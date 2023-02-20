Tài tử 'Lan Lăng Vương' Trần Hiểu Đông mua kim cương, đồ hiệu tặng vợ để hâm nóng tình cảm

Mới đây, trên trang cá nhân, Trần Hiểu Đông cho biết nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 34 của vợ - y tá Vương Dư Nhàn, trùng với lễ kỷ niệm 9 năm ngày cưới và ngày lễ tình nhân, anh đã tặng cô chiếc nhẫn kim cương 9 carat và 101 bông hồng.

Đồng thời, vợ Trần Hiểu Đông khoe chiếc nhẫn kim cương to mà chồng tặng. Cô viết: "Đây là năm thứ 9 của cuộc hôn nhân. Cảm giác thật tuyệt khi được yêu thương".



Trần Hiểu Đông không tiếc tiền mua đồ hiệu tặng bà xã. Ảnh: Weibo

Ngoài quà tặng, Trần Hiểu Đông đôi khi đưa vợ con đi các nhà hàng cao cấp hay đi du lịch, tận hưởng cuộc sống.

Vợ chồng Trần Hiểu Đông. Ảnh: Internet

Trần Hiều Đông là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng Hong Kong. Anh gây chú ý khi xuất hiện trong các bộ phim Giày thêu hoa, Lan Lăng Vương, Thiện nữ u hồn… Anh và Trương Bá Chi từng có giai đoạn hẹn hò vào thập niên 90. Sau lần đổ vỡ với người đẹp họ Trương, nam diễn viên sinh năm 1975 kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Tháng 2/2014, Trần Hiểu Đông bất ngờ tổ chức đám cưới với y tá Vương Dư Nhàn. Tháng 7 cùng năm, họ chào đón con gái đầu lòng. Người hâm mộ bất ngờ khi chỉ vài tháng sau, Trần Hiểu Đông hạnh phúc khoe vợ mang bầu lần hai.

“Trong hai năm, tôi đón niềm vui liên tiếp, gia đình luôn có thêm thành viên mới. Thực sự rất cảm kích” - Trần Hiểu Đông từng chia sẻ.

Gia đình hạnh phúc của Trần Hiểu Đông và bà xã. Ảnh: Internet

Trần Hiểu Đông hiện hoạt động tích cực trong showbiz Hong Kong với vai trò sản xuất. Ngoài ra, anh đầu tư vào bất động sản, có nhiều nhà ở Bắc Kinh, Thượng Hải, tài sản ròng ước tính hơn 100 triệu NDT...