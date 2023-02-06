'Đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư mừng sinh nhật mẹ

Trên trang cá nhân, Lê Tư viết: "Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu! Con chúc mẹ sức khỏe , hạnh phúc! Nụ cười của mẹ luôn là nụ cười ngọt ngào và đẹp đẽ nhất trong lòng con".

Năm 2008, Lê Tư tuyên bố giải nghệ, dành thời gian cho gia đình sau khi em trai Lê Anh gặp phải tai nạn xe hơi nghiêm trọng, dẫn đến tàn phế, tinh thần lúc tỉnh lúc mê. 15 năm qua, dưới hỗ trợ y tế hiện đại và sự chăm sóc tận tình của gia đình, tình trạng sức khỏe của anh dần phục hồi, có thể đứng dậy.

Lê Tư nổi tiếng là ngọc nữ có tấm lòng hiếu thảo, thương yêu gia đình. Nhiều năm qua, cô là chỗ dựng tinh thần vững chắc cho cha mẹ và người em tàn tật.

Lê Tư bên bố mẹ. Ảnh: Weibo

Mỹ nhân TVB hết lòng yêu thương em trai bệnh tật. Ảnh: Internet

Năm 2009, Lê Tư kết hôn cùng doanh nhân tàn tật Mã Đình Cường sau khoảng thời gian dài vị doanh nhân này hết mực theo đuổi, chăm sóc cho Lê Tư và những thành viên trong gia đình của cô. Ông thường xuyên đến bệnh viện, cùng Lê Tư chăm sóc cho cậu em trai. Sau khi kết hôn, Lê Tư cùng ông xã có được 3 người con gái.

Lê Tư cùng ông xã triệu phú tàn tật. Ảnh: Internet

Lê Tư từng cho biết: "Tôi thích dành thời gian cho gia đình vì họ luôn mang đến cho tôi nhiều năng lượng tích cực, khiến tôi cảm thấy an toàn, thư thái và hạnh phúc".

Vì để cho người nhà có được một cuộc sống thoải mái, năm 2017 Lê Tư sẵn sàng chi ra 44 triệu NDT (tương đương 150 tỷ đồng) để mua căn biệt thự để em trai và cha mẹ cùng ở. Ngày thường, chỉ cần có thời gian, cô sẽ cùng gia đình của mình đi du lịch.

Kể từ sau khi giã từ sự nghiệp hoạt động nghệ thuật và lập gia đình, Lê Tư chỉ chuyên tâm chăm sóc cho gia đình nhỏ và quản lý bệnh viện thẩm mỹ của em trai. Hiện, cô là CEO có tiếng trong ngành làm đẹp tại Hong Kong với thu nhập hàng triệu USD.

Dù đã rời xa showbiz 12 năm, nhưng cái tên Lê Tư vẫn luôn được công chúng quan tâm và yêu mến. Cuộc sống hôn nhân êm ấm của cô bên tỷ phú Mã Đình Cường cùng 3 con khiến công chúng ngưỡng mộ.

Lê Tư sinh năm 1971, là hoa đán nổi tiếng của làng giải trí Hồng Kông từ những năm 90 của thế kỷ trước. Cô sở hữu nét đẹp băng thanh ngọc khiết, trong sáng và lối diễn tự nhiên. Nữ diễn viên xinh đẹp từng góp mặt trong các bộ phim như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Thâm cung nội chiến…

Ngay cả Trương Bá Chi cũng từng khẳng định: "Nếu nói về sắc đẹp, tôi thừa nhận ở Hồng Kông chỉ có Lê Tư là hơn tôi" còn người đẹp Xa Thi Mạn nhận xét: "Cô ấy như đóa hoa hồng, vừa thơm vừa đẹp" khi được hỏi về Lê Tư. Trong nhiều năm, Lê Tư được xem là nữ thần nhan sắc của màn ảnh TVB.