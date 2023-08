'Đả nữ' Dương Tử Quỳnh thể hiện khí chất thanh lịch ở tuổi 61

Ở tuổi 61, Dương Tử Quỳnh được khen có thân hình đẹp gọn gàng, thon thả. Bộ ảnh lấy cảm hứng từ sự thành công của tác phẩm với đề tài về đa vũ trụ của Dương Tử Quỳnh, Everything Everywhere All at Once. Ngoài ra, bộ ảnh được đánh giá là "bom tấn đậm chất công nghệ" của Dương Tử Quỳnh.

Năm 2022 là một năm cực kỳ thành công trong sự nghiệp của Dương Tử Quỳnh. Bộ phim Everything everywhere all at once (Mọi thứ ở mọi nơi cùng một lúc) là một trong những dự án độc lập thành công nhất năm nay. Với kinh phí vỏn vẹn 25 triệu USD, phim gặt hái thành công phòng vé, có tổng doanh thu gấp 4 lần số tiền bỏ ra, lên đến hơn 103 triệu USD.

Màn thể hiện xuất sắc của Dương Tử Quỳnh trong Everything everywhere all at once chinh phục khán giả. Giới phê bình cũng nhận định cô có cơ hội giành được giải Quả Cầu Vàng hoặc Oscar dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc vào năm 2023.