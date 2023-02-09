Vợ chồng Viên Vịnh Nghi và Trương Trí Lâm kỷ niệm 22 năm ngày cưới

Sao quốc tế 09/02/2023 16:55

Hoa hậu Hong Kong đăng ảnh bên chồng tài tử nhân kỷ niệm hơn hai thập kỷ gắn bó, nhận được nhiều lời chúc mừng của khán giả.

Mới đây trên trang cá nhân, Viên Vịnh Nghi đăng ảnh cô và ông xã Trương Trí Lâm vui vẻ bên nhau nhân dịp mừng kỷ niệm 22 năm ngày cưới. "Bên nhau 31 năm, kết hôn 22 năm, không biết định nghĩa là gì đây? Mừng kỷ niệm ngày cưới", Viên Vịnh Nghi viết. 

Bức ảnh Viên Vịnh Nghi đăng được đánh giá là "siêu chân thực", không qua bất cứ phần mềm chỉnh sửa nào, khiến gương mặt cả hai vợ chồng diễn viên lộ vết dấu thời gian. Bức ảnh nhận được nhiều lượt yêu thích và vô số lời chúc phúc của khán giả.

Vợ chồng Viên Vịnh Nghi và Trương Trí Lâm kỷ niệm 22 năm ngày cưới - Ảnh 1
Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi kỷ niệm 22 năm ngày cưới. Ảnh: Weibo

 

Vợ chồng Viên Vịnh Nghi và Trương Trí Lâm kỷ niệm 22 năm ngày cưới - Ảnh 2
Cặp đôi ngày mới yêu. Ảnh: Weibo

Chuyện tình của Viên Vịnh Nghi và Trương Trí Lâm nhận được sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp trong làng giải trí. Trương Trí Lâm từng thổ lộ rằng, anh trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp Viên Vịnh Nghi. Lúc đó, nữ diễn viên đang thi hoa hậu và giành ngôi vị cao nhất ở tuổi 19.  

Năm 21 tuổi, họ chính thức yêu nhau. Vào ngày cuối cùng của năm mới, Trương Trí Lâm đã đưa Viên Vịnh Nghi về nhà để nói lời chúc mừng năm mới với cô. Họ hôn nhau trong bãi đậu xe. Năm 24 tuổi, cặp đôi công khai mối quan hệ.

Năm 30 tuổi, Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi tổ chức hôn lễ đơn giản, không có sự chúc phúc của người thân và bạn bè. Họ trao nhẫn trên máy bay và hoàn thành hôn lễ tại một nhà thờ nhỏ. Cuộc hôn nhân của họ giản dị giống như cách họ tổ chức hôn lễ. 

Bao năm qua, cặp đôi gắn bó không rời không chỉ trong công việc, mà còn những giây phút đời thường bình dị bên con trai Trương Mộ Đồng.

Vợ chồng Viên Vịnh Nghi và Trương Trí Lâm kỷ niệm 22 năm ngày cưới - Ảnh 3

Viên Vịnh Nghi từng chia sẻ cô không bao giờ đi du lịch một mình nếu không có ông xã hay con trai đi cùng. "Bất kỳ lúc nào, trong hoàn cảnh nào Trương Trí Lâm cũng bên tôi. Thật khó có thể tưởng tượng ngày không anh ấy tôi sẽ ra sao", nữ diễn viên chia sẻ.

Trương Trí Lâm đã coi bà xã như một phần quan trọng trong cuộc đời mình, cô là bạn đời, là tri kỷ không thể thay thế. Tại hậu trường chương trình Call me by fire (Anh trai vượt mọi chông gai), sao phim Ván bài gia nghiệp được yêu cầu kể tên ba người đã thay đổi cuộc sống mình, anh không chút suy nghĩ mà trả lời: “vợ tôi” ngay đầu tiên.

Vợ chồng Viên Vịnh Nghi và Trương Trí Lâm kỷ niệm 22 năm ngày cưới - Ảnh 4

Trương Trí Lâm sinh năm 1971, anh gia nhập làng giải trí năm 20 tuổi. Tài tử sớm nổi tiếng qua vai Quách Tĩnh trong Anh hùng xạ điêu 1994 cùng các phim Đường về hạnh phúc, Bao la vùng trời, Đội chống tham nhũng... Trí Lâm là một trong những nam diễn viên giữ phong độ nghề tốt với tên tuổi, danh tiếng hàng đầu hiện nay.

Viên Vịnh Nghi bằng tuổi chồng, gia nhập làng giải trí sau khi giành ngôi hoa hậu tại Miss Hong Kong 1990. Cô được giới chuyên môn đánh giá tích cực về diễn xuất qua Kinh chi ngọc diệp, Quốc sản 007, Tân bất liễu tình, Kim ngọc mãn đường... Từ khi sinh con trai năm 2006, người đẹp ít đóng phim. Những năm gần đây, cô chủ yếu cùng chồng tham gia show thực tế.

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