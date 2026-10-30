Kết quả này tạo nên sự tương phản đáng chú ý với thành tích phòng vé tại Trung Quốc. Ra mắt vào tháng 7.2026, Công phu nữ túc thu về 2,314 tỉ nhân dân tệ, tương đương khoảng 8.970 tỉ đồng. Tuy nhiên, doanh thu ấn tượng không đồng nghĩa tác phẩm nhận được sự đồng thuận về chất lượng.

Bộ phim Công phu nữ túc do Châu Tinh Trì đạo diễn đang trở thành tâm điểm chú ý khi nhận kết quả không mấy khả quan trên thị trường quốc tế. Theo thông tin công bố ngày 30.10, tác phẩm đạt 0% đánh giá tích cực trên chuyên trang phê bình Rotten Tomatoes sau khi phát hành tại Bắc Mỹ. Cả 12 bài nhận xét từ giới phê bình được nền tảng xác thực đều không đưa ra đánh giá thuận chiều về bộ phim.

Trong các bài đánh giá, giới phê bình quốc tế chỉ ra nhiều hạn chế ở kịch bản, cách tạo tiếng cười và việc sử dụng kỹ xảo. Một số ý kiến cho rằng bộ phim thiếu tính sáng tạo, các tình huống hài được triển khai theo công thức quen thuộc, khiến tổng thể tác phẩm có cảm giác rời rạc và thiếu điểm nhấn.

Đáng chú ý, phim còn vấp phải tranh luận về cách khai thác những vấn đề xã hội. Nhà phê bình Katie Smith-Wong cho rằng tác phẩm sử dụng đặc điểm giới tính và tình trạng độc thân của phụ nữ ngoài 30 tuổi làm chất liệu gây cười. Bên cạnh đó, những vấn đề nghiêm trọng như bạo lực gia đình và bắt nạt cũng bị đưa vào các tình huống hài mà chưa được xử lý đủ chiều sâu.

Tại thị trường nội địa, phản ứng dành cho Công phu nữ túc cũng không hoàn toàn tích cực. Điểm đánh giá trên Douban giảm từ 6,6 xuống 5,9/10, với gần 400.000 lượt chấm điểm. Sự chênh lệch giữa doanh thu phòng vé và phản hồi chuyên môn cho thấy sức hút của thương hiệu Châu Tinh Trì vẫn có thể bảo đảm sự quan tâm của khán giả, nhưng chưa đủ để giúp mọi tác phẩm nhận được đánh giá tốt.

Một điểm khác biệt của dự án là Châu Tinh Trì chỉ đảm nhận vai trò đạo diễn, không trực tiếp xuất hiện trên màn ảnh. Điều này khiến Công phu nữ túc thường được đặt cạnh những tác phẩm kinh điển trước đây của ông, đặc biệt là Đội bóng Thiếu Lâm. Bộ phim kết hợp hài phi lý, võ thuật và bóng đá từng nhận 89% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes.

Dù vậy, Công phu nữ túc vẫn có những phân đoạn được ghi nhận về khả năng tạo tiếng cười. Các cảnh thi đấu bóng đá kết hợp võ thuật và kỹ xảo tiếp tục thể hiện thế mạnh của Châu Tinh Trì trong việc xây dựng những tình huống cường điệu.

Trong sự nghiệp, nam đạo diễn từng tạo dấu ấn với loạt tác phẩm như Vua hài kịch, Tuyệt đỉnh Kung Fu và Thực thần. Phong cách hài độc đáo, kết hợp yếu tố phi lý với những câu chuyện đời thường đã giúp ông trở thành biểu tượng của điện ảnh Hong Kong.

Tuy nhiên, thành công trong quá khứ cũng khiến các dự án mới của Châu Tinh Trì thường xuyên chịu áp lực so sánh. Với Công phu nữ túc, điểm số 0% trên Rotten Tomatoes chỉ phản ánh đánh giá của nhóm nhà phê bình được nền tảng ghi nhận, không đại diện cho toàn bộ khán giả quốc tế. Dẫu vậy, kết quả này vẫn đặt ra bài toán về khả năng đổi mới của nam đạo diễn: làm thế nào để tiếp tục tạo ra tiếng cười khác biệt thay vì lặp lại những công thức từng làm nên tên tuổi.