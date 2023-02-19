Cuộc sống 'trồng rau, nuôi gà' của nữ minh tinh Trung Quốc từng bị cấm sóng vì ảnh nóng

Sao quốc tế 19/02/2023 21:08

Thang Duy từ bỏ thành phố chuyển lên sống tại vùng núi ở Hàn Quốc, tự trồng rau, nuôi gà, hưởng thụ cuộc sống điền viên yên tĩnh.

Mới đây, trên trang cá nhân Thang Duy chia sẻ hình ảnh quá trình cô trồng cây và thu hoạch rau củ. Sau quãng thời gian bận bịu diễn xuất, nữ diễn viên trở về căn nhà trên núi, sống cuộc đời làm nông mà cô mơ ước.

Trước đó, nữ diễn viên từng chia sẻ ảnh chụp căn nhà của mình nằm trên một ngọn núi. Căn nhà gỗ cô độc, xung quanh ít hàng xóm không gian tĩnh lặng, có đường đi lên trên núi rất thơ mộng. Nữ diễn viên cũng cho con gái Summer theo học trường làng. Nhiều khán giả ví cuộc sống điền viên của Thang Duy không khác gì "thế ngoại đào nguyên".

Cuộc sống 'trồng rau, nuôi gà' của nữ minh tinh Trung Quốc từng bị cấm sóng vì ảnh nóng - Ảnh 1
Cuộc sống 'trồng rau, nuôi gà' của nữ minh tinh Trung Quốc từng bị cấm sóng vì ảnh nóng - Ảnh 2
Cuộc sống 'trồng rau, nuôi gà' của nữ minh tinh Trung Quốc từng bị cấm sóng vì ảnh nóng - Ảnh 3
Cuộc sống 'trồng rau, nuôi gà' của nữ minh tinh Trung Quốc từng bị cấm sóng vì ảnh nóng - Ảnh 4
Thang Duy lựa chọn cuộc sống điền viên, yên tĩnh. Ảnh: IGNV

Thang Duy là một trong tám hoa đán có sức ảnh hưởng lớn trong giới giải trí của Trung Quốc. Cô sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, với mẹ là diễn viên kỳ cựu và cha là họa sĩ, nhà thư pháp, chuyên gia mỹ thuật nổi tiếng.

Sau nhiều năm chật vật trong nghề nhưng vẫn chỉ là cái tên mờ nhạt, Thang Duy gặp được đạo diễn Lý An và số phận của cô cũng thay đổi từ đây.

Người đẹp sinh năm 1979 vào vai nữ chính Vương Giai Chi trong bộ phim Sắc, Giới và một bước thành sao chỉ sau một đêm. Không những vậy, vai diễn này còn giúp cô được xướng tên tại LHP Kim Mã với giải thưởng Nghệ sĩ mới xuất sắc.

Cuộc sống 'trồng rau, nuôi gà' của nữ minh tinh Trung Quốc từng bị cấm sóng vì ảnh nóng - Ảnh 5
Thang Duy trong bộ phim "Sắc, giới" đóng cùng Lương Triều Vỹ. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cảnh nóng quá đỗi chân thật, táo bạo giữa Thang Duy và nam chính Lương Triều Vỹ đã khiến sự nghiệp của cô ảnh hưởng không ít. Trái ngược với những lời khen ngợi của giới chuyên môn, trong mắt khán giả Trung Quốc, Sắc, Giới không khác gì một bộ phim “cấp 3”. Nam nữ chính vì lẽ đó cũng bị dư luận chỉ trích vì quay những cảnh phim nhạy cảm.

Vụ việc được đẩy lên đỉnh điểm khi SARFT (Hiệp hội quản lý truyền hình, điện ảnh và phát thanh quốc gia của Trung Quốc) công bố lệnh cấm sử dụng hình ảnh của Thang Duy tại Trung Quốc. SARFT cho rằng những cảnh quay trong Sắc, Giới không phù hợp với thuần phong mỹ tục của phương Đông.

Chưa dừng lại ở đó, Thang Duy còn bị bạn trai là nam diễn viên Điền Vũ bỏ rơi. Dù chính là người động viên cô tới thử vai trong bộ phim này, nhưng sau đó Điền Vũ lại không thể chấp nhận những cảnh ân ái quá táo bạo và trần trụi của bạn gái với Lương Triều Vỹ.

Chỉ đến khi những tranh cãi xoay quanh Sắc, Giới lắng xuống, Thang Duy mới có cơ hội quay trở lại showbiz. Lần tái xuất này, cô gây tiếng vang khi tham gia nhiều tác phẩm đình đám như Thu Muộn, Võ Hiệp, Thời Đại Hoàng Kim, Trùm Mũ Đen...

Cuộc sống 'trồng rau, nuôi gà' của nữ minh tinh Trung Quốc từng bị cấm sóng vì ảnh nóng - Ảnh 6
Thang Duy và ông xã người Hàn. Ảnh: Internet

Tuy nhiên năm 2014, Thang Duy dần trở nên kín tiếng sau khi kết hôn với đạo diễn Hàn Quốc Kim Tae Young và sinh con gái. Kể từ khi lập gia đình, cô chuyển sang Hàn Quốc sống cùng chồng và chỉ thỉnh thoảng mới quay trở lại màn ảnh.

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