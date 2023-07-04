An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn tung poster mới, bất ngờ 'nhảy dù' phát sóng?

Sao quốc tế 04/07/2023 09:11

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính bất ngờ tung poster và trailer mới. Không những thế, còn có thông tin bộ phim đã bất ngờ nhảy dù phát sóng khiến nhiều khán giả thích thú.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt BaCung Tuấn đóng chính bất ngờ tung poster và trailer mới. Nhiều khán giả cùng phấn khích vì đây là một tín hiệu dự báo phim sắp sửa được trình làng trên màn ảnh nhỏ.

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn tung poster mới, bất ngờ 'nhảy dù' phát sóng? - Ảnh 1An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn tung poster mới, bất ngờ 'nhảy dù' phát sóng? - Ảnh 2

Đáng chú ý, có thông tin bộ phim đã nhảy dù phát sóng 6 tập khiến nhiều khán giả mừng rỡ. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là hình ảnh photoshop do fan tạo nên để lấy niềm tin chứ phim thực tế vẫn chưa công chiếu.

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn tung poster mới, bất ngờ 'nhảy dù' phát sóng? - Ảnh 3

Được biết, An Lạc Truyện đánh dấu lần đầu hợp tác của hai ngôi sao lưu lượng hot hiện nay của màn ảnh Hoa ngữ là Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn. Ngay từ khi mới công bố, dự án đã nhận được nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, dù bộ phim đóng máy đã lâu nhưng lịch chiếu chính thức vẫn là một dấu chấm hỏi lớn.

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn tung poster mới, bất ngờ 'nhảy dù' phát sóng? - Ảnh 4

An Lạc Truyện được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của tác giả Tình Linh. Bộ phim có nội dung kể về Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba), vốn là con cháu của khai quốc công thần nhưng vì biến cố gia tộc mà lưu lạc nhân gian. Nàng trở thành phụ tá của thái tử Hàn Diệp (Cung Tuấn), cùng anh dẹp loạn nơi biên cương. Hàn Diệp giúp Nhậm An Lạc điều tra sự việc năm xưa, rửa sạch nỗi oan cho gia tộc.

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn tung poster mới, bất ngờ 'nhảy dù' phát sóng? - Ảnh 5

Tuy nhiên, trong nguyên tác, Hàn Diệp sau này hóa ra lại là con trai của kẻ thủ của Nhậm An Lạc. Anh còn bị thương nặng đến mức tàn tật, mù lòa. Nữ chính vì người thương mà bạc cả tóc.

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