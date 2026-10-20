Giá vàng hôm nay, ngày 20/10/2026: Giảm mạnh 1,1 triệu đồng/lượng

Theo thông tin báo VietNamNet , theo bảng giá của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), lúc 8h56 ngày 20/10, giá vàng miếng SJC loại 1 lượng được niêm yết tại TPHCM ở mức 139-142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji đầu phiên hôm nay được niêm yết ở mức 138,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên liền trước.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ được giao dịch ở mức 138,2-141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt phiên hôm qua là 139,3-142,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay được giao dịch ở mức 138-142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), rẻ hơn 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Báo VietNamNet.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới giảm 20 USD/ounce, xuống 4.122 USD/ounce, do USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Đà phục hồi của cổ phiếu công nghệ cũng làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn, trong khi bất ổn quanh eo biển Hormuz phần nào hạn chế áp lực bán vàng.

Thị trường đang cân nhắc giữa tăng trưởng việc làm chậm lại và lạm phát dai dẳng tại Mỹ. Tháng 9, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,6% so với tháng trước và 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá sản xuất tăng lần lượt 1,3% và 6,3%, trong khi doanh số bán lẻ tăng 0,8%, cho thấy sức mua vẫn khá vững bất chấp chi phí vay cao.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 5,135%, gây thêm sức ép lên vàng, tài sản không sinh lãi. Thị trường dự báo Fed nhiều khả năng giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 27-28.10, nhưng khả năng thắt chặt chính sách vào tháng 12 vẫn ở mức cao. Tại Trung Quốc, tăng trưởng kinh tế quý 3 đạt 4,5%, tăng từ mức 4,3% của quý trước, nhờ xuất khẩu, dù tiêu dùng và đầu tư bất động sản còn yếu.

Trong tuần này, nhà đầu tư sẽ theo dõi các dữ liệu về nhà ở, trợ cấp thất nghiệp, hoạt động kinh doanh và tâm lý người tiêu dùng Mỹ. Số liệu kinh tế yếu có thể hỗ trợ giá vàng thông qua lợi suất giảm, trong khi nhu cầu mạnh và lạm phát cao sẽ làm gia tăng nguy cơ Fed tiếp tục thắt chặt tiền tệ.