Căn bệnh phát tác đột ngột vào cả ngày lẫn đêm đã gây ra sự đảo lộn trong cuộc sống và công việc của nữ diễn viên.

Mới đây, trong buổi phỏng vấn với truyền thông, Thư Kỳ chia sẻ lý do đột ngột tạm dừng diễn xuất. Theo đó, nữ diễn viên cho biết cô bị dị ứng nặng trong vài năm trở lại đây. Người đẹp luôn phải mang theo túi đầy các loại thuốc chống dị ứng, đồ bảo vệ da mỗi khi ra ngoài. Căn bệnh dị ứng khiến gương mặt cô mẩn đỏ, sưng phù và gây mất ngủ nghiêm trọng vì đau đớn. Theo ngôi sao Nhiếp Ẩn Nương, do bệnh phát tác đột ngột vào cả ngày lẫn đêm nên gây ra sự đảo lộn trong cuộc sống và công việc của nữ diễn viên. Những năm qua, vì triệu ngày càng nặng, Thư Kỳ không dám nhận phim mới.

"Những vết sưng tấy trên gương mặt sẽ ảnh hưởng lớn đến diễn xuất. Trạng thái không tốt của tôi sẽ phá hủy nhân vật. Đối với người có yêu cầu cao với bản thân như tôi, tôi không chấp nhận được điều đó. Vì vậy, tôi thà ngừng diễn hơn là để hệ miễn dịch yếu kém hủy hoại danh tiếng của mình", Thư Kỳ cho biết. Chia sẻ về cuộc hôn nhân với Phùng Đức Luân, Thư Kỳ tâm sự kết hôn giúp cô ổn định, trưởng thành hơn. Trước đây, nữ diễn viên thích cuộc sống lang thang, xem nơi lạ là nhà và thường sẽ không lưu luyến nếu rời xa. Nhưng sau khi lập gia đình, cô lại coi "nhà chính là chồng".

"Ở đâu có Phùng Đức Luân, ở đó chính là nhà của tôi. Anh ấy dạy tôi biết yêu thương và trân quý gia đình", Thư Kỳ nói. Phùng Đức Luân và Thư Kỳ bất ngờ tuyên bố kết hôn năm 2016. Hai người nổi tiếng với tình bạn đẹp 20 năm trong giới giải trí Hoa ngữ, bắt đầu từ lần hợp tác trong phim điện ảnh Tình yêu tuổi trẻ tươi đẹp năm 1997. Tháng 9/2016, cả 2 chính thức kết hôn sau 19 năm quen biết khiến dư luận bất ngờ. Thư Kỳ nói cô từng suy nghĩ sẽ không bao giờ sẽ cưới Đức Luân. Tuy nhiên, cả 2 trải qua những đổ vỡ đã tìm thấy ở nhau sự gắn kết ở đối phương. Do đó, họ quyết định từ bạn bè thành tri kỷ, người yêu và nên duyên vợ chồng. Sau 7 năm kết hôn, Thư Kỳ và chồng sống kín đáo và ít khi công khai xuất hiện cùng nhau hay thể hiện tình cảm trên các phương tiện truyền thông. Cặp nghệ sĩ cũng từng dính tin đồn ly hôn do không sinh con hoặc rạn nứt tình cảm, ít tương tác. Tuy nhiên, cả 2 nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Thư Kỳ gia nhập làng giải trí năm 17 tuổi với vai trò người mẫu, sau đó cô đóng phim cấp ba rồi "nổi đình nổi đám". Sau này, người đẹp giã từ nghiệp phim "nóng", chuyển hướng thành công sang đóng phim chính thống. Cô trở thành minh tinh gốc Hoa hàng đầu qua nhiều phim như Three Times, Sắc tình nam nữ, Phi thành vật nhiễu (If You Are The One), Thích khách Nhiếp Ẩn Nương... Phùng Đức Luân là diễn viên, đạo diễn có tiếng. Anh cũng là chàng trai khá đào hoa khi hẹn hò với không ít người đẹp như Mạc Văn Úy, Thái Y Lâm... Tuy nhiên, người cuối cùng mà Phùng Đức Luân lựa chọn lại là Thư Kỳ - người bạn thân, tri kỷ và cũng là cô gái anh yêu.

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