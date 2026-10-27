Mua đặc sản khâu nhục Lạng Sơn nhận về cục xương chân giò: Hé lộ thủ đoạn của người bán

Đời sống 27/10/2026 11:22

Bị ế ẩm, Tùng đã dùng AI ChatGPT thiết kế nhãn mác 'Khâu nhục Thất Khê Lạng Sơn' rồi dán đè lên các hộp chân giò lợn tồn kho và bán ra thị trường qua mạng xã hội.

Theo thông tin VietNamNet, ngày 26/10, Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn phát thông báo kết quả xác minh thông tin phản ánh về hoạt động kinh doanh sản phẩm bát khâu nhục Lạng Sơn.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn không có cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm như mô tả trên mạng xã hội.

Các sản phẩm khâu nhục đóng hộp trên địa bàn tỉnh đều là các sản phẩm sản xuất, chế biến tại địa bàn, có ghi nhãn hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo đúng quy định của pháp luật. Đặc sản Khâu Nhục Thất Khê Lạng Sơn - Bếp Z Food có hành trình gửi hàng từ khu vực 664 Phúc Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, không phải từ Lạng Sơn.

Mua đặc sản khâu nhục Lạng Sơn nhận về cục xương chân giò: Hé lộ thủ đoạn của người bán - Ảnh 1
Chân giò để trong hộp khâu nhục khi người mua khui hàng. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, đơn vị đã phối hợp với Công an TP Hà Nội để thu thập các thông tin liên quan. Kết quả bước đầu xác định, đối tượng Lê Đức Tùng (SN 1992) là Giám đốc và là người đại diện của Công ty TNHH thực phẩm Z FOODDELI, địa chỉ tại số 660, đường Phúc Diễn, tổ dân phố 1, phường Phú Diễn, TP Hà Nội.

Theo thông tin báo Tiền Phong, theo tài liệu được Công an Lạng Sơn xác minh, khoảng tháng 9/2026, ông Tùng tìm hiểu công thức chế biến khâu nhục và chân giò vị Tứ Xuyên trên mạng xã hội, sau đó đặt mua nguyên liệu, dụng cụ và hộp thiếc để đóng gói sản phẩm. Ban đầu, sản phẩm được chế biến từ chân giò lợn nhưng không tiêu thụ được. Sau khi nhận thấy nhiều người rao bán khâu nhục Lạng Sơn đóng hộp trên mạng, ông Tùng đã sử dụng ChatGPT thiết kế nhãn mang tên “Khâu nhục Thất Khê Lạng Sơn”, sau đó đổi nhãn cho các sản phẩm đã sản xuất.

Trong tháng 9/2026, cơ sở này sản xuất 500 sản phẩm mang nhãn “Khâu nhục Thất Khê Lạng Sơn”, tiêu thụ được 150 sản phẩm thông qua mạng xã hội. Tuy nhiên, sau khi giao hàng, nhiều khách hàng phản hồi không tốt và trả lại hàng. Đến ngày 2/10, cơ sở dừng sản xuất, tiêu hủy số sản phẩm còn tồn. Công an TP. Hà Nội đã lập hồ sơ vụ việc để tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm của những người liên quan.

Mua đặc sản khâu nhục Lạng Sơn nhận về cục xương chân giò: Hé lộ thủ đoạn của người bán - Ảnh 2
Vỏ hộp, nhãn mác được Tùng nhập trên mạng rồi thay thế sản phẩm gửi cho người mua. Ảnh: Báo VietnamNet. 

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn cũng đã kiểm tra các cơ sở kinh doanh sản phẩm khâu nhục trên địa bàn.

Theo đó, Lạng Sơn có 3 cơ sở sản xuất, chế biến khâu nhục đóng hộp; 5 cơ sở kinh doanh khâu nhục đóng hộp và nhiều cơ sở kinh doanh khâu nhục chế biến sẵn. Các cơ sở này đều ghi nhãn hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ đúng quy định.

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