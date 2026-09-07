'Tôn Ngộ Không' Lục Tiểu Linh Đồng sở hữu khối tài sản ra sao ở tuổi 67?

Theo chia sẻ từng được truyền thông Trung Quốc đăng tải, Lục Tiểu Linh Đồng mất khoảng 6 năm để hoàn thành 25 tập Tây du ký, nhưng tổng thù lao nhận được chưa đến 2.000 NDT. Khi đó, cát-xê của ông chỉ khoảng 70-80 NDT mỗi tập. Nếu quy đổi theo tỷ giá hiện tại, 2.000 NDT tương đương khoảng 7,8 triệu đồng, một con số khá khiêm tốn so với sức ảnh hưởng mà vai diễn mang lại cho nam diễn viên sau này.

Lục Tiểu Linh Đồng là một trong những nghệ sĩ gắn liền với hình tượng Tôn Ngộ Không kinh điển trên màn ảnh Hoa ngữ. Sau gần bốn thập kỷ kể từ khi Tây du ký gây tiếng vang, nam diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm về cuộc sống, thu nhập và khối tài sản hiện tại.

Sau thành công của Tây du ký, nguồn thu của Lục Tiểu Linh Đồng không chỉ đến từ phim ảnh mà còn mở rộng sang quảng cáo, đại diện thương hiệu, tham dự sự kiện và các hoạt động thương mại. Hiện chưa có số liệu chính thức về cát-xê đóng phim của ông. Một số đơn vị môi giới nghệ sĩ tại Trung Quốc từng niêm yết mức phí hợp tác quảng cáo khoảng 1,5-5 triệu NDT, tương đương khoảng 5,8-19,4 tỷ đồng. Phí sử dụng hình ảnh được một đơn vị đưa ra ở mức 500.000-1 triệu NDT.

Đặc biệt, vào năm Bính Thân 2016, khi hình tượng Tôn Ngộ Không được chú ý mạnh trở lại, truyền thông Trung Quốc từng đưa tin phí tham dự sự kiện của Lục Tiểu Linh Đồng tăng từ khoảng 200.000 lên 600.000 NDT. Một hợp đồng quảng cáo được nhắc đến có giá 7,2 triệu NDT, tương đương gần 28 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại.

Dù vậy, tổng tài sản của Lục Tiểu Linh Đồng chưa từng được công khai chính thức. Một số nguồn truyền thông Trung Quốc mô tả tài sản của ông ở mức hàng chục triệu NDT, nhưng những con số này khó kiểm chứng độc lập.

Đáng chú ý, nam diễn viên được cho là không quá chú trọng vào lối sống xa hoa. Căn nhà của ông từng được truyền thông ghé thăm, nổi bật với nhiều tượng khỉ, tranh, sách và vật phẩm liên quan đến Tây du ký. Lục Tiểu Linh Đồng cũng từng chia sẻ rằng ông mua ôtô khá muộn, không biết lái xe và thường để vợ cầm lái. Có thời điểm, ông còn sử dụng phương tiện công cộng khi di chuyển tại Bắc Kinh.

Một phần tài sản đặc biệt của nam diễn viên nằm ở bộ sưu tập liên quan đến Tôn Ngộ Không và nghệ thuật Hầu hí của gia đình. Ông từng quyên tặng hơn 1.300 hiện vật cho một bảo tàng tại Hoài An, Giang Tô. Số hiện vật này được định giá thời điểm đó trên 10 triệu NDT.

Ở tuổi 67, Lục Tiểu Linh Đồng không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh. Tuy nhiên, hình tượng Tôn Ngộ Không vẫn là dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp, giúp ông duy trì sức ảnh hưởng và giá trị thương mại nhiều năm sau khi Tây du ký lên sóng.