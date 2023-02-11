Đây là nguyên nhân khiến Ngô Cẩn Khôn 'im hơi lặng tiếng' trong gần hai năm qua?

Vu Chính cũng sản xuất nhiều dự án để Ngô Cẩn Ngôn đảm nhiệm vai nữ chính như Hạo Lan truyện, Em là đáp án của anh, Hạnh phúc vẫn sẽ đến gõ cửa, Thanh xuân sáng thế kỷ, Nữ hoàng mặc cả, Thượng thực, Gia truyền...

Ngô Cẩn Ngôn từng là ngôi sao được biên kịch Vu Chính hết lòng lăng xê. Cô đóng vai chính trong phim cổ trang Diên Hi công lược, nhờ đó một đêm thành sao, nổi tiếng khắp châu Á.

Theo truyền thông Trung Quốc, kể từ khi đóng máy bộ phim Thượng Thực, đã gần hai năm Ngô Cẩn Ngôn không có dự án mới nào. Chính vì thế có tin đồn nói rằng có thể cô ấy đang bị công ty quản lý nghệ sĩ ghẻ lạnh.

Tuy nhiên, Ngô Cẩn Ngôn đều bị chê thiếu kỹ năng diễn xuất và thường trở thành "hố đen" của bộ phim. Người đẹp sinh năm 1990 bị xếp vào nhóm minh tinh diễn dở nhất Trung Quốc, cùng Angelababy.

Phản ứng trước những thông tin này, ông chủ Vu Chính nói: "Cảm thấy như đang khủng hoảng chưa từng có", đồng thời tiết lộ kết quả về buổi làm việc riêng với Ngô Cẩn Ngôn.

Ngày 10/2, đăng đàn trên mạng xã hội, nhà biên kịch Vu Chính cho biết Ngô Cẩn Ngôn đang gặp nút thắt trong diễn xuất, và nói rằng anh đã tìm kiếm nhiều kịch bản nhưng dường như không có kịch bản nào có thể tạo đột phá cho cô ấy trong diễn xuất.

Biên kịch Vu Chính - người từng hết lòng nâng đỡ Ngô Cẩn Khôn. Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của Vu Chính, khi anh mang theo những kịch bản đi chào mời các nhà sản xuất phim, phần lớn họ đều cho rằng Ngô Cẩn Ngôn chỉ thích hợp với một loại vai diễn nhất định, điều này khiến anh cảm thấy như đang rơi vào khủng hoảng chưa từng có.

Vì thế, sau khi làm việc với Ngô Cẩn Ngôn, anh quyết định để cô ấy tạm nghỉ ngơi một thời gian, tiếp tục trau dồi khả năng diễn xuất, quan sát cuộc sống xung quanh, tham gia các chương trình truyền hình thực tế, tăng cường tiếp xúc và tương tác với mọi người… Anh tin rằng điều này sẽ giúp ích cho việc diễn xuất sau này của cô ấy.

Vu Chính cho rằng: "Đời người vốn không phải là cuộc tàn sát nhau trên chiến trường, hoa vô bách nhật hồng (ví von đường đời không thuận lợi mãi, đôi khi gặp phải những trắc trở, không may), chỉ có kỹ năng diễn xuất thực thụ mới có thể giúp mình".

Anh cũng cho biết, không chỉ Ngô Cẩn Ngôn mà bản thân anh cũng từng học được rất nhiều điều trong khoảng thời gian lắng đọng của cuộc đời.

"Nghệ thuật đến từ cuộc sống, chỉ khi bạn yêu cuộc sống, bạn mới có thể tạo ra những tác phẩm hay. Sự nghỉ ngơi của tôi trong năm 2016 đã cho tôi tác phẩm "Diên Hi công lược" và cho thị trường một diễn viên như Ngô Cẩn Ngôn", Vu Chính nói.

Cuối cùng, anh tiết lộ rằng Ngô Cẩn Ngôn đã nhận được một kịch bản mới, anh mong rằng bản thân mình cũng như Ngô Cẩn Ngôn đều có thể tiến xa hơn nữa.