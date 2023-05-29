Công Tố Tinh Anh bất ngờ tung loạt poster của Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vỹ, liệu có được lên sóng đúng như dự kiến?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vỹ trên tạp chí Esquire để quảng bá cho bộ phim Công Tố Tinh Anh. Loạt ảnh này khiến nhiều khán giả vô cùng phấn khích vì đây được xem là một tín hiệu ngầm dự báo phim sắp sửa lên sóng.

Gần đây, có thông tin dự án Công Tố Tinh Anh đã đổi tên thành Công Tố và được duyệt chiếu đài Chiết Giang và Bắc Kinh, chiếu mạng trên app của Tecent và Iqiyi vào 29/5. Chính vì thế việc tung loạt hình ảnh quảng bá này như một lời khẳng định thông tin này đúng sự thật.

Trước đó, có thông tin Công Tố Tinh Anh ban đầu dự tính lên sóng ở đài CCTV. Sau đó, lại có thông tin phim sẽ lên sóng song đài là Chiết Giang và Giang Tô. Tuy nhiên, việc đàm phán diễn ra không thuận lợi và để kịp tiến độ lên sóng, có thể phim sẽ được chiếu mạng trước.

Công Tố Tinh Anh dựa trên 10 vụ án điển hình có thực, phục dựng dựa trên các trường hợp có thật về tội phạm không gian mạng, kể về câu chuyện kiểm sát viên trẻ tuổi An Ni của viện kiểm sát Giang Thành (Địch Lệ Nhiệt Ba), được kiểm sát trưởng giao cho nhiệm vụ tham gia điều tra ban đầu về vụ án sinh viên đại học mất tích.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cô đã đoàn kết hợp tác với các đồng nghiệp, phát huy hết tác dụng các chức năng kiểm sát, tìm kiếm chính xác các manh mối của vụ án, xác định bằng chứng phạm tội và xử lý thành công một loạt các vụ án như gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.