Lục Tiểu Linh Đồng lên tiếng trước tin đồn mâu thuẫn với đạo diễn 'Tây du ký'

Sao quốc tế 19/12/2025 14:45

Lục Tiểu Linh Đồng nổi tiếng với vai diễn Tôn Ngộ Không trong bộ phim kinh điển “Tây du ký” bản 1986. Nhưng ít ai biết, chính vai diễn đưa ông lên hàng huyền thoại ấy cũng khiến ông phải gánh chịu vô số chỉ trích suốt nhiều năm.

Trên mạng xã hội đã lan truyền nhiều tin đồn tiêu cực về Lục Tiểu Linh Đồng: một là “bán phim (quảng bá dự án) tại linh đường của đạo diễn Dương Khiết”, hai là “lạm quyền, không cho người khác đóng Tôn Ngộ Không”. Thậm chí, còn có tin năm đó ông cùng các đồng nghiệp lén lút đi diễn thương mại ở nước ngoài, khiến đạo diễn Dương Khiết bị gạt ra khỏi đoàn phim.

Những lời đồn này đã tồn tại nhiều năm. Trước đây, Lục Tiểu Linh Đồng gần như luôn giữ thái độ im lặng, nếu có lên tiếng thì cũng nhanh chóng bị dư luận lấn át.

Đến hiện tại, nam diễn viên kỳ cựu mới kiên quyết phủ nhận các tin đồn. Trước ống kính, Lục Tiểu Linh Đồng nói: “Những video ngắn trên mạng giật tít rất ghê, nói tôi bán phim ở linh đường của đạo diễn Dương Khiết. Đó hoàn toàn là bịa đặt”.

Ông giải thích, đoạn video bị chỉ trích thực chất được quay trong khách sạn theo yêu cầu của chương trình, hoàn toàn không phải ở linh đường.

“Lúc đó tôi nói muốn làm phim điện ảnh lấy cảm hứng từ "Tây du ký", vì đó là tâm nguyện lúc sinh thời của cô Dương Khiết, tôi chỉ muốn giúp hoàn thành ước nguyện của cô, vậy mà lại bị nói thành “bán phim”, Lục Tiểu Linh Đồng kể.

Ông còn tiết lộ, mình luôn giữ liên lạc với gia đình đạo diễn Dương Khiết: “Chúng tôi thường xuyên ăn cơm, trò chuyện với nhau, thân như người một nhà. Nhà nào mà chẳng có va chạm. Bạn còn cãi nhau với bố mẹ mình, chẳng lẽ thế cũng gọi là có thù oán sao”.

Về tin đồn “thầy trò 4 người giấu Dương Khiết đi Singapore biểu diễn”, Lục Tiểu Linh Đồng cho biết: “Đó là hoạt động giao lưu quốc tế, đều có phê duyệt chính thức, sao lại thành “lén đi” được?”.

Ông nói, chuyến đi khi đó là để quảng bá “Tây du ký” ra nước ngoài, hoàn toàn không phải “kiếm tiền” như lời đồn. Hơn nữa, nếu thật sự giấu đạo diễn, thì khi quay “Tây du ký hậu truyện”, đạo diễn Dương Khiết đã không mời lại nguyên ê-kíp cũ.

Điều khiến Lục Tiểu Linh Đồng cảm thấy hoang đường nhất chính là cái mác “lạm quyền, hách dịch”. Trên mạng thường nói ông không cho ai khác đóng Tôn Ngộ Không, thậm chí khoe khoang “tôi là người đóng Tôn Ngộ Không giỏi nhất”.

Lục Tiểu Linh Đồng đã đưa ra bản ghi âm phỏng vấn đầy đủ, cho thấy câu nói thật sự có nội dung: “Tôi là người đóng Tôn Ngộ Không giỏi nhất? Tôi có từng nói câu đó không?”. Vế sau đã bị cố tình cắt bỏ, khiến ý nghĩa đảo ngược hoàn toàn. “Tôi chỉ là một diễn viên bình thường, không giữ chức vụ hành chính nào, làm sao có quyền cấm người khác đóng Tôn Ngộ Không?”, nam diễn viên nhấn mạnh.

Ông thừa nhận mình có bày tỏ nghi ngờ với một số phiên bản cải biên “Tây du ký”, nhưng đó chỉ là quan điểm cá nhân: “Tôi hy vọng nghệ thuật diễn khỉ có thể trăm hoa đua nở, chứ không phải bị tôi độc chiếm”.

Giờ đây, ở tuổi 66, Lục Tiểu Linh Đồng vẫn miệt mài đi khắp nơi quảng bá nghệ thuật diễn khỉ. Ông nói cả đời mình gắn liền với Tôn Ngộ Không, đó vừa là may mắn, vừa là trách nhiệm: “Điều tôi muốn chỉ là truyền lại môn nghệ thuật diễn khỉ mà tổ tiên để lại. Còn những lời đồn đại kia, thời gian sẽ tự chứng minh tất cả”.

Showbiz Trung Quốc đón nhận tin buồn khi nam diễn viên kỳ cựu Chu Long Quảng, người thủ vai Phật Tổ Như Lai trong Tây du ký bản 1986, qua đời ngày 2/8 do bệnh nặng, hưởng thọ 86 tuổi, để lại niềm tiếc thương trong lòng đông đảo khán giả.

