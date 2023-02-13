Hoàng Tâm Dĩnh thông báo ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, chính thức quay lại showbiz sau 4 năm ở ẩn vì scandal ngoại tình.

Ngày 13/2, truyền thông Hong Kong đưa tin sau 4 năm rút khỏi giới giải trí vì bê bối ngoại tình, Hoàng Tâm Dĩnh thông báo quay lại showbiz. Cô chuyển sang làm ca sĩ và chuẩn bị phát hành sản phẩm âm nhạc tên Crown Me dành cho lễ Tình nhân. MV sẽ ra mắt vào đúng ngày 14/2. Trong trailer mang đậm màu sắc lễ hội, Hoàng Tâm Dĩnh xuất hiện với hình ảnh gợi cảm và nhảy múa cùng vũ đoàn.

Hoàng Tâm Dĩnh quay lại showbiz với vai trò ca sĩ. Ảnh: Internet Cũng trong ngày giới thiệu sản phẩm mới, Hoàng Tâm Dĩnh bị phát hiện xóa lượng lớn hình ảnh trên trang cá nhân. Theo On, động thái này của nữ diễn viên cho thấy cô muốn rũ sạch quá khứ, bắt đầu chặng đường mới. Trên mạng xã hội, không nhiều người tỏ ra mặn mà với màn "comeback" này của Hoàng Tâm Dĩnh. Nhiều người cho rằng cô đang quá mạo hiểm khi theo đuổi con đường âm nhạc, trong khi đó nhiều khán giả vẫn tẩy chay cô vì bê bối quá khứ.

Hoàng Tâm Dĩnh sinh năm 1989, ở Mỹ, sau đó sang Canada học trung học. Năm 2012, cô về Hong Kong tham gia cuộc thi Miss Hong Kong do đài TVB tổ chức và đoạt giải Á hậu, từ đó đóng phim cho nhà đài. Người đẹp từng góp mặt trong Cung Tâm Kế 2, Tái Chiến Minh Thiên... Tháng 4/2019, loạt ảnh Hoàng Tâm Dĩnh và tài tử Hứa Chí An lén lút hẹn hò bị phanh phui, khiến làng giải trí xứ Cảng thơm chấn động. Mối tình vụng trộm trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội, vấp phải làn sóng chỉ trích nặng nề. Bởi thời điểm đó, Hoàng Tâm Dĩnh đang hẹn hò Mã Quốc Minh, trong khi Hứa Chí An là chồng của diva Trịnh Tú Văn. Sau vụ việc, Hứa Chí An tổ chức họp báo công khai xin lỗi vợ. Hoàng Tâm Dĩnh và tài tử Mã Quốc Minh từng dự định kết hôn song vụ việc ngoại tình của cô bị phát hiện. Họ chia tay giữa thời điểm á hậu bị dư luận tẩy chay. Hoàng Tâm Dĩnh sau đó không chịu được sức ép dư luận, từng phải chạy sang Mỹ "lánh nạn", thay tên đổi họ để làm nghề môi giới bất động sản kiếm sống trong một thời gian dài. Hoàng Tâm Dĩnh và Hứa Chí An bị công chúng ghét bỏ sau khi bị phanh phui scandal ngoại tình. Ảnh: Internet Tháng 1/2020, Hoàng Tâm Dĩnh trở về Hong Kong. Tại sân bay, cô khóc và cầu xin công chúng cho mình cơ hội làm lại cuộc đời. Dù vậy, nữ nghệ sĩ vẫn không được đón nhận. Tháng 7/2022, Hoàng Tâm Dĩnh chấm dứt hợp đồng quản lý với TVB. Kể từ khi vướng bê bối ngoại tình, cô bị nhà đài cấm sóng, không thể hoạt động trong showbiz. Hiện, Hoàng Tâm Dĩnh hẹn hò tay trống Lê Vạn Hoành. Cả hai qua lại từ năm 2020, nhưng giữ kín mối quan hệ. Theo truyền thông, Hoàng Tâm Dĩnh và Lê Vạn Hoành đã dọn về sống chung.

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