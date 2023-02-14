Giữa lúc Trần Phi Vũ lộ ảnh giường chiếu gây chấn động, các nhãn hàng hợp tác phản ứng ra sao?

Chỉ sau vài tiếng từ khi những bức ảnh riêng tư bị phát tán, phía Trần Phi Vũ chính thức lên tiếng về vụ lùm xùm. Đại diện thừa nhận người trong loạt ảnh riêng tư với hot girl Hồ Diệc Lâm là nam diễn viên.

Ngày 13/2, sao nam nổi tiếng Trần Phi Vũ bị tung ảnh giường chiếu với một hot girl mạng được cho là người hâm mộ của mình. Đáng nói, nhiều hình ảnh sau đó chứng minh cô gái này đã có gia đình. Chủ đề trên ngay lập tức làm chấn động làng giải trí Hoa ngữ, nhận được nhiều sự chú ý của công chúng, đồng thời dẫn đầu top tìm kiếm của mạng xã hội Weibo.

Sự việc càng nóng dần lên khi blogger săn tin nổi tiếng Trương Tiểu Hàn đã tung ra đoạn ghi âm, tiết lộ nhiều thông tin liên quan đến vụ việc lộ ảnh nóng của Trần Phi Vũ. Cụ thể, theo đại diện của của Trần Phi Vũ cho biết, nam diễn viên hoàn toàn bị đưa vào bẫy trong vụ việc lần này. Hot girl mạng này bắt đầu dùng những hình ảnh thân mật trước đây để uy hiếp Trần Phi Vũ, ép anh phải tiếp tục mối quan hệ yêu đương với mình, nếu không sẽ công khai loạt ảnh.

Họ tiết lộ, Trần Phi Vũ và Diệc Lâm yêu nhau khi cả hai độc thân. Cặp đôi chia tay và một năm sau cô mới lập gia đình. Do vậy, thông tin nam diễn viên cặp kè với phụ nữ có chồng là thông tin không chính xác.

Vụ ồn ào đang khiến sự nghiệp mới được khởi sắc của Trần Phi Vũ gặp khủng hoảng. Dự án phim điện ảnh Đếm ngược nói yêu em của Trần Phi Vũ và Châu Dã chưa thể ra mắt. Trong khi đó, hai dự án phim khác được dự đoán sẽ về tay nam diễn viên cũng đang có dấu hiện sẽ mất tích.

Các thương hiệu do Trần Phi Vũ đang làm gương mặt đại diện bắt đầu đã có những động thái phản ứng quyết liệt, một nhãn hàng sữa chua đi đầu khi ẩn tất cả các bài đăng liên quan tới nam diễn viên trên Weibo chính thức của hãng.

Đặc biệt, chỉ vài giờ kể từ khi những bức ảnh giường chiếu được tung ra, lượng fan của Trần Phi Vũ đã giảm một cách chóng mặt, biến động theo từng phút một. Tài khoản Weibo của anh chàng đã giảm hơn 150 nghìn người và vẫn chưa có dấu hiệu dừng.

Tissot đã ẩn toàn bộ hình ảnh liên quan đến nam diễn viên trên trang cá nhân. Đây là động thái quen thuộc của các nhãn hàng khi nghệ sĩ vướng bê bối. Trần Phi Vũ trở thành người phát ngôn cho nhãn hàng đồng hồ Thụy Sĩ vào năm 2020, hướng đến nhóm khách hàng Gen Z.

Trần Phi Vũ hiện có mối quan hệ thân thiết với nhãn hàng Dior. Anh bắt đầu xuất hiện tại show diễn của hãng từ năm 2019. Diễn viên sinh năm 2000 thường xuyên tham dự các hoạt động của nhãn hàng với tư cách đại sứ thương hiệu. Hồi tháng một, anh được Dior mời dự show giới thiệu bộ sưu tập Đông 2023-2024 dành cho nam giới. Dior hiện giữ im lặng trước sự việc ồn ào. Hình ảnh nam diễn viên vẫn xuất hiện trên trang của hãng.

Mới đây, nam diễn viên thực hiện bộ ảnh quảng bá cho các sản phẩm trong bộ sưu tập Xuân 2023 của Dior. Elle và Cosmopolitan từng chia sẻ loạt hình ảnh Trần Phi Vũ mặc trang phục từ nhà mốt Pháp. Cosmopolitan vẫn giữ bộ hình này trên trang mạng xã hội nhưng không "tag" tên nam diễn viên.

Trần Phi Vũ sinh năm 2000, là con trai của đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca và "Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh" Trần Hồng.

Sự nghiệp anh có phần khá suôn sẻ khi luôn góp mặt là nam chính trong các phim Bí Quả, Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, Tương Dạ..., tuy nhiên chưa có tác phẩm nào thực sự nổi bật.

Năm 2022, Trần Phi Vũ nhận được nhiều chú ý khi tham gia bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, đóng cùng Trương Tịnh Nghi.