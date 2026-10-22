Lén lút ngoại tình lập hai gia đình, chồng qua mặt hai người vợ suốt 7 năm không vết hở

Tâm sự 22/10/2026 13:50

G là người phụ nữ không thích lập gia đình, cô ấy chỉ thích hẹn hò. Điều này cũng một phần giúp tôi lấp liếm việc mình là đàn ông có gia đình. Chúng tôi còn có kế hoạch mua nhà cùng nhau, giữ mối quan hệ lâu năm.

Tôi thường được khen ngợi là người đàn ông mẫu mực. Dù sinh ra trong gia đình không mấy khá giả nhưng tôi vẫn học hành giỏi giang, vừa có công việc nhiều người mơ ước vừa giữ được vẻ bề ngoài trẻ trung.

Tôi lấy vợ là V, tôi quen biết cô ấy từ thời đi học, từ bạn thân rồi thành người yêu, vợ chồng. V luôn là người vợ đẹp người đẹp nết, giỏi vun vén gia đình. Ai nhìn vào cũng khen tôi may mắn khi lấy được V. Nhưng tôi lấy V khi vừa tốt nghiệp đại học, còn quá trẻ để gò mình vào hôn nhân. Vì thế không lâu sau thì tôi thấy bức bối.

V từ người bạn gái hay cười, trẻ đẹp tôi yêu giờ trở thành người vợ, người mẹ thường cau cáu, căng thẳng làm việc nhà, chăm con. Tôi đã nhiều lần cố gắng thể hiện tình yêu với cô ấy nhưng cũng không cứu vãn được cuộc hôn nhân ngày càng chán chường. Tôi dần không muốn trở về nhà.

Cùng lúc đó, tôi gặp G, người phụ nữ thu hút, tươi trẻ. Từ ngay giây phút nhìn thấy cô ấy tôi đã không thể rời mắt. Cô ấy trước mắt tôi quyến rũ chẳng khác gì vợ tôi khi chưa lấy tôi. Tôi và N thường nhắn tin chia sẻ với nhau. Tôi vẫn lén lút xóa dấu vết trò chuyện, còn hẹn một ngày cùng cô ấy đi chơi xa. Cũng trong lần đi chơi đó, chúng tôi đã chính thức bắt đầu mối quan hệ vụng trộm, trở thành người chồng ngoại tình.

Lén lút ngoại tình lập hai gia đình, chồng qua mặt hai người vợ suốt 7 năm không vết hở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

G là người phụ nữ không thích lập gia đình, cô ấy chỉ thích hẹn hò. Điều này cũng một phần giúp tôi lấp liếm việc mình là đàn ông có gia đình. Chúng tôi còn có kế hoạch mua nhà cùng nhau, giữ mối quan hệ lâu năm. Những lần tôi ở bên G đều là vào những dịp công tác. Vì công việc của tôi thường phải xa nhà nhiều ngày nên cả vợ và nhân tình đều không hay biết. Và mỗi kỳ nghỉ tôi đều chia ngày ra để ở bên cả hai.

Dù G không thích kết hôn, không muốn ràng buộc mình vào hôn nhân nhưng vẫn đồng ý sinh con cho tôi. Chúng tôi có hai cậu con trai. Cùng với một trai một gái tôi có với vợ thì tôi là người bố của bốn đứa con.

Suốt 7 năm như thế tôi đã có cuộc hôn nhân với hai người phụ nữ. Dù rằng cũng nhiều lúc tôi thấy mệt mỏi với những lời nói dối cùng cảm xúc hối hận, sợ hãi khi bị bắt gặp. Tôi sợ khi biết chuyện cả vợ và bồ sẽ đều bỏ tôi. Nhưng nghĩ đến chuyện mất vợ hoặc bồ thì tôi không chịu được, tôi không thể dứt khoát với một trong hai.

7 năm trôi qua cùng với bí mật chẳng ai biết này, tôi càng lớn tuổi thì càng cầu nguyện không ai phát hiện. Và nếu bị bại lộ, tôi mong 4 đứa con của tôi có thể tha thứ cho cha của nó.

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Nhà tôi thì ít người, ngoài gia đình 3 người, chúng tôi còn sống cùng với mẹ. Năm nay mẹ tôi gần 70 rồi, sức khỏe kém, đầu óc lại thiếu minh mẫn nên không thể nhờ bà trông cháu. Tuy nhiên, mẹ tôi vẫn đi lại bình thường, ăn ngủ không phải chăm sóc, như thế đã là điều may mắn lắm rồi.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

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