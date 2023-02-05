Từng vướng tin đồn tình ái với 3 sao nam đình đám, mỹ nhân Hong Kong hiện sống ra sao?

Nhưng sự nghiệp của cô chỉ ở mức bình thường, không nổi đình nổi đám như một số tên tuổi khác.

Vương Tú Lâm là ca sĩ kiêm diễn viên Hong Kong từng phát hành 3 album ca nhạc và từng góp mặt trong các bộ phim quen thuộc như Vua bịp 2002, Chung Vô Diệm, Khử tà diệt ma 3…

Trước đây, Vương Tú Lâm từng vướng tin đồn có quan hệ tình ái với các sao nam nổi tiếng, bao gồm mối quan hệ thân thiết với tài tử Hong Kong Tạ Đình Phong , cùng "nam thần" Trung Quốc Huỳnh Hiểu Minh vui chơi tại hộp đêm ở Thượng Hải.

Sau này, nữ diễn viên dần rút lui khỏi showbiz và chuyển sang kinh doanh ngành ăn uống, từ đó cô rất ít xuất hiện trước công chúng.

Đặc biệt, sự kiện đình đám nhất khiến nhiều người nhớ đến Vương Tú Lâm là vụ scandal tình ái giữa cô với một trong "tứ đại thiên vương" Hong Kong Quách Phú Thành, gây xôn xao dư luận.

Vương Tư Lâm từng vướng tin đồn tình ái với Quách Phú Thành. Ảnh: Internet

Có tin nói rằng, Vương Tú Lâm xen vào chuyện tình cảm giữa Quách Phú Thành và Hùng Đại Lâm, nhưng nam ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận. Sau vụ việc này, nữ diễn viên bị gắn mác là người thường tạo scandal với người nổi tiếng để gây chú ý.

Tháng 5/2017, phóng viên tờ ON ghi lại cảnh diễn viên, ca sĩ Vương Tú Lâm (Mango) hẹn hò cùng cậu ấm của một gia đình giàu có, kém nữ diễn viên 7 tuổi. Anh tên Hoắc Khải Vân, đã tốt nghiệp khoa Tài chính Kế toán tại Đại học Durham, Anh.

Ngoài ra, một sự kiện khác liên quan đến Vương Tú Lâm cũng gây xôn xao dư luận, đó là vụ cô tố bạn diễn "quấy rối" cô.

Được biết, khi tham gia bộ phim Khử tà diệt ma 3 vào năm 2004, Vương Tú Lâm đã tố nam diễn viên Doãn Thiên Chiếu - bạn diễn của cô trong phim - có hành vi "quấy rối" đối với cô. Nữ diễn viên cho biết, trên đường chở cô về nhà, Doãn Thiên Chiếu đã cưỡng hôn cô, thậm chí còn muốn thò tay vào áo cô. Sau một hồi giằng co, cô mới thoát khỏi nam diễn viên này.

Tuy nhiên, đối phương đã lên tiếng phủ nhận và nói rằng sẵn sàng ra đối chất, thậm chí anh còn chỉ trích Vương Tú Lâm muốn lợi dụng tên tuổi của anh để thu hút sự chú ý và tăng độ nổi tiếng của mình.

Vương Tú Lâm tố nam diễn viên Doãn Thiên Chiếu có hành vi quấy rối cô. Ảnh: Internet

Mặc dù nữ diễn viên đã báo cảnh sát về vụ bị "quấy rối" nhưng cuối cùng cảnh sát đã không tiến hành khởi tố, và vụ việc vì thế chìm vào quên lãng.

Sau những ồn ào tình ái khiến danh tiếng bị ảnh hưởng, Vương Tú Lâm cũng dần rút lui khỏi ngành giải trí để tập trung cho công việc kinh doanh.