"Ở đâu có Phùng Đức Luân, ở đó chính là nhà của tôi. Anh ấy dạy tôi biết yêu thương và trân quý gia đình", Thư Kỳ nói.

Phùng Đức Luân và Thư Kỳ bất ngờ tuyên bố kết hôn năm 2016. Hai người nổi tiếng với tình bạn đẹp 20 năm trong giới giải trí Hoa ngữ, bắt đầu từ lần hợp tác trong phim điện ảnh Tình yêu tuổi trẻ tươi đẹp năm 1997. Tháng 9/2016, cả 2 chính thức kết hôn sau 19 năm quen biết khiến dư luận bất ngờ.

Thư Kỳ nói cô từng suy nghĩ sẽ không bao giờ sẽ cưới Đức Luân. Tuy nhiên, cả 2 trải qua những đổ vỡ đã tìm thấy ở nhau sự gắn kết ở đối phương. Do đó, họ quyết định từ bạn bè thành tri kỷ, người yêu và nên duyên vợ chồng.

Sau 7 năm kết hôn, Thư Kỳ và chồng sống kín đáo và ít khi công khai xuất hiện cùng nhau hay thể hiện tình cảm trên các phương tiện truyền thông. Cặp nghệ sĩ cũng từng dính tin đồn ly hôn do không sinh con hoặc rạn nứt tình cảm, ít tương tác. Tuy nhiên, cả 2 nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.

Thư Kỳ gia nhập làng giải trí năm 17 tuổi với vai trò người mẫu, sau đó cô đóng phim cấp ba rồi "nổi đình nổi đám". Sau này, người đẹp giã từ nghiệp phim "nóng", chuyển hướng thành công sang đóng phim chính thống. Cô trở thành minh tinh gốc Hoa hàng đầu qua nhiều phim như Three Times, Sắc tình nam nữ, Phi thành vật nhiễu (If You Are The One), Thích khách Nhiếp Ẩn Nương...

Phùng Đức Luân là diễn viên, đạo diễn có tiếng. Anh cũng là chàng trai khá đào hoa khi hẹn hò với không ít người đẹp như Mạc Văn Úy, Thái Y Lâm... Tuy nhiên, người cuối cùng mà Phùng Đức Luân lựa chọn lại là Thư Kỳ - người bạn thân, tri kỷ và cũng là cô gái anh yêu.