Theo đại diện của " hoàng tử nhạc pop " một thời, ông qua đời vì nhồi máu cơ tim vào ngày 12/11/2022, tại Las Vegas, Mỹ, trùng với ngày sinh nhật ông, hưởng thọ 70 tuổi.

Ngày 15/2, truyền thông Trung Quốc đưa tin ngôi sao nổi tiếng của thập niên 1970 - Lưu Văn Chính - đã từ trần vì bạo bệnh.

Tuy nhiên đến ngày 17/2, quản lý của "hoàng tử nhạc pop" thừa nhận nói dối về cái chết của Lưu Văn Chính. Ông từng phải cấp cứu vì bị nhồi máu cơ tim nhưng không gặp bất trắc tính mạng. Lưu Văn Chính vẫn còn sống.

Tin tức khiến cho công chúng và người hâm mộ vô cùng đau lòng. Nhiều bạn bè và các nghệ sĩ cũng gửi lời tiếc thương, chia buồn.

Theo người quản lý, Lưu Văn Chính biết bản thân bị loan tin đã chết hơn 2 tháng qua. Vì vậy, nam nghệ sĩ muốn "thuận nước đẩy thuyền" khiến dư luận tin rằng ông đã qua đời.

"Dù sao thì hãy coi anh ấy như đã ra đi, và anh ấy sẽ không bao giờ ra ngoài", quản lý nói thêm.

Lưu Văn Chính có nguyện vọng an hưởng tuổi già, không bị người khác quấy rầy. Gần đây, ngôi sao của làng nhạc Hoa ngữ một thời thường xuyên bị bầu show làm phiền. Do đó, ông lựa chọn nói dối truyền thông và công chúng.

"Có người chào giá 2 tỷ NDT (gần 300 triệu USD) để mời Lưu Văn Chính trở lại showbiz nhưng bị từ chối. Người này sau đó cứ liên tục làm phiền cuộc sống của Lưu Văn Chính. Vì muốn thoát khỏi kẻ đeo bám, Lưu Văn Chính bảo tôi tung tin chết giả", người đại diện thú nhận.

Không muồn bị làm phiền, "hoàng tử nhạc pop" Cbiz tự tung tin mình qua đời. Ảnh: Internet

Hiện, truyền thông và công chúng Trung Quốc lên án hành vi giả chết của Lưu Văn Chính. Trước chỉ trích dữ dội từ dư luận, nam ca sĩ gạo cội vẫn chưa đưa ra phản hồi.

Lưu Văn Chính là nam ca sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình và nhà sản xuất người Đài Loan. Ông là nam ca sĩ tiêu biểu của làng nhạc pop Trung Quốc những năm 1970 và 1980, ba lần liên tiếp đoạt giải Nam ca sĩ xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Kim Chung năm 1980, 1982, 1983.

Năm 17 tuổi, Lưu Văn Chính tham gia cuộc thi hát trên truyền hình Đài Loan và giành được vị trí thứ 5. Sau đó, anh bắt đầu bước vào làng giải trí khi phát hành album Lời hứa vào năm 1975. Album này đã mở ra sự nghiệp ca hát của Lưu Văn Chính khi nó ngay lập tức trở thành hit.

Năm 1984, Lưu Văn Chính lui về hậu trường, đến năm 1991 thì rút lui khỏi làng giải trí. Hồi đó, Lưu Văn Chính rất nổi tiếng, anh được coi là "hoàng tử quyến rũ" trong lòng bao người. Rất nhiều sao nữ đã chủ động theo đuổi Lưu Văn Chính. Mặc dù vận đào hoa của Lưu Văn Chính rất vượng nhưng anh không chọn ai trong số họ làm bạn đời tương lai của mình. Từ chối sự theo đuổi của nhiều sao nữ, Lưu Văn Chính sống độc thân cho đến cuối đời.