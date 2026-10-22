Chuyện tình bi thương của Trương Vân Long và Chu Khiết Quỳnh giúp 'Ngọc Điệm Thu' ghi điểm

Sao quốc tế 22/10/2026 13:16

Dù được đầu tư chỉn chu về hình ảnh, từ trang phục sườn xám, quân phục đến sân khấu hí kịch đậm màu sắc dân quốc, Ngọc Điệm Thu vẫn chưa hoàn toàn chinh phục khán giả bởi kịch bản tình cảm còn nhiều mô-típ quen thuộc. Song, chuyện tình giữa Ngu Minh Hiên (Trương Vân Long) và Lan Khanh (Chu Khiết Quỳnh) lại trở thành điểm sáng nhờ bi kịch gắn liền với những ràng buộc của thời đại.

Dù được đầu tư chỉn chu về hình ảnh, từ trang phục sườn xám, quân phục đến sân khấu hí kịch đậm màu sắc dân quốc, Ngọc Điệm Thu vẫn chưa hoàn toàn chinh phục khán giả bởi kịch bản tình cảm còn nhiều mô-típ quen thuộc. Tuyến chính của Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm gây tranh luận với những tình tiết chiếm hữu, ép buộc và hiểu lầm kéo dài. Ngược lại, chuyện tình giữa Ngu Minh Hiên (Trương Vân Long) và Lan Khanh (Chu Khiết Quỳnh) lại trở thành điểm sáng nhờ bi kịch gắn liền với những ràng buộc của thời đại.

Ngu Minh Hiên là đại thiếu gia nhà họ Ngu, sinh ra trong gia đình quyền thế, còn Lan Khanh chỉ là đào hát trong một gánh hí, có xuất thân thấp kém. Cuộc gặp gỡ tình cờ khiến Minh Hiên đem lòng yêu thương cô. Anh đặt cho cô cái tên Lan Khanh, dạy cô đọc sách, viết chữ và hứa hẹn về một tương lai bên nhau. Tình cảm của cả hai được vun đắp từ những điều giản dị, nhưng khoảng cách địa vị nhanh chóng trở thành trở ngại lớn.

Chuyện tình bi thương của Trương Vân Long và Chu Khiết Quỳnh giúp 'Ngọc Điệm Thu' ghi điểm - Ảnh 1

Trong xã hội thời Dân quốc, thân phận đào hát thường bị xem nhẹ, khó được những gia đình danh giá chấp nhận. Dù yêu Lan Khanh chân thành, Minh Hiên vẫn không thể thoát khỏi trách nhiệm với gia tộc. Cuối cùng, anh phải chấp nhận cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt, để lại mối tình dang dở.

Bi kịch càng trở nên đau lòng khi Minh Hiên ra chiến trường rồi không thể trở về. Lan Khanh không chỉ mất người mình yêu mà còn chịu nỗi đau mất con, mất đi khả năng sinh nở. Cô phải sống cùng ký ức về tình yêu chưa kịp đi đến cuối con đường.

Sau đó, em trai Minh Hiên là Ngu Sưởng Hiên xuất hiện. Vì có ngoại hình giống người đã khuất, anh nhiều lần khiến Lan Khanh bàng hoàng, vô thức nhìn người trước mặt như hình bóng của tình cũ. Câu nói “Cô nhìn cho rõ, tôi không phải anh ấy” trở thành chi tiết gợi nhiều day dứt. Với Lan Khanh, việc níu giữ hình bóng Minh Hiên dường như là cách duy nhất để tìm điểm tựa giữa cuộc đời đầy mất mát.

Chuyện tình bi thương của Trương Vân Long và Chu Khiết Quỳnh giúp 'Ngọc Điệm Thu' ghi điểm - Ảnh 2Chuyện tình bi thương của Trương Vân Long và Chu Khiết Quỳnh giúp 'Ngọc Điệm Thu' ghi điểm - Ảnh 3

Trương Vân Long ghi dấu ấn bằng lối diễn tiết chế, truyền tải nỗi đau qua ánh mắt và những khoảng lặng thay vì lạm dụng cảnh khóc. Trong khi đó, Chu Khiết Quỳnh thể hiện khá rõ hành trình cảm xúc của Lan Khanh, từ hạnh phúc khi được yêu thương đến tuyệt vọng sau mất mát.

Sức hút của cặp đôi cho thấy khán giả vẫn sẵn lòng đón nhận những câu chuyện tình buồn nếu bi kịch có nguyên nhân thuyết phục. Không chỉ dựa vào hiểu lầm hay những tình tiết cố tình lấy nước mắt, chuyện tình của Minh Hiên và Lan Khanh còn phản ánh sức ép của chiến tranh, định kiến giai cấp và trách nhiệm gia tộc. Nhờ vậy, dù chỉ là tuyến phụ, hai nhân vật vẫn để lại dư âm đáng nhớ, góp phần giúp Ngọc Điệm Thu giữ chân người xem giữa những tranh luận về chất lượng kịch bản chính.

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