Triệu Vy bị cho là bất mãn vì bị xem nhẹ, động thái trên mạng xã hội gây xôn xao

Mới đây, Triệu Vy bất ngờ bị kéo vào tranh cãi sau một động thái trên mạng xã hội. Một blogger đăng bài viết cho rằng Hề Mỹ Quyên vốn không đánh giá cao những diễn viên có lưu lượng và độ nổi tiếng lớn.

Mới đây, Triệu Vy bất ngờ bị kéo vào tranh cãi sau một động thái trên mạng xã hội. Một blogger đăng bài viết cho rằng Hề Mỹ Quyên vốn không đánh giá cao những diễn viên có lưu lượng và độ nổi tiếng lớn. Bài viết đồng thời nhắc đến nhiều nữ diễn viên nổi tiếng như Triệu Vy, Thư Kỳ, Lý Băng Băng và Thang Duy, những người được cho là chưa từng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Kim Kê. Sau đó, cư dân mạng phát hiện Triệu Vy từng nhấn thích bài đăng này trước khi bỏ thích. Hành động nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều suy đoán về thái độ của nữ diễn viên trước những tranh luận liên quan đến giải thưởng. Một số ý kiến cho rằng động thái này có thể thể hiện sự đồng tình của cô với nội dung bài viết. Tuy nhiên, bản thân Triệu Vy chưa đưa ra phát ngôn xác nhận ý nghĩa của hành động trên, vì vậy chưa thể khẳng định cô thực sự bất mãn với Hề Mỹ Quyên hay ban tổ chức Kim Kê.

Triệu Vy từng là một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ, nổi tiếng khắp châu Á nhờ vai Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách. Cô tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Tân Dòng Sông Ly Biệt, Đại Chiến Xích Bích, Hoa Mộc Lan, Họa Bì và Thân Ái.

Không chỉ thành công về độ nổi tiếng, Triệu Vy còn sở hữu nhiều giải thưởng diễn xuất và từng thử sức với vai trò đạo diễn. Cô được vinh danh tại nhiều giải thưởng lớn như Kim Ưng, Hoa Biểu và Bách Hoa. Tuy nhiên, tại Kim Kê, giải thưởng cô từng nhận là hạng mục Đạo diễn đầu tay xuất sắc nhất, không phải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Tháng 8/2021, sự nghiệp của Triệu Vy bất ngờ bị ảnh hưởng khi tên tuổi cô bị gỡ khỏi nhiều tác phẩm trên các nền tảng trực tuyến Trung Quốc. Nguyên nhân cụ thể chưa được công bố đầy đủ. Những suy đoán liên quan đến hoạt động đầu tư, quan hệ kinh doanh hay việc chấn chỉnh ngành giải trí vẫn chưa được xác nhận là nguyên nhân trực tiếp. Vì vậy, động thái nhấn thích rồi bỏ thích bài viết lần này tiếp tục khiến Triệu Vy trở thành chủ đề bàn luận. Tuy nhiên, khi chưa có lời giải thích từ nữ diễn viên, những nhận định về thái độ của cô đối với giải Kim Kê vẫn chỉ dừng lại ở mức suy đoán.

Triệu Vy lần đầu xuất hiện sau 5 năm vắng bóng, tiết lộ kế hoạch làm phim bằng AI Tối 20/10, Triệu Vy bất ngờ xuất hiện tại sự kiện trình diễn tạo mẫu tóc của nhà tạo mẫu nổi tiếng Kim Robinson ở Singapore. Đây được xem là lần hiếm hoi nữ diễn viên công khai tham dự một sự kiện có sự góp mặt của đông đảo khách mời sau gần 5 năm vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí tại Trung Quốc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-vy-bi-cho-la-bat-man-vi-bi-xem-nhe-ong-thai-tren-mang-xa-hoi-gay-xon-xao-771295.html