Sau thời gian bị cấm, phim đam mỹ chính thức được lên sóng ở Trung Quốc

Sao quốc tế 19/02/2023 18:41

Thể loại đam mỹ được đánh giá nguy hại đối với ngành giải trí cũng như xã hội Trung Quốc. Do đó, giới quản lý văn hóa từng có văn bản cấm sản xuất dòng phim này.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin bộ phim Quang Uyên (tên cũ: Vực thẳm) do Trương Tân ThànhPhó Tân Bác đóng chính lên sóng nền tảng xem phim trực tuyến ở Trung Quốc. Điều này đã gây chú ý.

Đây là dự án chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ (đồng tính nam) đầu tiên được thông qua kiểm duyệt và phát hành kể từ khi cơ quan quản lý văn hóa ban hành lệnh cấm vào năm 2021. Trên mạng xã hội Weibo, từ khóa liên quan đến phim đam mỹ chuyển thể là chủ đề bàn luận hot.

Theo Sohu, để được lên sóng như Quang Uyên, các phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ phải chấp nhận một số ràng buộc từ Tổng cục Phát thanh, Truyền hình Trung Quốc như không quảng cáo rầm rộ; phải thay đổi tên phim, tên nhân vật khác với nguyên tác; nội dung không chứa tình tiết liên tưởng đến tình yêu nam - nam.

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"Quang Uyên" do Trương Tân Thành (phải), Phó Tân Bác đóng chính. Ảnh: Sina.

Quang Uyên được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ ăn khách Đọc thầm của tác giả Priest. Nội dung xoay quanh câu chuyện hợp tác phá án hình sự giữa cảnh sát Lạc Vi Chiêu (Phó Tân Bác) và cậu thiếu gia giàu có Bùi Tố (Trương Tân Thành).

QQ nhận xét việc Quang Uyên được lên sóng là tín hiệu cho thấy cơ quan quản lý văn hóa đã nới lỏng lệnh cấm, mở đường giải vây cho hàng chục dự án đam mỹ nằm kho từ năm 2021. Một số nguồn tin cho biết sau Quang Uyên, bộ phim Phong hỏa kim lưu - chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ Sát phá lang, cũng của tác giả Priest - đã được xếp lịch chiếu vào tháng 3.

Tháng 9/2021, Cục phát thanh truyền hình Trung Quốc đã ra văn bản yêu cầu chấm dứt nạn "thẩm mỹ ẻo lả", xác lập định hướng thẩm mỹ đúng đắn cho các chương trình, kiểm soát chặt chẽ lựa chọn diễn viên, khách mời, phong cách trình diễn, trang phục và hóa trang... Điều này đồng nghĩa với việc làng giải trí Trung Quốc khắt khe hơn với các nghệ sĩ nam trong việc thể hiện bản thân.

Sau thời gian bị cấm, phim đam mỹ chính thức được lên sóng ở Trung Quốc - Ảnh 2

Đến tháng 1/2022, Cục phát thanh truyền hình Bắc Kinh, Trung Quốc, đã ban hành văn bản chính thức trong Hội nghị công tác phát thanh và truyền hình toàn quốc của Trung Quốc năm 2022. Theo đó, dòng phim đam mỹ, show đào tạo thần tượng sẽ không được phép tồn tại.

Văn bản nêu rõ: "Sau khi thực hiện nghiên cứu chuyên sâu, sẽ cho ngừng sản xuất toàn diện các show đào tạo thần tượng, phim chiếu mạng, điện ảnh và truyền hình thuộc đề tài đam mỹ chuyển thể". Đây được xem là một trong những nỗ lực chấn chỉnh văn hóa thần tượng tại Trung Quốc.

Lệnh cấm đột ngột từ cơ quan quản lý nghệ thuật khiến hơn 20 dự án đam mỹ đã quay xong hoặc được cấp quyền quay chụp điêu đứng. Việc Hạo y hành, Vai trái có bạn, Phong hỏa lưu kim, Sơn hà biểu lý... phải xếp kho khiến nhà sản xuất "than trời" vì gánh tổn thất kinh tế nặng nề.

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Từ khóa:   Trương Tân Thành Phó Tân Bác phim đam mỹ showbiz Hoa ngữ Cbiz

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