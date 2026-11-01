Bước qua tháng 11 dương lịch, 3 con giáp Lộc Phát triền miên chỉ cần ngồi rung đùi hưởng lộc, tiền bạc căng ví, phúc báo tràn trề

Tâm linh - Tử vi 01/11/2026 08:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Lộc Phát triền miên chỉ cần ngồi rung đùi hưởng lộc, tiền bạc căng ví, phúc báo tràn trề khi bước qua tháng 11 dương lịch này nhé!

Con giáp tuổi Dậu 

Bước qua tháng 11 dương lịch, đường công danh sự nghiệp của tuổi Dậu sẽ có những bước thăng tiến thần tốc. Bản mệnh là người có năng lực nên được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao, ngoài ra cách đối nhân xử thế của bạn cũng rất được lòng mọi người xung quanh. Tuổi Dậu nên biết tận dụng cơ hội này để cố gắng phát huy tối đa khả năng của mình nhằm hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Bước qua tháng 11 dương lịch, 3<a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/-con-giap.topic'> con giáp</a> Lộc Phát triền miên chỉ cần ngồi rung đùi hưởng lộc, tiền bạc căng ví, phúc báo tràn trề - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của tuổi Dậu trong thời gian này cũng rất tốt nhờ công việc tiến triển thuận lợi. Nguồn thu nhập ổn định, dòng tiền vững vàng nên tuổi Dậu sẽ cảm thấy an tâm, không phải đắn đo quá nhiều nữa. Bên cạnh đó, tuổi Dậu cũng có thể tìm hiểu thêm những lĩnh vực đầu tư phù hợp để tiền bạc sinh sôi nảy nở dồi dào hơn.

Con giáp tuổi Mùi 

Bước qua tháng 11 dương lịch, tuổi Mùi làm kinh doanh có cơ hội phát tài. Bản mệnh có thể ký kết được những cơ hội làm ăn đáng giá, thậm chí may mắn thu hồi được một khoản lời lãi đáng kể.

Bước qua tháng 11 dương lịch, 3 con giáp Lộc Phát triền miên chỉ cần ngồi rung đùi hưởng lộc, tiền bạc căng ví, phúc báo tràn trề - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi vốn khá ôn hòa và rộng rãi với mọi người, tuy nhiên bản mệnh không đối xử thật lòng với tất cả mọi người mình tiếp xúc. Nếu có thể, bản mệnh hãy tránh xa những mối quan hệ gây hại cho mình, đừng để mình phải chịu ảnh hưởng xấu. Thời điểm này thích hợp để cầu tài, cầu phúc, tế tự. Vì vậy, bản mệnh nên sắp xếp công việc và thực hiện đúng thời điểm phù hợp để có thể gặp nhiều may mắn.

Con giáp tuổi Ngọ 

Bước qua tháng 11 dương lịch, Tam Hợp che chở người tuổi Ngọ, nếu vẫn đang nỗ lực hết mình thì chắc chắn bạn sẽ đạt được một số thành tựu mới trong sự nghiệp của mình, công danh thăng tiến vượt bậc. Với những bạn đang đi học, thành tích học hành ngày càng tốt.

 

Bước qua tháng 11 dương lịch, 3 con giáp Lộc Phát triền miên chỉ cần ngồi rung đùi hưởng lộc, tiền bạc căng ví, phúc báo tràn trề - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc ở thời điểm này cũng khá lý tưởng, tuy không đến mức dư thừa nhưng cũng không lo túng thiếu. Việc đầu tư kinh doanh có những thành tựu bước đầu, nhất là về lĩnh vực bất động sản. Bạn có thể thử đầu tư nhưng không nên liều lĩnh, phải xem xét các yếu tố khách quan và rủi ro tiềm ẩn.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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