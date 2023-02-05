Từng vướng tin đồn tình ái với 3 sao nam đình đám, mỹ nhân Hong Kong hiện sống ra sao?

Sao quốc tế 05/02/2023 16:42

Vương Tú Lâm từng dính tin đồn yêu đương với Tạ Đình Phong, Huỳnh Hiểu Minh và đặc biệt scandal tình ái với một trong "tứ đại thiên vương" Hong Kong Quách Phú Thành.

Vương Tú Lâm là ca sĩ kiêm diễn viên Hong Kong từng phát hành 3 album ca nhạc và từng góp mặt trong các bộ phim quen thuộc như Vua bịp 2002, Chung Vô Diệm, Khử tà diệt ma 3…

Nhưng sự nghiệp của cô chỉ ở mức bình thường, không nổi đình nổi đám như một số tên tuổi khác.

Sau này, nữ diễn viên dần rút lui khỏi showbiz và chuyển sang kinh doanh ngành ăn uống, từ đó cô rất ít xuất hiện trước công chúng.

Từng vướng tin đồn tình ái với 3 sao nam đình đám, mỹ nhân Hong Kong hiện sống ra sao? - Ảnh 1
Vương Tư Lâm im ắng trong những năm qua. Ảnh: Internet

Trước đây, Vương Tú Lâm từng vướng tin đồn có quan hệ tình ái với các sao nam nổi tiếng, bao gồm mối quan hệ thân thiết với tài tử Hong Kong Tạ Đình Phong, cùng "nam thần" Trung Quốc Huỳnh Hiểu Minh vui chơi tại hộp đêm ở Thượng Hải.

Đặc biệt, sự kiện đình đám nhất khiến nhiều người nhớ đến Vương Tú Lâm là vụ scandal tình ái giữa cô với một trong "tứ đại thiên vương" Hong Kong Quách Phú Thành, gây xôn xao dư luận.

Từng vướng tin đồn tình ái với 3 sao nam đình đám, mỹ nhân Hong Kong hiện sống ra sao? - Ảnh 2
Vương Tư Lâm từng vướng tin đồn tình ái với Quách Phú Thành. Ảnh: Internet

Có tin nói rằng, Vương Tú Lâm xen vào chuyện tình cảm giữa Quách Phú Thành và Hùng Đại Lâm, nhưng nam ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận. Sau vụ việc này, nữ diễn viên bị gắn mác là người thường tạo scandal với người nổi tiếng để gây chú ý.

Tháng 5/2017, phóng viên tờ ON ghi lại cảnh diễn viên, ca sĩ Vương Tú Lâm (Mango) hẹn hò cùng cậu ấm của một gia đình giàu có, kém nữ diễn viên 7 tuổi. Anh tên Hoắc Khải Vân, đã tốt nghiệp khoa Tài chính Kế toán tại Đại học Durham, Anh. 

Ngoài ra, một sự kiện khác liên quan đến Vương Tú Lâm cũng gây xôn xao dư luận, đó là vụ cô tố bạn diễn "quấy rối" cô.

Được biết, khi tham gia bộ phim Khử tà diệt ma 3 vào năm 2004, Vương Tú Lâm đã tố nam diễn viên Doãn Thiên Chiếu - bạn diễn của cô trong phim - có hành vi "quấy rối" đối với cô. Nữ diễn viên cho biết, trên đường chở cô về nhà, Doãn Thiên Chiếu đã cưỡng hôn cô, thậm chí còn muốn thò tay vào áo cô. Sau một hồi giằng co, cô mới thoát khỏi nam diễn viên này.

Tuy nhiên, đối phương đã lên tiếng phủ nhận và nói rằng sẵn sàng ra đối chất, thậm chí anh còn chỉ trích Vương Tú Lâm muốn lợi dụng tên tuổi của anh để thu hút sự chú ý và tăng độ nổi tiếng của mình.

Từng vướng tin đồn tình ái với 3 sao nam đình đám, mỹ nhân Hong Kong hiện sống ra sao? - Ảnh 3
Vương Tú Lâm tố nam diễn viên Doãn Thiên Chiếu có hành vi quấy rối cô. Ảnh: Internet

Mặc dù nữ diễn viên đã báo cảnh sát về vụ bị "quấy rối" nhưng cuối cùng cảnh sát đã không tiến hành khởi tố, và vụ việc vì thế chìm vào quên lãng.

Sau những ồn ào tình ái khiến danh tiếng bị ảnh hưởng, Vương Tú Lâm cũng dần rút lui khỏi ngành giải trí để tập trung cho công việc kinh doanh.

 

Đổng Khiết và chồng cũ tái hợp sau 10 năm ồn ào ngoại tình gây rúng động?

Đổng Khiết và chồng cũ tái hợp sau 10 năm ồn ào ngoại tình gây rúng động?

Đổng Khiết và Phan Việt Minh có màn tương tác đầu tiên sau hơn một thập kỷ không nhìn mặt. Nhiều người đồn đoán cặp đôi diễn viên đã tái hợp.

Xem thêm
Từ khóa:   Quách Phú Thành Tạ Đình Phong Huỳnh Hiểu Minh Vương Tư Lâm sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Đổng Khiết và chồng cũ tái hợp sau 10 năm ồn ào ngoại tình gây rúng động?

Đổng Khiết và chồng cũ tái hợp sau 10 năm ồn ào ngoại tình gây rúng động?

Tài tử 'Thần điêu đại hiệp' Liêu Tuấn Hùng chữa khỏi ung thư dạ dày

Tài tử 'Thần điêu đại hiệp' Liêu Tuấn Hùng chữa khỏi ung thư dạ dày

Choáng với khối tài sản khủng lên đến hàng trăm triệu USD của vợ chồng Lâm Tâm Như

Choáng với khối tài sản khủng lên đến hàng trăm triệu USD của vợ chồng Lâm Tâm Như

Tài tử Lưu Đức Hoa 'khổ não' vì phải dạy con làm bài tập

Tài tử Lưu Đức Hoa 'khổ não' vì phải dạy con làm bài tập

Người đẹp lai bị Vương Lực Hoành từ chối phũ phàng hiện sống ra sao?

Người đẹp lai bị Vương Lực Hoành từ chối phũ phàng hiện sống ra sao?

Thêm một nạn nhân nữ tố cáo Ngô Diệc Phàm cưỡng bức, tiết lộ chi tiết 'rùng mình'

Thêm một nạn nhân nữ tố cáo Ngô Diệc Phàm cưỡng bức, tiết lộ chi tiết 'rùng mình'

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 42 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái