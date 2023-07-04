Ái nữ 'Tôn Ngộ Không' Lục Tiểu Linh Đồng U40 nhưng vẫn độc thân, liệu nguyên nhân có phải vì điều này?

Sao quốc tế 04/07/2023 09:12

Con gái của Lục Tiểu Linh Đồng không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp mà còn rất tài giỏi.

Nhắc tới Tôn Ngộ Không, chúng ta chắc chắn sẽ nghĩ ngay tới Lục Tiểu Linh Đồng. Cho dù có nhiều diễn viên đã thủ vai Tôn Ngộ Không nhưng bản của Lục Tiểu Linh Đồng có thể nói chính là bản kinh điển và huy hoàng nhất. Lục Tiểu Linh Đồng xuất thân trong một gia đình hát hí kịch nên ông đã đem hình tượng nhân vật Tôn Ngộ Không diễn tả một cách chân thực, sống động như thế.

Ái nữ 'Tôn Ngộ Không' Lục Tiểu Linh Đồng U40 nhưng vẫn độc thân, liệu nguyên nhân có phải vì điều này? - Ảnh 1
Lục Tiểu Linh Đồng và con gái khi còn nhỏ

Hình ảnh của Chương Đồng Đồng và cha Lục Tiểu Linh Đồng từng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Được biết, đây là những khoảnh khắc mà gia đình sao phim Tây Du Ký mừng tất niên cùng nghệ sĩ sân khấu Quan Thiếu Tăng và con gái Quan Hiểu Đồng.

Ái nữ 'Tôn Ngộ Không' Lục Tiểu Linh Đồng U40 nhưng vẫn độc thân, liệu nguyên nhân có phải vì điều này? - Ảnh 2
Chương Đồng Đồng (áo sọc đen đỏ, thứ hai từ trái sang) gây sốt bởi vẻ ngoài xinh đẹp

Vào cuối tháng 9, đầu tháng 10/2019, loạt ảnh bỗng gây chú ý và trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Trong hình ảnh không được rõ nét, Chương Đồng Đồng vẫn làm nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc thuần khiết và trong sáng. Đặc biệt, đôi mắt to tròn, mũi nhỏ xinh và gương mặt thanh tú của cô được cho thừa hưởng từ cha mẹ nổi tiếng.

Ái nữ 'Tôn Ngộ Không' Lục Tiểu Linh Đồng U40 nhưng vẫn độc thân, liệu nguyên nhân có phải vì điều này? - Ảnh 3
Chương Đồng Đồng có mối quan hệ thân thiết với Quan Hiểu Đồng 

Cư dân mạng không ngừng khen ngợi vẻ ngoài xinh xắn của con gái rượu diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng. Đồng thời, cũng có không ít ý kiến tỏ ra nuối tiếc vì cô không gia nhập làng giải trí.

Ái nữ 'Tôn Ngộ Không' Lục Tiểu Linh Đồng U40 nhưng vẫn độc thân, liệu nguyên nhân có phải vì điều này? - Ảnh 4
Chương Đồng Đồng năm nay đã ngoài 30 tuổi và vẫn chưa lập gia đình

Chương Đồng Đồng năm nay đã ngoài 30 tuổi và vẫn chưa lập gia đình. Có nền tảng gia đình làm nghệ thuật nhưng cô không hề dính dáng gì đến công việc này. Có nhiều thông tin còn tiết lộ rằng, con gái của Lục Tiểu Linh Đồng là một mỹ nhân rất đa tài khi vừa học giỏi lại thông thạo nhiều kỹ năng như múa, hát, thể thao... Tuy nhiên, Lục Tiểu Linh Đồng chỉ muốn con gái có cuộc sống bình thường, không muốn cô trở thành nghệ sĩ. Những năm qua mỹ nhân họ Chương đi du học và hiện sống tại Canada.

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Lục Tiểu Linh Đồng bày tỏ mong muốn được sống đến "răng long đầu bạc" với nữ diễn viên Vu Hồng.

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