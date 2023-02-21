'Nữ thần thanh xuân' Thẩm Nguyệt tiết lộ lý do chia tay bạn trai

Khi được hỏi nguyên nhân chia tay bạn trai, Thẩm Nguyệt trả lời: "Có thể do tình cảm quá nhạt nhẽo nên chia tay".

Ngày 7/2 vừa qua, trên mạng xã hội Weibo lan truyền tin nữ thần thanh xuân Thẩm Nguyệt đã chia tay bạn trai Tôn Ninh sau 2 năm hẹn hò. Ngay lập tức, thông tin này nhận được sự chú ý và bàn luận của cư dân mạng xứ Trung. Thẩm Nguyệt và Tôn Ninh vướng tin đồn chia tay sau 2 năm hẹn hò kín tiếng. Ảnh: Internet Tin đồn không phải không có căn cứ khi xuất hiện trong chương trình thực tế cách đây không lâu, Thẩm Nguyệt bất ngờ cho biết mình độc thân. Cụ thể, khi được hỏi "Em có người yêu không", nữ diễn viên Vườn Sao Băng trả lời rất dứt khoát là "không". Bên cạnh đó, cô nàng còn bày tỏ hy vọng bản thân sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp và tích cực trong tương lai.

Trong lần xuất hiện mới đây trong chương trình Lớp học siêu việt vô hạn, khi được nam diễn viên Hà Dự hỏi về nguyên nhân chia tay với bạn trai, Thẩm Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Có thể do tình cảm quá nhạt nhẽo nên chia tay". Nữ diễn viên cũng hỏi lại đối phương câu hỏi tương tự và nhận được câu trả lời rằng: "Mối tình trước đây đã chia tay được một thời gian, vì cảm thấy nếu tiếp tục duy trì mối quan hệ cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp và ấn tượng về nhau có thể trở nên tồi tệ hơn, nên cuối cùng quyết định chia tay".

Thẩm Nguyệt bày tỏ đồng tình với suy nghĩ này và nói rằng, nếu biết trước không có kết quả mà vẫn duy trì mối quan hệ sẽ chỉ làm mất thời gian và công sức của nhau. Cô nói, khi hẹn hò với nhau mà việc yêu hay không yêu cũng chẳng có gì khác nhau thì không cần phải hẹn hò nhau làm gì. Thẩm Nguyệt có cơ hội quen biết Tôn Ninh khi tham gia bộ phim Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta. Sau đó cả hai nhiều lần bị bắt gặp "đi có đôi, về có cặp", thậm chí cô từng nắm tay Tôn Ninh chơi trượt ván, cùng ngồi tựa sát vào nhau trên xe gắn máy, đút nhau ăn trong nhà hàng… Năm ngoái, cả hai bị bắt gặp khi cùng nhau bước vào khu dân cư nơi Thẩm Nguyệt đang sinh sống ở Bắc Kinh, trên đường đi, nữ diễn viên sinh năm 1997 khoác tay Tôn Ninh trông rất tình tứ, được cho là cả hai đang trong tình trạng yêu nhau. Thẩm Nguyệt sinh năm 1997. Năm 2017, cô nổi lên như một hiện tượng sau "cơn sốt" của dòng phim thanh xuân. Với thành công của Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp, nữ diễn viên được dân mạng yêu mến, phong cho biệt danh "nữ thần thanh xuân thế hệ mới". Cô từng được báo chí Hong Kong bầu chọn là một trong bốn tiểu Hoa đán thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Song, diễn xuất của nữ diễn viên xem ra chưa thể theo kịp danh tiếng ấy. Nhiều năm đóng phim và thường được giao vai nữ chính, nhưng diễn xuất của Thẩm Nguyệt vẫn nằm ở mức dưới trung bình.

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