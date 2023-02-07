Trương Nghệ Hưng khởi kiện một stylist vì cáo buộc nam thần tượng 'chọn vợ lẽ'

Đến nay, anh được đánh giá là ca sĩ thần tượng thành công nhất tại Trung Quốc. Nhờ sở hữu lượng fan không nhỏ, anh được chọn làm đại sứ cho nhiều thương hiệu lớn.

Trương Nghệ Hưng , sinh năm 1991, ra mắt tại Hàn Quốc khi là thành viên của nhóm nhạc EXO vào năm 2012 với nghệ danh Lay. Năm 2015, anh trở về Trung Quốc, hoạt động cá nhân.

Tuy nhiên, kể từ ngày Ngô Diệc Phàm phải đối mặt với án tù dài hạn vì tội phạm tình dục và cựu thành viên EXO Wang Jackson bị cáo buộc tấn công tình dục các fan nữ của mình vào tháng trước, có vẻ như Trương Nghệ Hưng cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng lan tỏa của vụ việc được cho là nhắm vào các nghệ sĩ trở về từ nước ngoài.

Từ khi bắt đầu hoạt động nghệ thuật, Trương Nghệ Hưng chưa từng công khai chuyện tình cảm và rất kín tiếng về đời tư. Tháng 1/2022, nam ca sĩ phủ nhận hẹn hò với nữ diễn viên Dương Tử .

Theo các báo cáo, stylist Xu Feng Li đã đăng trên Weibo cá nhân của mình rằng "một tiểu thịt tươi họ Z nào đó cũng đang chọn vợ lẽ". Khi dòng trạng thái này được đăng tải, cư dân mạng phỏng đoán đó là nhắm vào Trương Nghệ Hưng. Vụ náo loạn đã xảy ra hai năm trước khi bài đăng này lan truyền trên mạng, khi Xu Feng Li cáo buộc rằng nghệ sĩ giấu tên cũng thích "chọn thê thiếp" và kêu gọi anh kiềm chế bản thân.

Xu Feng Li còn tiết lộ thêm rằng người nổi tiếng nói trên cũng sẽ cố gắng giành được những vị trí tốt hơn trong các sự kiện thời trang và rằng người này đã dựa vào chỉnh sửa ảnh khi quay quảng cáo trang điểm. Bày tỏ sự tiếc nuối, Xu Feng Li nói thêm rằng mình hối hận vì đã giới thiệu rất nhiều mối quan hệ thời trang với nghệ sĩ kia và mô tả người này là "một tên khốn vô ơn".

Đáp lại những chỉ trích của Xu Feng Li, Trương Nghệ Hưng mới đây đã đưa ra một tuyên bố thông qua công ty quản lý của mình để bác bỏ "những tin đồn thất thiệt" và nói rằng anh đã bắt đầu một vụ kiện phỉ báng. Mặc dù stylist Xu Feng Li sau đó đã xóa bài đăng của mình và xin lỗi, công ty của Trương Nghệ Hưng đã trả lời bằng cách xác nhận đã nhận được lời xin lỗi và nói rằng các thủ tục pháp lý sẽ tiếp tục. Trong một thông báo (ngày 20 tháng 1) từ Tòa án Pháp lý Bắc Kinh cũng cho thấy các thủ tục pháp lý về tranh chấp trách nhiệm pháp lý vi phạm giữa hai bên đã bắt đầu.

Trương Nghệ Hưng trước đó đã thắng một vụ kiện phỉ báng người dùng Weibo Yang vào năm 2019, nhưng đã chọn không đòi bồi thường bằng tiền sau khi phát hiện ra lai lịch rắc rối của người này.