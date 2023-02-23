'Đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư dạy con sống tiết kiệm dù giàu 'nứt đố đổ vách'

Lê Tư không chủ trương để con hưởng thụ giàu sang, mong muốn trẻ kế thừa tinh thần dù gặp khó khăn cũng không bao giờ bỏ cuộc của mẹ.

Lê Tư từng được mệnh danh “đệ nhất mỹ nhân TVB” và ghi dấu ấn với hàng loạt bộ phim: Ỷ thiên đồ long ký, Thâm cung nội chiến, Lấy chồng giàu sang… Năm 2008, thời điểm sự nghiệp đang nở rộ, sao nữ 7X bất ngờ tuyên bố giải nghệ để chăm sóc em trai bị tai nạn nghiêm trọng. Không lâu sau, cô kết hôn với đại gia Mã Đình Cường. Ở tuổi 52, Lê Tư là nữ doanh nhân có tiếng sở hữu công ty niêm yết riêng và giá trị cổ phiếu mà cô đang nắm giữ lên đến hàng tỉ HKD. Mỹ nhân Hương Cảng cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ với tổ ấm hạnh phúc bên đại gia Mã Đình Cường cùng 3 cô con gái nhỏ.

Vợ chồng Lê Tư bên 3 con gái. Ảnh: Internet Theo truyền thông cho biết, dù gia đình khá giả, có tài xế đưa đón, Lê Tư vẫn để các con gái tự đi tàu điện ngầm, xe bus. Cô khuyến khích con làm việc hết sức mình, giữ tinh thần mạnh mẽ không bao giờ bỏ cuộc, vững vàng để đạt được mục tiêu. Lê Tư không chủ trương để con hưởng thụ giàu sang mà hướng 3 cô con gái sống tiết kiệm, với mong muốn trẻ kế thừa tinh thần dù gặp khó khăn cũng không bao giờ bỏ cuộc của mẹ. Dù bận rộn với công việc kinh doanh, Lê Tư đầu tư thời gian dạy dỗ con và nuôi dưỡng sự phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần của trẻ, thông qua nhiều hoạt động khác nhau. Trẻ được cô đưa đi leo núi, đi làm từ thiện... để hiểu biết hơn về cuộc sống và biết cách chia sẻ với mọi người.

Lê Tư cho biết, cô từng trải qua những năm tháng gia đình từ sung túc xuống bần hàn. Khi còn nhỏ, cô sống trong một căn biệt thự rộng hơn 2.000 m2 view hướng hồ. Sau khi ông bà Lê Tư qua đời, cha cô mắc bệnh viêm màng não, bị mất thính lực 30% và thị lực kém nên chỉ có thể đi làm phụ việc trong một câu lạc bộ thể hình. Thêm vào đó, tài sản trong gia đình đội nón ra đi do bị lừa đảo, khiến cuộc sống của họ ngày càng khó khăn. Cuối cùng, gia đình bốn người đành chuyển từ ngôi nhà lớn đến một căn hộ nhỏ ở làng Tung Tau, Wong Tai Sin. Áp lực kinh tế khiến Lê Tư 14 tuổi đã trở thành trụ cột của gia đình. Cuộc sống nhiều khó khăn góp phần hình thành nên tính cách làm việc chăm chỉ của cô khi lớn lên. Biến cố em trai bị tai nạn càng thôi thúc cô chuyển hướng từ diễn viên sang kinh doanh và thành đạt. Cô hiện là chủ tịch của công ty chuyên về các sản phẩm làm đẹp, có nhiều chi nhánh ở Hong Kong và Đại lục. Hiện tại, nữ diễn viên có cuộc hôn nhân hạnh phúc với tỷ phú Mã Đình Cường và 3 con gái. Chồng hết mực yêu chiều nữ diễn viên. Cô từng được Mã Đình Cường tặng du thuyền dài 19 m, trị giá hàng chục triệu USD sau khi sinh đôi vào năm 2010. Gia đình cô đang sống trong biệt thự rộng 800 m2, tầm nhìn hướng ra bến cảng Victoria, được ví như cung điện tại khu vực lân cận Mid-Levels. Theo On, nhà của vợ chồng Lê Tư có giá hơn 46,5 triệu USD.

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