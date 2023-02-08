Hậu tin đồn hôn nhân rạn nứt, Thang Duy lộ ảnh hẹn hò cùng ông xã Hàn Quốc

Trong hình, đạo diễn Kim Tae Yong cùng con gái 7 tuổi đang chiêm ngưỡng quang cảnh lễ hội. Thang Duy không xuất hiện trong ảnh, nên khán giả dự đoán cô là người chụp hình cho chồng và con gái.

Mới đây, truyền thông đưa tin, Thang Duy tận hưởng buổi hẹn hò lãng mạn cùng ông xã Kim Tae Yong. Theo nguồn tin, gia đình nữ diễn viên tới Hàng Châu (Trung Quốc) để tham gia lễ hội đèn lồng. Người đẹp sinh năm 1979 cũng đã chia sẻ loạt ảnh từ buổi hẹn hò với ông xã lên story Instagram cá nhân.

Năm 2010, Thang Duy và đạo diễn Hàn Quốc Kim Tae Yong hợp tác với nhau trong tác phẩm Thu muộn. Năm 2014, cặp đôi kết hôn sau 9 tháng yêu nhau. Sau đó, Thang Duy chuyển đến Hàn Quốc cùng chồng và hạ sinh con gái đầu lòng, bé Summer, vào năm 2016.

Khung hình hạnh phúc của gia đình nữ minh tinh đã làm dập tắt tin đồn vợ chồng cô rạn nứt cách đây không lâu. Thang Duy còn gây chú ý khi đăng tải hình ảnh cô đưa con gái 7 tuổi đi xỏ khuyên tai.

Tháng 8/2021, gia đình nữ nghệ sĩ rời thành phố Seoul chuyển đến sống tại một vùng quê. Trên truyền thông, Thang Duy chia sẻ gặp áp lực trong cuộc sống, vì vậy cần thay đổi môi trường.

Thang Duy và ông xã người Hàn Quốc. Ảnh: Internet

Nghi vấn nữ diễn viên và đạo diễn Kim Tae Young rạn nứt bắt đầu từ tháng 10/2021 sau khi Thang Duy đưa con gái về Trung Quốc sinh sống. Cô không giải thích gì thêm về quyết định trở về quê nhà nhưng không có chồng theo cùng. Điều này khiến mối quan hệ vợ chồng của Thang Duy vướng tin tiêu cực, đặc biệt là khi cô chỉ gửi lời cảm ơn đến cha mẹ mình khi nhận giải Ảnh hậu Rồng Xanh vào cuối tháng 11/2022, không đề cập đến ông xã.

Tuy nhiên sau đó, chia sẻ với truyền thông, người đẹp Sắc, Giới cho biết cảm thấy có lỗi với chồng con khi quên gửi lời cảm ơn đến gia đình nhỏ của mình lúc nhận giải thưởng diễn xuất danh giá. Thang Duy cũng khẳng định ông xã Kim Tae Young đóng vai trò quan trọng, là người đứng sau thành công của cô.

"Anh ấy luôn ủng hộ tôi. Kim Tae Young như một tảng đá vững chắc chống đỡ cho tôi, giúp tôi chăm sóc gia đình nhỏ. Không có anh ấy tôi cũng không có lý tưởng và sự dũng cảm", Thang Duy bày tỏ sự biết ơn với chồng.

Thang Duy sinh năm 1979, là một trong những diễn viên phái thực lực của màn ảnh Hoa ngữ. Cô gia nhập làng giải trí năm 2004 với vai trò diễn viên. Tên tuổi cô tỏa sáng nhờ dự án phim Sắc giới của đạo diễn Lý An, đóng cùng Lương Triều Vỹ. Ngoài ra, cô còn đóng Thu muộn, Truy tìm người hoàn hảo, Thời đại hoàng kim...