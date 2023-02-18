'Đả nữ' Dương Tử Quỳnh thể hiện khí chất thanh lịch ở tuổi 61

Ở tuổi 61, Dương Tử Quỳnh được khen có thân hình đẹp gọn gàng, thon thả. Bộ ảnh lấy cảm hứng từ sự thành công của tác phẩm với đề tài về đa vũ trụ của Dương Tử Quỳnh, Everything Everywhere All at Once. Ngoài ra, bộ ảnh được đánh giá là "bom tấn đậm chất công nghệ" của Dương Tử Quỳnh.

Mới đây, tờ Harper's Bazaar ra mắt bộ ảnh Dương Tử Quỳnh với nét quyền lực và đầy khí chất.

Màn thể hiện xuất sắc của Dương Tử Quỳnh trong Everything everywhere all at once chinh phục khán giả. Giới phê bình cũng nhận định cô có cơ hội giành được giải Quả Cầu Vàng hoặc Oscar dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc vào năm 2023.

Năm 2022 là một năm cực kỳ thành công trong sự nghiệp của Dương Tử Quỳnh. Bộ phim Everything everywhere all at once (Mọi thứ ở mọi nơi cùng một lúc) là một trong những dự án độc lập thành công nhất năm nay. Với kinh phí vỏn vẹn 25 triệu USD, phim gặt hái thành công phòng vé, có tổng doanh thu gấp 4 lần số tiền bỏ ra, lên đến hơn 103 triệu USD.

Thành công của bộ phim cũng giúp Dương Tử Quỳnh nâng cao địa vị, tên tuổi. Cô được tạp chí TIME bình chọn là Nhân vật biểu tượng của năm 2022. Dương Tử Quỳnh cũng kỳ vọng sẽ tạo nên lịch sử khi trở thành nữ diễn viên châu Á đầu tiên thắng hạng mục Nữ chính xuất sắc tại Oscar.

Dương Tử Quỳnh không những được mệnh danh là “đả nữ” của làng điện ảnh Hoa Ngữ mà còn từng góp mặt trong nhiều bộ phim Mỹ nổi tiếng như Điệp viên 007 - Ngày mai không tàn lụi (1997), Con nhà siêu giàu Châu Á (2018)... Cô được mệnh danh là "Người phụ nữ phương Đông của thời đại mới", "Nữ diễn viên võ thuật số một thế giới", "Biểu tượng của điện ảnh châu Á". Hơn 30 năm làm nghề, địa vị của cô đã vượt khỏi phạm vi châu Á và trở thành ngôi sao quốc tế.

Hiện tại, ở tuổi 61, Dương Tử Quỳnh vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật và ngày càng được các nhà làm phim Hollywood săn đón.

Về đời tư, Dương Tử Quỳnh từng trải qua vô số cuộc tình nhưng đều đứt gánh. Vào năm 2008, nữ minh tinh công khai tình cảm với tỷ phú người Pháp Jean Todt. Họ gặp nhau trong lễ khai mạc Đường đua Quốc tế Thượng Hải tháng 6/2004.

Cả hai đã sống chung với nhau như vợ chồng gần 20 năm qua song vẫn chưa tổ chức đám cưới. Bởi đối với Dương Tử Quỳnh, tờ giấy đăng kí kết hôn là không cần thiết, chỉ cần hai người sống hạnh phúc bên nhau là được.

Hiện tại, dù đã bên nhau 15 năm, cả hai vẫn gắn bó hạnh phúc. Tuy nhiên, điều khiến Tử Quỳnh buồn bã, day dứt đó là cô không thể sinh con, kể cả khi đã tiến hành thụ tinh nhân tạo.