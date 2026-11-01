Trong các ngày 1, 2, 3, 4, 5 tháng 11 dương lịch, người độc thân tuổi Mão nên chủ động thể hiện cảm xúc rõ ràng hơn với người mà mình thầm mến. Những tin nhắn chuyện trò, quan tâm sẽ giúp đôi bên dần dần xích lại gần nhau hơn.

Với người đã lập gia đình, bạn biết cách cảm thông cho nửa kia nhiều hơn. Đôi bên cùng trò chuyện và chia sẻ sẽ góp phần khiến quan hệ hai người thêm bền vững, cùng nhau vượt qua khó khăn và chạm tay tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Trực Thành là ngày tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp. Vì thế, bản mệnh có thể lên kế hoạch thực hiện công việc phù hợp để quá trình làm việc gặp được nhiều may mắn, gặt hái thành công.

Con giáp tuổi Thìn

Trong các ngày 1, 2, 3, 4, 5 tháng 11 dương lịch, Chính Quan tương trợ, người tuổi Thìn luôn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, dù khó khăn cũng không có ý định lùi bước. Nhờ vậy, bạn được rất nhiều người tin tưởng.

Ảnh minh họa: Internet

Với những ai đang cảm thấy nhàm chán với công việc mình đang làm, hãy thử tìm một hướng mới để giải quyết những nhiệm vụ quen thuộc nhé, như vậy, bạn sẽ nhanh chóng tìm lại được động lực, thậm chí còn truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh.

Hỏa sinh Thổ, bạn muốn tìm một người nghiêm túc trong chuyện tình cảm, chính vì vậy mà bạn không đơn giản gật đầu với bất cứ ai. Bạn luôn cân nhắc đối tượng của mình rất kĩ càng nên cũng tránh được nhiều tổn thương không đáng có.

Con giáp tuổi Thân

Trong các ngày 1, 2, 3, 4, 5 tháng 11 dương lịch, tuổi Thân giữ được tinh thần chủ động, tích cực trong công việc. Con giáp này có thể đưa ra những sáng kiến mới mẻ giúp cải thiện hiệu suất làm việc của cả tập thể, đem về lợi ích về lâu về dài.

Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên, bản mệnh không phải là người toàn năng có thể nắm mọi việc trong lòng bàn tay. Vì thế, nếu gặp phải khó khăn, đừng ngại xin sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Quá trình này cũng giúp bản mệnh học thêm những kinh nghiệm quý báu.

Tiếc rằng tình cảm của bản mệnh lại có dấu hiệu rạn nứt. Đừng nghi ngờ nửa kia chỉ vì nghe thấy những lời đồn đại ở bên ngoài. Con giáp này cần tin tưởng vào đối phương và lắng nghe những điều người ấy nói trước khi đưa ra phán xét.

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