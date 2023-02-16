Bồ cũ Huỳnh Hiểu Minh ăn mặc hở hang gây tranh cãi

Sao quốc tế 16/02/2023 21:23

Lý Phi Phi thường xuyên ăn mặc táo bạo để khoe lợi thế hình thể, nhiều lần bị chê hớ hênh.

Mới đây, loạt ảnh táo bạo của Lý Phi Nhi trở thành tâm điểm chú ý trên các diễn đàn tại Trung Quốc. Trong các bức ảnh, nữ diễn viên khoe trọn lưng trần gợi cảm và vòng eo nhỏ nhắn.

Dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng khen ngợi body quyến rũ của Lý Phi Nhi. Thời điểm gần đây, cô nhiều lần đăng tải những bức ảnh có phần "bỏng mắt".

Bồ cũ Huỳnh Hiểu Minh ăn mặc hở hang gây tranh cãi - Ảnh 1
Bồ cũ Huỳnh Hiểu Minh ăn mặc hở hang gây tranh cãi - Ảnh 2
Bồ cũ Huỳnh Hiểu Minh ăn mặc hở hang gây tranh cãi - Ảnh 3
Bồ cũ Huỳnh Hiểu Minh ăn mặc hở hang gây tranh cãi - Ảnh 4
Những hình ảnh táo bạo của Lý Phi Nhi.

Bên cạnh những lời khen ngợi về vóc dáng, cũng không ít cư dân mạng cho rằng Lý Phi Nhi đang cố chiêu trò khoe thân. 

"Tôi từng thích cô ấy, song dường như những bức ảnh này đang đi quá giới hạn. Việc ăn mặc hở hang quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến hình tượng diễn viên của Lý Phi Nhi", một độc giả chia sẻ.

Bồ cũ Huỳnh Hiểu Minh ăn mặc hở hang gây tranh cãi - Ảnh 5

Vào năm 2006, khi mới ở 19 tuổi, vẻ đẹp của Lý Phi Nhi được nhiều đạo diễn quan tâm. Cô bắt đầu tham gia vai diễn đầu tiên trong bộ phim truyền hình Khang Hy mật sử". Năm 2008, Lý Phi Phi tham gia vai diễn trong bộ phim Lộc Đỉnh Ký năm 2008, đóng một trong 7 bà vợ của "Vi Tiểu Bảo" Huỳnh Hiểu Minh

Sau khi phim Lộc Đỉnh Ký rộ lên tin đồn hẹn hò của Huỳnh Hiểu Minh và Lý Phi Nhi. Ban đầu, cả hai chưa bao giờ xác thực tin đồn hẹn hò và công khai mối quan hệ. Mặc cho các paparazzi chụp hình, đưa tin rằng họ về chung nhà, có cử chỉ tình tứ,... Đây cũng là scandal giúp cô được công chúng chú ý tới ngày càng nhiều.​

Tháng 8/2009, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy gặp nhau có bắt đầu có tình cảm. Tin đồn Lý Phi Nhi bị ruồng bỏ bắt đầu được lan truyền một cách rộng rãi và nhanh chóng mặt nhưng nam diễn viên không hề đưa ra bất kỳ phản hồi nào.​

Bồ cũ Huỳnh Hiểu Minh ăn mặc hở hang gây tranh cãi - Ảnh 6
Tuy nhiên, chỉ có Angelababy là người được Huỳnh Hiểu Minh công khai yêu và cưới. 

Năm 2010, sau khi Huỳnh Hiểu Minh chính thức công khai hẹn hò Angelababy, Lý Phi Nhi trả lời phỏng vấn ám chỉ việc đổ vỡ quan hệ tình cảm với Huỳnh Hiểu Minh là có người thứ 3.

Sau 10 năm giữ im lặng, Angelababy viết tâm thư đính chính thông tin cô bị cho là xen vào mối quan hệ giữa ông xã Huỳnh Hiểu Minh và bạn gái cũ Lý Phi Nhi trong quá khứ. Nữ nghệ sĩ khẳng định bản thân không phải người thứ ba, thời điểm hẹn hò với Huỳnh Hiểu Minh, anh cho hay vẫn còn độc thân.

Sau này, chuyện tình của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby cũng tốn không ít giấy mực của cánh báo chí. Chuyện tình của cặp đôi này khiến nhiều người ngưỡng mộ và được ví như "ngôn tình giữa đời thực". Nhưng cuối cùng, cả hai vẫn ly hôn vào đầu năm nay.

Hậu ồn ào, Lý Phi Nhi sống kín tiếng hơn. Vài năm sau cũng có tin đồn cô hẹn hò với người đàn ông giàu có nhưng Phi Nhi vẫn không lên tiếng về đời tư của mình.

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Từ khóa:   Lý Phi Phi Huỳnh Hiểu Minh Angelababy sao Hoa ngữ showbiz Hoa ngữ

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