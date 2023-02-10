Chỉ qua một tấm ảnh, Ngô Kỳ Long tiết lộ tình trạng hôn nhân với Lưu Thi Thi

Sao quốc tế 10/02/2023 18:45

Thời gian qua, vợ chồng Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi vướng tin đồn rạn nứt nghi do tài tử "Bộ bộ kinh tâm" phản bội vợ.

Tháng 2/2022, Ngô Kỳ Long bị đưa tin phản bội Lưu Thi Thi, hẹn hò nữ trợ lý. Sau khi bị vợ phát hiện, họ tranh cãi gay gắt và ly hôn.

Trước những thông tin tiêu cực về đời tư, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi lên tiếng phủ nhận. Họ khởi kiện blogger loan tin sai sự thật Trương Tiểu Hàn. Dù vậy, tin đồn hai ngôi sao đã kết thúc hôn nhân vẫn không dừng lại.

Cuộc sống hôn nhân của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long luôn khiến fan tò mò bởi sau khi kết hôn, họ hầu như không xuất hiện chung hay công khai bày tỏ tình cảm.

Chỉ qua một tấm ảnh, Ngô Kỳ Long tiết lộ tình trạng hôn nhân với Lưu Thi Thi - Ảnh 1

Mới đây nhất, vào dịp Tết Nguyên tiêu, Ngô Kỳ Long đăng bức ảnh chụp gần của mình trên mạng Weibo cùng với câu chúc "Tết Nguyên tiêu vui vẻ". Trong ảnh, có thể thấy rất rõ chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của nam tài tử, chứng tỏ cuộc hôn nhân giữa anh với Lưu Thi Thi vẫn tốt đẹp, không có chuyện rạn nứt hay đổ vỡ như tin đồn.

Chỉ qua một tấm ảnh, Ngô Kỳ Long tiết lộ tình trạng hôn nhân với Lưu Thi Thi - Ảnh 2
Tấm ảnh Ngô Kỳ Long chia sẻ trên mạng xóa tan tin đồn hôn nhân rạn nứt. Ảnh: Weibo

Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi hẹn hò sau khi hợp tác trong phim Bộ bộ kinh tâm năm 2011. Năm 2015, hai nghệ sĩ kết hôn. Sau gần 5 năm chung sống, cả hai đón con trai đầu lòng. Những năm gần đây, Ngô Kỳ Long hạn chế hoạt động trong showbiz, tập trung vào công việc kinh doanh và chăm lo tổ ấm. Vợ chồng anh hiện sở hữu khối tài sản khoảng 1,7 tỷ USD.

Tháng 7/2021, Ngô Kỳ Long chia sẻ xuất phát từ tình yêu với vợ con, nam diễn viên tạm dừng đóng phim. Tài tử Đài Loan cho biết muốn trở thành người đồng hành xuyên suốt bên con trong quá trình trưởng thành, san sẻ gánh nặng nuôi dạy và chăm sóc con với Lưu Thi Thi. Do đó, anh chủ động giảm khối lượng công việc, chỉ nhận lời ghi hình các show giải trí.

Chỉ qua một tấm ảnh, Ngô Kỳ Long tiết lộ tình trạng hôn nhân với Lưu Thi Thi - Ảnh 3

Ngô Kỳ Long là người gốc Đài Loan, nổi tiếng với loạt tác phẩm điện ảnh, truyền hình như Bộ bộ kinh tâm, Hiệp nữ náo thiên quan, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài... Trước khi lấy Lưu Thi Thi, anh một lần kết hôn, nhưng cuộc tình sớm tan vỡ. 

Lưu Thi Thi là ngọc nữ màn ảnh Hoa ngữ bởi vẻ đẹp thanh khiết. Cô đóng nhiều phim như Tú Xuân Đao, Trở về nơi tình yêu bắt đầu, Bộ bộ kinh tâm... Sau khi sinh con trai đầu lòng, cô hiện tích cực quay trở lại với các dự án nghệ thuật. 

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