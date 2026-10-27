4 nhóm người nên hết sức lưu ý khi sử dụng gừng

Dinh dưỡng 27/10/2026 11:30

Gừng có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, giảm buồn nôn và chống viêm, nhưng dùng quá nhiều hoặc sử dụng chế phẩm cô đặc có thể gây tác dụng phụ, tương tác với thuốc. Người mắc một số bệnh lý và phụ nữ mang thai cần thận trọng khi sử dụng loại gia vị này.

Gừng có một lịch sử rất lâu đời, được sử dụng sớm ngay cả trong các bài thuốc y học cổ truyền. Nó được sử dụng để hỗ trợ hoạt động hệ tiêu hóa, giảm buồn nôn, giúp chống lại bệnh cúm và cảm lạnh thông thường.

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Ảnh minh họa: Internet

Hương thơm và hương vị độc đáo của gừng đến từ các loại tinh dầu tự nhiên của nó, trong đó quan trọng nhất là gingerol. Gingerol là hợp chất có hoạt tính sinh học chính trong gừng. Nó chịu trách nhiệm cho phần lớn các đặc tính y học của gừng. Theo nghiên cứu, gingerol có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ. Ví dụ, nó có thể giúp giảm stress oxy hóa, từ đó giảm lượng gốc tự do dư thừa trong cơ thể.

Những bệnh không nên sử dụng gừng để tránh rủi ro sức khỏe

Người đang sốt cao

Chưa có đủ bằng chứng cho thấy ăn gừng thông thường khiến thân nhiệt tăng cao hoặc làm bệnh sốt trở nên nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, người đang sốt cao không nên tự ý dùng gừng như một biện pháp điều trị thay thế.

Khi bị sốt, người bệnh cần bổ sung đủ nước, theo dõi thân nhiệt và sử dụng thuốc hạ sốt theo hướng dẫn phù hợp. Nếu sốt cao kéo dài, xuất hiện dấu hiệu bất thường hoặc tình trạng sức khỏe xấu đi, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Bệnh nhân huyết áp cao

Một số nghiên cứu cho thấy gừng có thể ảnh hưởng đến huyết áp, nhưng bằng chứng về hiệu quả và mức độ tác động vẫn còn hạn chế. Với người đang dùng thuốc điều trị tăng huyết áp, việc sử dụng các chế phẩm bổ sung gừng liều cao có thể tiềm ẩn nguy cơ tương tác.

4 nhóm người nên hết sức lưu ý khi sử dụng gừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người bệnh không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn gừng khỏi bữa ăn, nhưng nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên với mục đích điều trị. Đồng thời, cần theo dõi huyết áp và không tự ý điều chỉnh liều thuốc đang sử dụng.

Người bị sỏi mật

Người mắc sỏi mật nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng các chế phẩm bổ sung gừng liều cao. Hiện chưa có đủ dữ liệu để khẳng định mức độ an toàn của những sản phẩm này đối với người bệnh sỏi mật.

Nếu xuất hiện đau bụng dữ dội, đặc biệt ở vùng bụng trên bên phải, kèm sốt hoặc vàng da, người bệnh cần đi khám sớm thay vì tự điều trị bằng gừng.

Bệnh nhân viêm loét dạ dày, tá tràng

Gừng có thể hỗ trợ giảm một số triệu chứng khó tiêu, nhưng cũng gây khó chịu đường tiêu hóa ở một số người. Người đang bị viêm loét dạ dày, tá tràng có thể gặp tình trạng nóng rát, ợ nóng hoặc đau bụng khi sử dụng gừng, nhất là với lượng lớn.

Do đó, người bệnh nên theo dõi phản ứng của cơ thể, hạn chế những cách sử dụng khiến triệu chứng tăng lên và tránh tự dùng gừng để thay thế thuốc điều trị. Nếu đau bụng kéo dài, nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen, cần được chăm sóc y tế kịp thời.

4 nhóm người nên hết sức lưu ý khi sử dụng gừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi sử dụng gừng

Không nên sử dụng quá 5gr gừng / ngày.

Những người chuẩn bị mổ hoặc mới mổ xong không dùng gừng.

Không dùng cho những trường hợp chảy máu cam, chảy máu răng, băng huyết, ho ra má... Về mặt lý thuyết, gừng là chống chỉ định ở những bệnh nhân có chảy máu tạng hoặc những người dùng các thuốc chống tiểu cầu hoặc warfarin.

Không dùng cho người bị đổ mồ hôi nhiều, cảm nắng...

Khi thoa gừng lên da nên sử dụng trước ở một diện tích nhỏ xem có bị kích ứng không, chỉ nên giữ gừng trên da trong một thời gian ngắn vì có thể gây bỏng rát với người có da nhạy cảm.

Nên rửa sạch vỏ gừng trước khi ăn chứ không nên gọt bỏ vỏ vì vỏ gừng cũng có rất nhiều công dụng.

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