Đinh Dục Đồng bất ngờ thừa nhận là bồ nhí của đạo diễn Quản Hổ trong 5 năm qua, cô kém ông 27 tuổi.

Quản Hổ sinh năm 1968, là đạo diễn tài năng thế hệ thứ 6 tại Trung Quốc. Ông từng được vinh danh ở Kim Mã, Kim Kê. Các tác phẩm nổi bật của ông có Bát bách, Sát sinh, Lão pháo nhi, Hắc động... Quản Hổ kết hôn với Lương Tịnh năm 2005. Họ có với nhau 2 con: một gái, một trai.

Mới đây, nữ diễn viên Đinh Dục Đồng gây chú ý khi lên mạng kể chi tiết về mối quan hệ vụng trộm với đạo diễn Quản Hổ. Theo Đinh Dục Đồng, cô là người tình được Quản Hổ chăm sóc, cưng chiều gần 5 năm qua. Cả hai bắt đầu qua lại năm Đinh Dục Đồng 24 tuổi. Quản Hổ còn dự định sắp xếp vai nữ chính cho cô.

Nữ diễn viên Đinh Dục Đồng tố Quản Hổ lén lút vợ qua lại với cô 5 năm qua. Ảnh: Sina

QQ cho biết Đinh Dục Đồng có tình cảm "điên cuồng" với Quản Hổ. Cô lập tài khoản mạng xã hội mang tên "Yêu Quản Hổ trọn đời trọn kiếp" để bày tỏ, ca ngợi người tình. Trên tài khoản này, phóng viên còn tìm thấy nhiều bài viết Đinh Dục Đồng công kích nữ diễn viên Lương Tịnh - vợ Quản Hổ.

Theo Đinh Dục Đồng, Quản Hổ và Lương Tịnh đã ly hôn. Lương Tịnh giành được quyền nuôi con, quản lý một số công ty trong khối tài sản chung của cả hai.

Trước nghi vấn ngoại tình dẫn đến hôn nhân đổ vỡ, Quản Hổ chưa đưa ra phản hồi. Theo Sina, ngày 17/2, công ty giải trí do đạo diễn và vợ làm chủ đã gửi đơn khiếu nại yêu cầu truyền thông xóa bỏ hàng loạt tin tức có từ khóa như "Quản Hồ và người tình", "Quản Hổ và Lương Tịnh ly hôn".

Động thái này của hai nghệ sĩ được cho là phản bác lời tố cáo của Đinh Dục Đồng. Dù vậy, lùm xùm đạo diễn Quản Hổ ngoại tình với nữ diễn viên vẫn nhận được sự chú ý của dư luận. Bên cạnh đó, một số người cho rằng hành vi của Đinh Dục Đồng có phần thái quá và nghi vấn cô bịa chuyện.

Được biết, Đinh Dục Đồng từng xuất hiện trong phim Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, Quân sư liên minh, Người tình kim cương, Mùa hè hoa nở, Hoắc Khứ Bệnh.

Sau thời gian bị cấm, phim đam mỹ chính thức được lên sóng ở Trung Quốc Thể loại đam mỹ được đánh giá nguy hại đối với ngành giải trí cũng như xã hội Trung Quốc. Do đó, giới quản lý văn hóa từng có văn bản cấm sản xuất dòng phim này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ao-dien-noi-tieng-trung-quoc-bi-to-ngoai-tinh-voi-sao-nu-ang-tuoi-con-557517.html