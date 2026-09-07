'Tôn Ngộ Không' Lục Tiểu Linh Đồng sở hữu khối tài sản ra sao ở tuổi 67?

Sao quốc tế 07/09/2026 15:49

Lục Tiểu Linh Đồng, tên thật Chương Kim Lai, sinh năm 1959, trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả châu Á nhờ vai Tôn Ngộ Không trong “Tây du ký” phiên bản 1986.

Lục Tiểu Linh Đồng là một trong những nghệ sĩ gắn liền với hình tượng Tôn Ngộ Không kinh điển trên màn ảnh Hoa ngữ. Sau gần bốn thập kỷ kể từ khi Tây du ký gây tiếng vang, nam diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm về cuộc sống, thu nhập và khối tài sản hiện tại.

Theo chia sẻ từng được truyền thông Trung Quốc đăng tải, Lục Tiểu Linh Đồng mất khoảng 6 năm để hoàn thành 25 tập Tây du ký, nhưng tổng thù lao nhận được chưa đến 2.000 NDT. Khi đó, cát-xê của ông chỉ khoảng 70-80 NDT mỗi tập. Nếu quy đổi theo tỷ giá hiện tại, 2.000 NDT tương đương khoảng 7,8 triệu đồng, một con số khá khiêm tốn so với sức ảnh hưởng mà vai diễn mang lại cho nam diễn viên sau này.

'Tôn Ngộ Không' Lục Tiểu Linh Đồng sở hữu khối tài sản ra sao ở tuổi 67? - Ảnh 1

Sau thành công của Tây du ký, nguồn thu của Lục Tiểu Linh Đồng không chỉ đến từ phim ảnh mà còn mở rộng sang quảng cáo, đại diện thương hiệu, tham dự sự kiện và các hoạt động thương mại. Hiện chưa có số liệu chính thức về cát-xê đóng phim của ông. Một số đơn vị môi giới nghệ sĩ tại Trung Quốc từng niêm yết mức phí hợp tác quảng cáo khoảng 1,5-5 triệu NDT, tương đương khoảng 5,8-19,4 tỷ đồng. Phí sử dụng hình ảnh được một đơn vị đưa ra ở mức 500.000-1 triệu NDT.

Đặc biệt, vào năm Bính Thân 2016, khi hình tượng Tôn Ngộ Không được chú ý mạnh trở lại, truyền thông Trung Quốc từng đưa tin phí tham dự sự kiện của Lục Tiểu Linh Đồng tăng từ khoảng 200.000 lên 600.000 NDT. Một hợp đồng quảng cáo được nhắc đến có giá 7,2 triệu NDT, tương đương gần 28 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại.

Dù vậy, tổng tài sản của Lục Tiểu Linh Đồng chưa từng được công khai chính thức. Một số nguồn truyền thông Trung Quốc mô tả tài sản của ông ở mức hàng chục triệu NDT, nhưng những con số này khó kiểm chứng độc lập.

'Tôn Ngộ Không' Lục Tiểu Linh Đồng sở hữu khối tài sản ra sao ở tuổi 67? - Ảnh 2

Đáng chú ý, nam diễn viên được cho là không quá chú trọng vào lối sống xa hoa. Căn nhà của ông từng được truyền thông ghé thăm, nổi bật với nhiều tượng khỉ, tranh, sách và vật phẩm liên quan đến Tây du ký. Lục Tiểu Linh Đồng cũng từng chia sẻ rằng ông mua ôtô khá muộn, không biết lái xe và thường để vợ cầm lái. Có thời điểm, ông còn sử dụng phương tiện công cộng khi di chuyển tại Bắc Kinh.

Một phần tài sản đặc biệt của nam diễn viên nằm ở bộ sưu tập liên quan đến Tôn Ngộ Không và nghệ thuật Hầu hí của gia đình. Ông từng quyên tặng hơn 1.300 hiện vật cho một bảo tàng tại Hoài An, Giang Tô. Số hiện vật này được định giá thời điểm đó trên 10 triệu NDT.

Ở tuổi 67, Lục Tiểu Linh Đồng không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh. Tuy nhiên, hình tượng Tôn Ngộ Không vẫn là dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp, giúp ông duy trì sức ảnh hưởng và giá trị thương mại nhiều năm sau khi Tây du ký lên sóng.

'Tôn Ngộ Không' Lục Tiểu Linh Đồng từng suýt bỏ mạng khi quay Tây Du Ký

'Tôn Ngộ Không' Lục Tiểu Linh Đồng từng suýt bỏ mạng khi quay Tây Du Ký

Ra mắt từ năm 1986, Tây Du Ký đến nay vẫn được xem là một trong những tác phẩm kinh điển bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ. Ít ai biết rằng để hoàn thành 25 tập phim, đoàn làm phim đã mất tới 6 năm rong ruổi khắp 26 tỉnh, thành Trung Quốc.

Xem thêm
Từ khóa:   Lục Tiểu Linh Đồng sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

'Tôn Ngộ Không' Lục Tiểu Linh Đồng từng suýt bỏ mạng khi quay Tây Du Ký

'Tôn Ngộ Không' Lục Tiểu Linh Đồng từng suýt bỏ mạng khi quay Tây Du Ký

Lục Tiểu Linh Đồng lên tiếng trước tin đồn mâu thuẫn với đạo diễn 'Tây du ký'

Lục Tiểu Linh Đồng lên tiếng trước tin đồn mâu thuẫn với đạo diễn 'Tây du ký'

Lục Tiểu Linh Đồng đến viếng cố nghệ sĩ đóng vai Phật Tổ Như Lai trong Tây Du Ký

Lục Tiểu Linh Đồng đến viếng cố nghệ sĩ đóng vai Phật Tổ Như Lai trong Tây Du Ký

'Tây Du Ký' Lục Tiểu Linh Đồng gây chú ý với ngoại hình xuống sắc khó nhận ra

'Tây Du Ký' Lục Tiểu Linh Đồng gây chú ý với ngoại hình xuống sắc khó nhận ra

Cổ Thiên Lạc bất ngờ bị kiện, nguyên nhân phía sau gây chú ý

Cổ Thiên Lạc bất ngờ bị kiện, nguyên nhân phía sau gây chú ý

Ngụy Triết Minh gây sốt với vai tổng tài trong phim mới

Ngụy Triết Minh gây sốt với vai tổng tài trong phim mới

TIN MỚI NHẤT

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 1 giờ 35 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'