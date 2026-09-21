Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Sự xuất hiện lần này thu hút chú ý bởi Lục Tiểu Linh Đồng không tiếp tục hóa thân thành Tôn Ngộ Không – vai diễn gắn liền với tên tuổi của ông. Kim Khuê được xây dựng là một người thầy nghiêm khắc, thậm chí dùng đòn roi để rèn luyện học trò. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài cứng rắn là một người giàu tình cảm, luôn tìm cách giúp đệ tử tìm được hướng đi trong nghệ thuật.

Sau 10 năm vắng bóng trên màn ảnh truyền hình, Lục Tiểu Linh Đồng chính thức trở lại với Vân tước khiếu thiên lục. Trong bộ phim lấy bối cảnh cuối thời nhà Thanh, nam nghệ sĩ đảm nhận vai Kim Khuê, một người thầy truyền dạy võ thuật và Kinh kịch cho Mạnh Kim Phúc, nhân vật do Trương Nhất Sơn thủ vai.

Vân tước khiếu thiên lục xoay quanh hành trình theo đuổi Kinh kịch của Mạnh Kim Phúc giữa những biến động xã hội cuối thời Thanh. Bộ phim khai thác quá trình khổ luyện của người nghệ sĩ, đồng thời đưa nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống lên màn ảnh. Lục Tiểu Linh Đồng cũng có dịp thể hiện nghệ thuật kịch Khỉ, hay còn gọi là kịch Đại Thánh, bộ môn đã được gia đình ông gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Màn tái xuất này diễn ra trong thời điểm Lục Tiểu Linh Đồng vẫn gắn bó với hình tượng Tôn Ngộ Không. Tháng 6/2026, dự án Tây du ký: Chân giả Mỹ Hầu Vương công bố hình ảnh đầu tiên và xác nhận nam nghệ sĩ tiếp tục thể hiện Tôn Ngộ Không bằng công nghệ ghi hình chuyển động. Mã Đức Hoa cũng tham gia với vai Trư Bát Giới. Phim dự kiến ra mắt trong năm 2026 nhưng chưa công bố ngày phát hành cụ thể.

Tên tuổi Lục Tiểu Linh Đồng gắn chặt với Tây du ký phiên bản truyền hình được thực hiện từ năm 1982 và phát sóng lần đầu năm 1986. Cách thể hiện Tôn Ngộ Không của ông trở thành một trong những hình tượng kinh điển trên màn ảnh Trung Quốc, được nhiều thế hệ khán giả biết đến.

Ở tuổi 67, Lục Tiểu Linh Đồng không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh. Ông dành nhiều thời gian viết sách, diễn thuyết tại trường học và giới thiệu nghệ thuật kịch Khỉ đến thế hệ trẻ.

Vì vậy, Vân tước khiếu thiên lục mang đến một hình ảnh khác của Lục Tiểu Linh Đồng: một người thầy đứng phía sau nhân vật chính thay vì trực tiếp hóa thân thành Tôn Ngộ Không. Dù vậy, nghệ thuật Đại Thánh và hình tượng Tôn Ngộ Không vẫn tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong hành trình hoạt động của nam nghệ sĩ.