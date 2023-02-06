Chồng Chương Tử Di đưa con gái riêng đi mua sắm

Sao quốc tế 06/02/2023 18:30

Ca sĩ Uông Phong đưa con gái riêng đi mua sắm tại một trung tâm thương mại hôm 5/2.

Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, vào ngày 5/2, con gái riêng của Uông Phong - Uông Cảnh Di - được bố đưa đến một trung tâm thương mại lớn ở Bắc Kinh. Hai bố con lần lượt ghé qua tiệm quần áo, nữ trang, giày dép... để chọn đồ. Họ mua khá nhiều sản phẩm. Trong suốt buổi mua sắm, Uông Phong chu đáo hỏi han con, thi thoảng vuốt tóc con gái hay ôm vai con rất tình cảm. Khi ra về, hai cha con nắm tay nhau.

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Uông Phong vừa trò chuyện, vừa vuốt tóc con gái. Ảnh: Sohu

Được biết, Uông Cảnh Di là con gái của Uông Phong với người vợ thứ hai Khang Tác Như. Hai người yêu nhau từ năm 2007, sau đó kết hôn vào năm 2010. Năm 2012, con gái Uông Cảnh Di chào đời. Năm 2013, Uông Phong và Khang Tác Như ly hôn, bé được mẹ chịu trách nhiệm nuôi dưỡng.

Trước khi có cuộc hôn nhân ổn định với Chương Tử Di hiện tại, ca sĩ Uông Phong nổi tiếng là người đào hoa với 2 lần cưới vợ và có 2 con gái riêng cùng nhiều mối tình ồn ào khác. 

Vợ đầu của Uông Phong là Cát Hội Tiệp. Anh từng thừa nhận qua đêm với Cát Hội Tiệp khi cô mới 16 tuổi. Đến năm 17 tuổi, Hội Tiệp đã sinh bé Quả Táo Nhỏ. Sau khi chia tay, Uông Phong nhận quyền nuôi dưỡng con gái. Cát Hội Tiệp thường thể hiện sự hận thù với Uông Phong. Nam ca sĩ cũng từng đáp trả những lời chỉ trích của tình cũ.

Quả Táo Nhỏ - con gái riêng của Uông Phong với Cát Hội Tiệp - hiện khoảng 17 tuổi, sống cùng vợ chồng Uông Phong tại Bắc Kinh. Cô được mẹ kế - diễn viên Chương Tử Di - hỗ trợ để phát triển sự nghiệp trong showbiz.

Sau đổ vỡ lần thứ nhất, Uông Phong gắn bó với người đẹp Khang Tác Như. Cô cũng đã sinh cho Uông Phong một đứa con gái đặt tên Uông Cảnh Di. Tuy nhiên mối quan hệ của cả hai cũng kết thúc chóng vánh.

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Uông Phong bên vợ - Chương Tử Di và các con. Ảnh: Internet

Mối quan hệ giữa Chương Tử Di và Uông Phong được chính thức công khai khi nam ca sĩ thẳng thắn bày tỏ tình yêu của mình tới nữ diễn viên trong một buổi trình diễn vào tháng 11/2013. Đúng sinh nhật lần thứ 36 của Chương Tử Di vào ngày 9/2/2015, Uông Phong tổ chức một buổi tiệc cầu hôn cô trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. 

Chồng Chương Tử Di đưa con gái riêng đi mua sắm - Ảnh 3
Chương Tử Di và Uông Phong. Ảnh: Internet

Cặp đôi đón con gái đầu lòng vào đầu năm 2016 tại Mỹ. Đến năm 2020, Chương Tử Di hạ sinh thêm con trai kháu khỉnh. Mối quan hệ giữa cô và các con riêng của chồng cũng vô cùng hòa thuận, tốt đẹp. Uông Phong - Chương Tử Di từ cặp đôi bị ghét bậc nhất ở Trung Quốc trở thành gia đình đáng ngưỡng mộ trong mắt công chúng.

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