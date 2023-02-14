Nghi vấn 'Thái tử Cbiz' Trần Phi Vũ bị hotgirl mạng lừa tình, tống tiền

Cùng ngày, truyền thông Hoa ngữ đưa tin Trương Tiểu Hàn - blogger giải trí hàng đầu Trung Quốc - tung file ghi âm cuộc trò chuyện với ông chủ công ty và nhân viên thân cận của Trần Phi Vũ về scandal ảnh nhạy cảm.

Scandal lộ ảnh nhạy cảm của Trần Phi Vũ và bạn gái là hotgirl Hồ Diệc Lâm chiếm sóng làng giải trí Hoa ngữ trong ngày 13/2. Từ khóa liên quan đến nam diễn viên liên tục lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo với lượt truy cập rất lớn.

Diệc Lâm dùng ảnh phòng the uy hiếp vì muốn trói buộc tình cảm của Trần Phi Vũ. Cô cấm ngôi sao Tương dạ không được quay phim với bất kỳ ai. Trước yêu cầu vô lý và sự kiểm soát thái quá của Diệc Lâm, Trần Phi Vũ quyết định dứt tình.

Chia sẻ với Trương Tiểu Hàn, ông chủ của Trần Phi Vũ cho biết nam diễn viên và Hồ Diệc Lâm hẹn hò khi cả hai độc thân. Họ quan hệ tình dục một lần và bị hot girl này lén lút chụp ảnh lại.

Sau đó một thời gian, người bạn trai, chính là chồng của Diệc Lâm hiện tại, bỗng xuất hiện và lấy số ảnh riêng tư trên tống tiền Trần Phi Vũ. Nhân viên thân cận chia sẻ Trần Phi Vũ bị vợ chồng Diệc Lâm nhắn tin đe dọa suốt 4-5 tháng qua. Khi không được phía Trần Phi Vũ thỏa mãn lòng tham, họ bán số ảnh trên cho blogger giải trí.

"Trần Phi Vũ từ đầu đến cuối bị Diệc Lâm lừa tình. Hai người trẻ tuổi yêu đương và đi quá giới hạn không xấu nhưng cô gái đó lại có tâm cơ gài bẫy Phi Vũ. Đến cuối cùng không đạt được mục đích liền hủy hoại người khác", ông chủ của nam diễn viên sinh năm 2000 nói.

Ngay khi đoạn ghi âm được hé lộ, cư dân mạng đã có những phản ứng trái chiều xung quanh sự việc. Nhiều người cho rằng nếu sự thật đúng như quản lý nói, Trần Phi Vũ có thể khởi kiện và báo án bạn gái cũ và chồng cô với tội danh tống tiền.

Trong khi đó, một bộ phận netizens bày tỏ quan điểm đây chỉ là thông tin từ phía nam diễn viên, chưa có bằng chứng xác thực và cần phải nghe từ hai phía.

Phía Trần Phi Vũ khẳng định nam diễn viên là nạn nhân của hotgirl mạng. Ảnh: Sina

Trần Phi Vũ sinh năm 2000, là con trai của đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca và "Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh" Trần Hồng.

Sự nghiệp anh có phần khá suôn sẻ khi luôn góp mặt là nam chính trong các phim Bí Quả, Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, Tương Dạ..., tuy nhiên chưa có tác phẩm nào thực sự nổi bật.

Năm 2022, Trần Phi Vũ nhận được nhiều chú ý khi tham gia bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, đóng cùng Trương Tịnh Nghi.