Ở tuổi 52, Lê Tư nhận được sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng khi có cuộc sống phong phú, nhiều màu sắc.

Dù rút lui khỏi giới giải trí hơn 10 năm qua, Lê Tư không chọn cách biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn của công chúng như nhiều người nổi tiếng khác. Cô thường xuyên cập nhật hình ảnh mới trên tài khoản Instagram, chia sẻ về công việc và cuộc sống thường ngày. Đặc biệt, ở tuổi 52, Lê Tư sở hữu ngoại hình trẻ trung, nuột nà bất chấp tuổi U55. Một trong những bí quyết của nàng Triệu Mẫn là chăm chỉ tập thể dục. Trong video, cựu diễn viên sử dụng máy kéo để tập thân trên. Lê Tư không lộ mặt nhưng cũng đủ khiến cư dân mạng trầm trồ. Nhìn từ phía sau có thể thấy bà mẹ ba con có vóc dáng cân đối, săn chắc, đặc biệt phần vai nổi rõ cơ bắp. Khó có thể đánh giá được tuổi thật của Lê Tư từ hình ảnh mới này.

Tuy nhiên, không ít người nhận thấy điểm bất thường trong video. Họ cho rằng nữ doanh nhân tập luyện sai cách và lo lắng cô có thể bị chấn thương.

Ngoài tập gym, Lê Tư còn yêu thích các bộ môn khác như đạp xe, chạy bộ, bơi lội, leo núi và yoga... Cô thường đưa ra nhiều lời khuyên bổ ích liên quan đến việc tập luyện và ăn uống đến người theo dõi. Lê Tư nhắc nhở mọi người không quên giãn cơ sau khi tập luyện để giúp lưu thông máu tốt hơn, giúp cơ phục hồi nhanh và xua tan mệt mỏi. Cựu diễn viên cũng khuyên ăn uống điều độ, lành mạnh. Một trong những thực phẩm ưu tiên hàng đầu của cô là các loại hạt như óc chó bởi chúng giàu protein thực vật, khoáng chất và ít calo. Diễn viên Lê Tư từng là một trong các hoa đán đình đám nhất của TVB, được mệnh danh là “đệ nhất mỹ nhân TVB” hay "Triệu Mẫn đẹp nhất màn ảnh". Người đẹp nổi tiếng qua các bộ phim: Ỷ Thiên Đồ Long ký (2000), Thâm cung nội chiến (2004),.... Hiện tại, cô tập trung kinh doanh lĩnh vực làm đẹp, tận hưởng cuộc sống, đi du lịch và chăm sóc sức khỏe bản thân, thỉnh thoảng, cô tham gia một số sự kiện. Lê Tư là một trong số ít mỹ nhân Hong Kong thập niên 1980-1990 có cuộc sống viên mãn.

Lý Gia Hân - Lê Tư 'mỗi người một vẻ', xinh đẹp kiều diễm dù đã ngoài 50 Đôi bạn thân nổi tiếng của làng giải trí Hong Kong Lý Gia Hân và Lê Từ dù đã ngoài 50 tuổi những vẫn mang nhan sắc vô cùng diễm lệ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ang-video-khoe-co-bap-o-tuoi-52-nu-dien-vien-le-tu-gay-tranh-cai-vi-ieu-nay-638084.html