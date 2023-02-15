'Hoàng tử quyến rũ' của nhạc pop Trung Quốc Lưu Văn Chính qua đời

Sao quốc tế 15/02/2023 18:00

Những năm 1970 và 1980, Lưu Văn Chính là nam ca sĩ tiêu biểu của làng nhạc pop Trung Quốc, được ca ngợi là "hoàng tử quyến rũ" trong lòng nhiều người.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, ngôi sao nổi tiếng của thập niên 1970 - Lưu Văn Chính - đã qua đời vì bạo bệnh. Không lâu sau, người đại diện của ông cũng xác nhận thông tin trên.

Được biết, Lưu Văn Chính qua đời vì nhồi máu cơ tim vào ngày 12/11, tại Las Vegas, Mỹ, trùng với ngày sinh nhật ông, hưởng thọ 70 tuổi.

'Hoàng tử quyến rũ' của nhạc pop Trung Quốc Lưu Văn Chính qua đời - Ảnh 1

Lưu Văn Chính là nam ca sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình và nhà sản xuất người Đài Loan. Ông là nam ca sĩ tiêu biểu của làng nhạc pop Trung Quốc những năm 1970 và 1980, ba lần liên tiếp đoạt giải Nam ca sĩ xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Kim Chung năm 1980, 1982, 1983.

Năm 17 tuổi, Lưu Văn Chính tham gia cuộc thi hát trên truyền hình Đài Loan và giành được vị trí thứ 5. Sau đó, anh bắt đầu bước vào làng giải trí khi phát hành album Lời hứa vào năm 1975. Album này đã mở ra sự nghiệp ca hát của Lưu Văn Chính khi nó ngay lập tức trở thành hit.

'Hoàng tử quyến rũ' của nhạc pop Trung Quốc Lưu Văn Chính qua đời - Ảnh 2
'Hoàng tử quyến rũ' của nhạc pop Trung Quốc Lưu Văn Chính qua đời - Ảnh 3

Con đường dẫn đến vị trí siêu sao của Lưu Văn Chính rất thuận lợi, vì phong cách của chất giọng riêng biệt và vẻ ngoài ưa nhìn. Thời gian đầu sự nghiệp, anh thường quàng một chiếc khăn quàng trắng khi biểu diễn và điều này đã trở thành hình ảnh nhận diện của Lưu Văn Chính.

Sau đó anh liên tiếp phát hành các album như Trong ngoài khung cửa, Mãi mãi, Cây xanh nở hoa tình cũng đến, Lời nhắn gửi, Mưa nhỏ vương trên người anh, Trầm niệm, Chạy trốn tình yêu, Mưa nhỏ tháng 3... được đông đảo khán giả hoan nghênh.

Ngoài ca hát, Lưu Văn Chính cũng tham gia bộ phim đầu tay Trong ngoài khung cửa vào năm 1975. Từ 1975 đến 1982, anh tham gia hơn 20 bộ phim.

'Hoàng tử quyến rũ' của nhạc pop Trung Quốc Lưu Văn Chính qua đời - Ảnh 4

Năm 1984, Lưu Văn Chính lui về hậu trường, đến năm 1991 thì rút lui khỏi làng giải trí. Hồi đó, Lưu Văn Chính rất nổi tiếng, anh được coi là "hoàng tử quyến rũ" trong lòng bao người. Rất nhiều sao nữ đã chủ động theo đuổi Lưu Văn Chính. Mặc dù vận đào hoa của Lưu Văn Chính rất vượng nhưng anh không chọn ai trong số họ làm bạn đời tương lai của mình. Từ chối sự theo đuổi của nhiều sao nữ, Lưu Văn Chính sống độc thân cho đến cuối đời. 

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