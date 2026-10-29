Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng của loại quả màu tím quen thuộc

Dinh dưỡng 29/10/2026 11:45

Cà tím là một loại thực phẩm quen thuộc trong chế độ ăn uống hàng ngày. Tuy nhiên, có thể bạn chưa biết tới tất cả các tác dụng của cà tím mang lại. Vì vậy, hãy cùng tìm hiểu những công dụng nổi bật nhất của cà tím mà bạn không nên bỏ qua.

Cà tím là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đặc biệt, nó được coi là một loại thực phẩm hữu ích trong việc điều trị bệnh ung thư đại tràng do chứa nhiều chất xơ giúp hấp thụ độc tố và hóa chất.

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng của loại quả màu tím quen thuộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, cà tím còn chứa nhiều nước và kali giúp kích thích hoạt động nhịp tim. Các thành phần khác như magie, canxi, vitamin A và C trong cà tím có tác dụng cải thiện cấu trúc xương và tăng cường hệ miễn dịch. Hơn nữa, magiê trong cà tím cũng có khả năng giúp giảm cảm giác bồn chồn, lo lắng và chứng mất ngủ,...

Công dụng của cà tím 

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Cà tím chứa lượng kali, chất xơ, vitamin C và vitamin B6 phong phú - tất cả đều đóng vai trò cốt lõi trong việc duy trì sức khỏe tim mạch. Đặc biệt, các chất chống oxy hóa thuộc nhóm anthocyanin trong cà tím đã được chứng minh giúp cải thiện lưu lượng máu, hạ huyết áp và làm giảm nồng độ cholesterol xấu (LDL) cũng như triglyceride trong máu, từ đó ngăn ngừa xơ vữa động mạch và đột quỵ.

Bảo vệ màng tế bào não và cải thiện trí nhớ

Một trong những điểm sáng nhất của cà tím là sự xuất hiện của các chất chống oxy hóa cực mạnh tập trung chủ yếu ở phần vỏ tím, có khả năng bảo vệ màng lipid của tế bào não khỏi sự tấn công của các gốc tự do, giúp duy trì các luồng tín hiệu thần kinh trơn tru. Nhờ đó, việc ăn cà tím thường xuyên giúp cải thiện trí nhớ, tăng độ tập trung và giảm nguy cơ suy giảm trí nhớ ở người cao tuổi.

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng của loại quả màu tím quen thuộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân và giữ dáng hiệu quả

Nhờ chứa hàm lượng chất xơ dồi dào nhưng lại cực kỳ ít calo, cà tím là thực phẩm lý tưởng cho người đang trong chế độ ăn kiêng. Chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, kéo dài cảm giác no, hạn chế cảm giác thèm ăn vặt giữa các bữa chính mà không lo tích tụ mỡ thừa.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Cà tím là lựa chọn tuyệt vời cho người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 hoặc muốn phòng ngừa rối loạn chuyển hóa. Chất xơ trong cà tím đi qua hệ tiêu hóa một cách chậm rãi, giúp quá trình hấp thu đường vào máu diễn ra từ từ, tránh tình trạng tăng đường huyết đột ngột. Bên cạnh đó, các hợp chất polyphenol tự nhiên trong cà tím giúp cải thiện độ nhạy của insulin và thúc đẩy quá trình chuyển hóa đường.

Ngăn ngừa lão hóa và phòng ngừa bệnh mãn tính

Các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ có trong cà tím giúp trung hòa các gốc tự do gây hại trong cơ thể. Điều này không chỉ làm chậm quá trình lão hóa da, giữ cho làn da tươi trẻ hơn mà còn giảm thiểu các tổn thương cấp tế bào -nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các bệnh mãn tính nguy hại.

Ăn cà tím như thế nào mới tốt?

Cà tím là nguồn thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý khi thường xuyên ăn cà tím:

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng của loại quả màu tím quen thuộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị: Độc tố của cà tím xanh khá cao, không thể hòa tan trong nước, tốt nhất bạn nên ngâm cà tím vào nước muối có pha thêm vài giọt giấm để giảm bớt đáng kể. Bóp nhẹ cà tím để loại bỏ chất độc và hạt dễ dàng hơn.

Ăn cả vỏ: Nhiều người cho rằng vỏ cà tím không tốt cho tiêu hóa, nhưng ngược lại, chúng rất giàu vitamin B, hỗ trợ quá trình hấp thụ vitamin C trong cơ thể.

Kết hợp với các thực phẩm khác: Nên chế biến cà tím với các thực phẩm khác để giảm lượng cà tím tiêu thụ và tăng chất dinh dưỡng.

Không ăn quá nhiều: Một người lớn không nên dùng quá 250 g cà tím trong một khẩu phần ăn. Không sử dụng liên tục trong vài ngày.

Hạn chế đồ chiên: Trong đồ chiên, rán, chất xơ sẽ hấp thụ nhiều chất béo, đồng thời làm mất đi 50% chất dinh dưỡng trong cà tím.

Không dùng chung với tôm càng, tôm càng: Tôm càng và cà tím đều dễ tan, dễ gây khó tiêu.

Lựa chọn cà tím: Cà tím chỉ ngon nếu quả còn non, tươi, không quá già hoặc héo. Vì cây càng già thì độc tính của chúng càng lớn.

Không nấu ở nhiệt độ quá cao: Khi bạn nấu ở nhiệt độ quá cao sẽ làm mất đi hàm lượng dinh dưỡng trong cà chua và tăng lượng độc tố.

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