Lâm Chí Dĩnh và nữ chính 'Sợi dây chuyền định mệnh' gặp lại nhau sau 16 năm

"Xa cách 16 năm, cuối cùng cũng gặp được Thiên Kỳ và chị Ngọc San, nhà sản xuất vĩ đại của 'Sợi dây chuyền định mệnh'. Bao nhiêu năm rồi mọi người vẫn phong độ, trẻ trung. 'Sợi dây chuyền định mệnh' là tác phẩm đỉnh nhất trong cuộc đời tôi", Yoo Ha Na chia sẻ bằng tiếng Trung.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Yoo Ha Na chia sẻ ảnh tái ngộ với bạn diễn Lâm Chí Dĩnh và nhà sản xuất phim Ngọc San của Sợi dây chuyền định mệnh (2007).

Năm 2022, khi Lâm Chí Dĩnh gặp tai nạn, trên trang cá nhân, Yoo Ha Na cũng gửi lời chúc bạn diễn cũ mau lành bệnh.

Cuộc tái ngộ của dàn nghệ sĩ phim Sợi dây chuyền định mệnh trở thành chủ đề được bàn luận nóng trên mạng xã hội Weibo. Trong đó, nhiều khán giả khen ngợi bộ phim ngọt ngào, cuốn hút, là dấu ấn tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả. Bên cạnh đó, hai diễn viên chính sau 16 năm vẫn trẻ trung, có ngoại hình không khác biệt so với thời điểm bộ phim làm mưa làm gió khắp châu Á.

Hiện tại, Lâm Chí Dĩnh vẫn hoạt động nghệ thuật. Anh có cuộc sống sung túc cùng vợ và ba con trai. Nam nghệ sĩ có khối tài sản khổng lồ nhờ tài đầu tư kinh doanh.

Yoo Ha Na sinh năm 1986, tại Seoul (Hàn Quốc), chính thức bước chân vào showbiz với công việc người mẫu ảnh cho 1 vài tạp chí.

Vào khoảng năm 2006, nhà sản xuất nổi tiếng Đài Loan - Trần Ngọc San đã vô tình nhìn thấy hình ảnh của Yoo Ha Na trong 1 quyển tạp chí. Nhà sản xuất xứ Đài cảm thấy Yoo Ha Na vô cùng phù hợp với hình tượng nữ chính Hạ Chi Tinh trong tác phẩm Sợi dây chuyền định mệnh mà cô đang dày công chuẩn bị.

Tác phẩm Sợi dây chuyền định mệnh thành công vang dội, trở thành 1 trong những bộ phim thần tượng kinh điển, gắn liền với tuổi thơ của bao khán giả 8X, 9X. Bản thân Yoo Ha Na cũng vụt sáng thành sao chỉ sau 1 đêm.

Sau 1 năm hoạt động sôi nổi tại xứ Đài, Yoo Ha Na quyết định quay về Hàn Quốc vì muốn ở gần gia đình. Tháng 11/2011, Yoo Ha Na tổ chức đám cưới với cầu thủ bóng chày Lee Yong Kyu. Sau khi kết hôn, Yoo Ha Na chính thức giải nghệ, tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí khi mới 25 tuổi.

Yoo Ha Na hạnh phúc bên chồng con. Ảnh: IGNV

Sợi dây chuyền định mệnh kể về tình yêu trắc trở của cặp đôi oan gia Hạ Chi Tinh (Yoo Ha Na) và Trọng Thiên Kỳ (Lâm Chí Dĩnh đóng).

Lâm Chí Dĩnh và Yoo Ha Na trong bộ phim kinh điển "Sợi dây chuyền định mệnh". Ảnh: Internet

Hạ Chi Tinh vì người yêu nên phải ngồi tù với tội danh lừa đảo. Sau khi ra tù, cô quyết định đến khách sạn lớn mua sợi dây chuyền để làm quà tặng người yêu. Cũng trong ngày hôm đó, là buổi đấu giá sợi dây chuyền Queen Mary, kỷ vật mà mẹ Trọng Thiên Kỳ để lại. Vì không muốn mất sợi dây, anh đã quyết định lấy trộm nó khiến Hạ Chi Tinh vô tình trở thành kẻ bị tình nghi nhất. Từ đó, mối tình giữa hai oan gia bắt đầu.