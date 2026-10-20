Danh tính đối tượng trộn đậu nành, hương liệu để sản xuất cà phê giả ở Gia Lai

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can Nguyễn Thanh Quang (SN 1954, ngụ P.Hội Phú, tỉnh Gia Lai) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Theo thông tin báo Dân trí, ngày 20/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú Nguyễn Thanh Quang (SN 1954, trú tại phường Hội Phú, Gia Lai) để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Nguyễn Thanh Quang (SN 1954, trú tại phường Hội Phú, Gia Lai) trộn đậu nành, hương liệu để sản xuất cà phê giả. Ảnh: Báo Dân trí.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, ngày 3/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm tại hộ kinh doanh Trần Thị Hưng, tại phường Hội Phú. Cơ sở này chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm cà phê bột mang nhãn hiệu Thuận Thiên.

Tại đây, lực lượng chức năng tạm giữ hơn 200kg cà phê bột thành phẩm cùng máy móc, công cụ và phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất, chế biến.

Theo thông tin báo Tiền Phong, qua kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ 202kg cà phê bột thành phẩm cùng máy móc, công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất, chế biến.

Số cà phê giả bị cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: Báo Dân trí.

Bước đầu cơ quan công an xác định, Quang là người trực tiếp sản xuất số cà phê bột nói trên. Trong quá trình sản xuất, Quang sử dụng thêm đậu nành và hương liệu để pha trộn.

Căn cứ kết luận giám định của cơ quan chức năng, xác định toàn bộ 202kg cà phê bột thành phẩm do hộ kinh doanh Trần Thị Hưng sản xuất, chế biến và đưa ra thị trường là hàng giả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

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