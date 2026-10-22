Triệu Vy bị cho là bất mãn vì bị xem nhẹ, động thái trên mạng xã hội gây xôn xao

Sao quốc tế 22/10/2026 13:22

Mới đây, Triệu Vy bất ngờ bị kéo vào tranh cãi sau một động thái trên mạng xã hội. Một blogger đăng bài viết cho rằng Hề Mỹ Quyên vốn không đánh giá cao những diễn viên có lưu lượng và độ nổi tiếng lớn.

Mới đây, Triệu Vy bất ngờ bị kéo vào tranh cãi sau một động thái trên mạng xã hội. Một blogger đăng bài viết cho rằng Hề Mỹ Quyên vốn không đánh giá cao những diễn viên có lưu lượng và độ nổi tiếng lớn. Bài viết đồng thời nhắc đến nhiều nữ diễn viên nổi tiếng như Triệu Vy, Thư Kỳ, Lý Băng Băng và Thang Duy, những người được cho là chưa từng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Kim Kê.

Sau đó, cư dân mạng phát hiện Triệu Vy từng nhấn thích bài đăng này trước khi bỏ thích. Hành động nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều suy đoán về thái độ của nữ diễn viên trước những tranh luận liên quan đến giải thưởng. Một số ý kiến cho rằng động thái này có thể thể hiện sự đồng tình của cô với nội dung bài viết. Tuy nhiên, bản thân Triệu Vy chưa đưa ra phát ngôn xác nhận ý nghĩa của hành động trên, vì vậy chưa thể khẳng định cô thực sự bất mãn với Hề Mỹ Quyên hay ban tổ chức Kim Kê.

Triệu Vy bị cho là bất mãn vì bị xem nhẹ, động thái trên mạng xã hội gây xôn xao - Ảnh 1

Triệu Vy từng là một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ, nổi tiếng khắp châu Á nhờ vai Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách. Cô tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Tân Dòng Sông Ly Biệt, Đại Chiến Xích Bích, Hoa Mộc Lan, Họa Bì và Thân Ái.

Không chỉ thành công về độ nổi tiếng, Triệu Vy còn sở hữu nhiều giải thưởng diễn xuất và từng thử sức với vai trò đạo diễn. Cô được vinh danh tại nhiều giải thưởng lớn như Kim Ưng, Hoa Biểu và Bách Hoa. Tuy nhiên, tại Kim Kê, giải thưởng cô từng nhận là hạng mục Đạo diễn đầu tay xuất sắc nhất, không phải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Triệu Vy bị cho là bất mãn vì bị xem nhẹ, động thái trên mạng xã hội gây xôn xao - Ảnh 2

Tháng 8/2021, sự nghiệp của Triệu Vy bất ngờ bị ảnh hưởng khi tên tuổi cô bị gỡ khỏi nhiều tác phẩm trên các nền tảng trực tuyến Trung Quốc. Nguyên nhân cụ thể chưa được công bố đầy đủ. Những suy đoán liên quan đến hoạt động đầu tư, quan hệ kinh doanh hay việc chấn chỉnh ngành giải trí vẫn chưa được xác nhận là nguyên nhân trực tiếp.

Vì vậy, động thái nhấn thích rồi bỏ thích bài viết lần này tiếp tục khiến Triệu Vy trở thành chủ đề bàn luận. Tuy nhiên, khi chưa có lời giải thích từ nữ diễn viên, những nhận định về thái độ của cô đối với giải Kim Kê vẫn chỉ dừng lại ở mức suy đoán.

Triệu Vy lần đầu xuất hiện sau 5 năm vắng bóng, tiết lộ kế hoạch làm phim bằng AI

Triệu Vy lần đầu xuất hiện sau 5 năm vắng bóng, tiết lộ kế hoạch làm phim bằng AI

Tối 20/10, Triệu Vy bất ngờ xuất hiện tại sự kiện trình diễn tạo mẫu tóc của nhà tạo mẫu nổi tiếng Kim Robinson ở Singapore. Đây được xem là lần hiếm hoi nữ diễn viên công khai tham dự một sự kiện có sự góp mặt của đông đảo khách mời sau gần 5 năm vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí tại Trung Quốc.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Vy sao hoa ngữ sao trung tin tức sao trung cbiz

TIN LIÊN QUAN

Triệu Vy lần đầu xuất hiện sau 5 năm vắng bóng, tiết lộ kế hoạch làm phim bằng AI

Triệu Vy lần đầu xuất hiện sau 5 năm vắng bóng, tiết lộ kế hoạch làm phim bằng AI

Từ ngôi sao hàng đầu đến cuộc sống kín tiếng của Triệu Vy sau biến cố

Từ ngôi sao hàng đầu đến cuộc sống kín tiếng của Triệu Vy sau biến cố

Tiết lộ cuộc sống kín tiếng của Triệu Vy sau 5 năm vắng bóng trên màn ảnh

Tiết lộ cuộc sống kín tiếng của Triệu Vy sau 5 năm vắng bóng trên màn ảnh

Được minh oan khỏi tin đồn buôn người, Triệu Vy có cơ hội tái xuất?

Được minh oan khỏi tin đồn buôn người, Triệu Vy có cơ hội tái xuất?

Cơ quan chức năng đưa ra kết luận về vụ việc liên quan Triệu Vy

Cơ quan chức năng đưa ra kết luận về vụ việc liên quan Triệu Vy

Vì sao Triệu Vy vẫn sống sung túc dù bị cấm sóng nhiều năm?

Vì sao Triệu Vy vẫn sống sung túc dù bị cấm sóng nhiều năm?

