nếu bạn duy trì thói quen ăn một quả táo mỗi ngày?

Có một loại trái cây có thể hợp khẩu vị của hầu hết mọi người, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Đó chính là trái táo. Không chỉ ngon miệng, táo còn mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe.

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