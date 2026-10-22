Tuy nhiên, khi chuyển sang Quân Đại, thiên kim nhà họ Ngụy kiêu ngạo và tàn nhẫn, nữ diễn viên lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Quân Đại vốn xuất thân cao quý, dù độc đoán vẫn cần giữ phong thái của một tiểu thư khuê các. Thế nhưng, cách thể hiện của Điền Hi Vi bị cho là quá phô trương, từ trợn mắt, gân cổ đến liên tục vung tay và lớn tiếng mỗi khi tức giận.

Trong Gả Kim Thoa, Điền Hi Vi đảm nhận ba vai diễn, trong đó A Sửu và Quân Đại nhận được nhiều sự chú ý. Với A Sửu, cô được đánh giá tương đối tích cực nhờ thể hiện sự nhẫn nhịn, thận trọng của một cô gái có thân phận thấp kém. Ánh mắt tủi thân xen lẫn nét bướng bỉnh trong những phân đoạn xúc động giúp nhân vật tạo được thiện cảm.

Thay vì tạo cảm giác nguy hiểm ẩn sau vẻ ngoài đoan trang, nhân vật đôi lúc bị nhận xét giống một tiểu thư nóng nảy, thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc. Cách xử lý lời thoại với tông giọng cao cũng khiến một số phân đoạn trở nên gượng gạo. Sự khác biệt giữa A Sửu và Quân Đại vì thế làm dấy lên tranh luận về khả năng tiết chế biểu cảm của nữ diễn viên.

Trong khi đó, Lưu Ly của Triệu Lệ Dĩnh trong Cung Tỏa Trầm Hương bất ngờ được nhắc lại như một hình mẫu phản diện đáng nhớ. Nhân vật là cung nữ xuất thân thấp kém, mang tham vọng đổi đời và sẵn sàng sử dụng thủ đoạn để đạt mục đích.

Điểm nổi bật trong diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh nằm ở sự tương phản giữa vẻ ngoài ngọt ngào và nội tâm toan tính. Lưu Ly có thể nhẹ nhàng nói lời xin lỗi, giả vờ rơi nước mắt nhưng ánh mắt vẫn để lộ sự lạnh lùng. Cô cũng có thể thay đổi thái độ nhanh chóng, khiến người đối diện khó đoán được suy nghĩ thực sự.

Thay vì chỉ thể hiện sự độc ác bằng tiếng quát tháo hay hành động mạnh, Triệu Lệ Dĩnh khai thác nhân vật qua những thay đổi nhỏ trong ánh mắt, nét mặt và giọng nói. Nhờ đó, Lưu Ly không đơn thuần là một kẻ xấu mà còn hiện lên với tham vọng, nỗi bất an và bản năng sinh tồn.

Đặt hai vai diễn cạnh nhau, khác biệt nằm ở cách xử lý cảm xúc. Điền Hi Vi thiên về biểu đạt trực diện, trong khi Triệu Lệ Dĩnh chú trọng sự tinh tế và chiều sâu tâm lý.

Dù những tranh luận chưa thể phủ nhận nỗ lực của Điền Hi Vi, vai Quân Đại vẫn là thử thách lớn đối với cô. Nếu cải thiện khả năng tiết chế và khai thác nội tâm nhân vật, nữ diễn viên có thể tạo nên hình tượng phản diện thuyết phục hơn trong những dự án tiếp theo.