TIN MỚI NHẤT

Điền Hi Vi gây tranh cãi với vai ác nữ trong 'Gả Kim Thoa', bị so sánh với Triệu Lệ Dĩnh

Điền Hi Vi gây tranh cãi với vai ác nữ trong 'Gả Kim Thoa', bị so sánh với Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 28 phút trước
Lưu Thi Thi thử sức với vai diễn mới, được kỳ vọng nối bước Lưu Diệc Phi trên màn ảnh

Lưu Thi Thi thử sức với vai diễn mới, được kỳ vọng nối bước Lưu Diệc Phi trên màn ảnh

Sao quốc tế 33 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 23/10/2026, 3 con giáp vận trình rực rỡ như 'chuột sa hũ nếp', làm gì cũng 'xuôi chèo mát mái', tiền bạc rủng rỉnh

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 23/10/2026, 3 con giáp vận trình rực rỡ như 'chuột sa hũ nếp', làm gì cũng 'xuôi chèo mát mái', tiền bạc rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Nỗi lòng nàng dâu khi làm theo yêu cầu coi mẹ chồng như mẹ đẻ và cái kết bất ngờ sau 3 ngày

Nỗi lòng nàng dâu khi làm theo yêu cầu coi mẹ chồng như mẹ đẻ và cái kết bất ngờ sau 3 ngày

Tâm sự gia đình 39 phút trước
Đi tắm biển, du khách bất ngờ bắt gặp cá heo màu hồng xuất hiện ngoài khơi

Đi tắm biển, du khách bất ngờ bắt gặp cá heo màu hồng xuất hiện ngoài khơi

Video 54 phút trước
Sự thật đằng sau số tiền 1 tỷ và bí mật mẹ chồng lén trao cho con dâu giữa sóng gió hôn nhân

Sự thật đằng sau số tiền 1 tỷ và bí mật mẹ chồng lén trao cho con dâu giữa sóng gió hôn nhân

Ngoại tình 1 giờ 9 phút trước
Lén lút ngoại tình lập hai gia đình, chồng qua mặt hai người vợ suốt 7 năm không vết hở

Lén lút ngoại tình lập hai gia đình, chồng qua mặt hai người vợ suốt 7 năm không vết hở

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Đưa 3 triệu tiền sinh hoạt bị chê, anh chồng đi làm về liền nổi điên trước mâm cơm

Đưa 3 triệu tiền sinh hoạt bị chê, anh chồng đi làm về liền nổi điên trước mâm cơm

Tâm sự Eva 1 giờ 54 phút trước
Triệu Vy bị cho là bất mãn vì bị xem nhẹ, động thái trên mạng xã hội gây xôn xao

Triệu Vy bị cho là bất mãn vì bị xem nhẹ, động thái trên mạng xã hội gây xôn xao

Sao quốc tế 2 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 23/10/2026, cát tinh soi chiếu, 3 con giáp sau song hỷ lâm môn, khó khăn dần được giải quyết, tình tiền hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Sáu 23/10/2026, cát tinh soi chiếu, 3 con giáp sau song hỷ lâm môn, khó khăn dần được giải quyết, tình tiền hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 22/10/2026, 3 con giáp được THẦN TÀI CƯNG CHIỀU, mang lộc trao tận tay, giàu có không ai sánh bằng, may mắn vây bám

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 22/10/2026, 3 con giáp được THẦN TÀI CƯNG CHIỀU, mang lộc trao tận tay, giàu có không ai sánh bằng, may mắn vây bám

Qua đêm nay, 3 con giáp 99% trúng số độc đắc, may mắn tụ hội, lộc lá nở rộ, tiền vô bạc tỷ, sớm thành đại gia

Qua đêm nay, 3 con giáp 99% trúng số độc đắc, may mắn tụ hội, lộc lá nở rộ, tiền vô bạc tỷ, sớm thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 23/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi,THÀNH CÔNG KÉO ĐẾN, chạm tay vào may mắn, năng lượng giàu có vây quanh

Đúng ngày mai, thứ Sáu 23/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi,THÀNH CÔNG KÉO ĐẾN, chạm tay vào may mắn, năng lượng giàu có vây quanh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Ngọc Điệm Thu' gây tranh cãi vì mô típ tình yêu chiếm hữu, Từ Nhược Hàm bị chê diễn xuất

'Ngọc Điệm Thu' gây tranh cãi vì mô típ tình yêu chiếm hữu, Từ Nhược Hàm bị chê diễn xuất

Lê Tư khoe nhan sắc tuổi 55 khi du lịch Thượng Hải cùng ba con

Lê Tư khoe nhan sắc tuổi 55 khi du lịch Thượng Hải cùng ba con

Điền Hi Vi gây tranh cãi với vai ác nữ trong 'Gả Kim Thoa', bị so sánh với Triệu Lệ Dĩnh

Điền Hi Vi gây tranh cãi với vai ác nữ trong 'Gả Kim Thoa', bị so sánh với Triệu Lệ Dĩnh

Lưu Thi Thi thử sức với vai diễn mới, được kỳ vọng nối bước Lưu Diệc Phi trên màn ảnh

Lưu Thi Thi thử sức với vai diễn mới, được kỳ vọng nối bước Lưu Diệc Phi trên màn ảnh

Chuyện tình bi thương của Trương Vân Long và Chu Khiết Quỳnh giúp 'Ngọc Điệm Thu' ghi điểm

Chuyện tình bi thương của Trương Vân Long và Chu Khiết Quỳnh giúp 'Ngọc Điệm Thu' ghi điểm

Dương Mịch được nhắc tên sau chuyện tình mới của chồng cũ

Dương Mịch được nhắc tên sau chuyện tình mới của chồng cũ