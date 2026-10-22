Lê Tư khoe nhan sắc tuổi 55 khi du lịch Thượng Hải cùng ba con

Mới đây, diễn viên Lê Tư thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến trở lại Thượng Hải trên trang cá nhân. Ở tuổi 55, mỹ nhân đình đám một thời của TVB vẫn gây ấn tượng với diện mạo trẻ trung, làn da mịn màng và vóc dáng thon gọn.

Mới đây, diễn viên Lê Tư thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến trở lại Thượng Hải trên trang cá nhân. Kèm theo những bức ảnh, Lê Tư viết: “Quay trở lại Thượng Hải xinh đẹp rồi! Thưởng thức những món ăn ngon và mua sắm cùng bạn bè và các con, trải nghiệm thành phố này với đồ ăn ngon và phong cảnh tuyệt đẹp làm bạn đồng hành. Những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của một chuyến đi thường được tìm thấy trong những giây phút thoáng qua này”. Trong chuyến đi, nữ diễn viên dành thời gian khám phá nhiều địa điểm nổi tiếng của thành phố. Cô ghé thăm Trương Viên, khu di tích lịch sử và văn hóa nằm tại quận Tĩnh An, đồng thời dạo bước trên những tuyến phố trung tâm rợp bóng cây ngô đồng Pháp cổ kính. Không chỉ tham quan, Lê Tư còn tận hưởng những giây phút thư giãn bên bạn bè và các con, kết hợp thưởng thức ẩm thực và mua sắm.

Một trong những hình ảnh nhận được sự quan tâm là khoảnh khắc nữ diễn viên chụp ảnh cùng bạn bè và ba con gái. Con gái lớn của cô hiện 16 tuổi. Để bảo vệ sự riêng tư của các con, Lê Tư chủ động che mặt các bé khi đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội.

Nữ diễn viên cũng ghi lại khung cảnh Thượng Hải khi thành phố lên đèn. Trong chuyến dạo chơi dọc Bến Thượng Hải, cô ngắm nhìn những công trình kiến trúc lịch sử nằm ven sông Hoàng Phố. Phía xa là Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông nổi bật giữa đường chân trời, tạo nên khung cảnh đặc trưng của thành phố về đêm. Sinh năm 1971, Lê Tư từng là một trong những mỹ nhân nổi bật của màn ảnh TVB trong thập niên 1990. Cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình, đặc biệt là vai Triệu Mẫn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Nhờ nhan sắc nổi bật cùng lối diễn xuất giàu sức hút, nữ diễn viên từng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Sau khi rút lui khỏi làng giải trí, Lê Tư chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh và dành nhiều thời gian cho gia đình. Dù không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên, cô vẫn nhận được sự quan tâm mỗi khi chia sẻ hình ảnh đời thường. Ở tuổi 55, diện mạo trẻ trung của Lê Tư tiếp tục trở thành chủ đề được khán giả bàn luận. Những hình ảnh trong chuyến du lịch lần này không chỉ cho thấy phong cách thanh lịch của nữ diễn viên mà còn hé lộ cuộc sống bình dị, ưu tiên gia đình sau nhiều năm rời xa màn ảnh.

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