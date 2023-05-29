Công Tố Tinh Anh bất ngờ tung loạt poster của Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vỹ, liệu có được lên sóng đúng như dự kiến?

Sao quốc tế 29/05/2023 12:09

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh poster của Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vỹ để quảng bá cho bộ phim Công Tố Tinh Anh khiến khán giả bật chế độ 'hóng' phim lên sóng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Địch Lệ Nhiệt Ba Đồng Đại Vỹ trên tạp chí Esquire để quảng bá cho bộ phim Công Tố Tinh Anh. Loạt ảnh này khiến nhiều khán giả vô cùng phấn khích vì đây được xem là một tín hiệu ngầm dự báo phim sắp sửa lên sóng.

Công Tố Tinh Anh bất ngờ tung loạt poster của Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vỹ, liệu có được lên sóng đúng như dự kiến? - Ảnh 1Công Tố Tinh Anh bất ngờ tung loạt poster của Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vỹ, liệu có được lên sóng đúng như dự kiến? - Ảnh 2Công Tố Tinh Anh bất ngờ tung loạt poster của Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vỹ, liệu có được lên sóng đúng như dự kiến? - Ảnh 3Công Tố Tinh Anh bất ngờ tung loạt poster của Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vỹ, liệu có được lên sóng đúng như dự kiến? - Ảnh 4Công Tố Tinh Anh bất ngờ tung loạt poster của Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vỹ, liệu có được lên sóng đúng như dự kiến? - Ảnh 5Công Tố Tinh Anh bất ngờ tung loạt poster của Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vỹ, liệu có được lên sóng đúng như dự kiến? - Ảnh 6

Gần đây, có thông tin dự án Công Tố Tinh Anh đã đổi tên thành Công Tố và được duyệt chiếu đài Chiết Giang và Bắc Kinh, chiếu mạng trên app của Tecent và Iqiyi vào 29/5. Chính vì thế việc tung loạt hình ảnh quảng bá này như một lời khẳng định thông tin này đúng sự thật.

Công Tố Tinh Anh bất ngờ tung loạt poster của Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vỹ, liệu có được lên sóng đúng như dự kiến? - Ảnh 7

Trước đó, có thông tin Công Tố Tinh Anh ban đầu dự tính lên sóng ở đài CCTV. Sau đó, lại có thông tin phim sẽ lên sóng song đài là Chiết Giang và Giang Tô. Tuy nhiên, việc đàm phán diễn ra không thuận lợi và để kịp tiến độ lên sóng, có thể phim sẽ được chiếu mạng trước.

Công Tố Tinh Anh bất ngờ tung loạt poster của Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vỹ, liệu có được lên sóng đúng như dự kiến? - Ảnh 8

Công Tố Tinh Anh dựa trên 10 vụ án điển hình có thực, phục dựng dựa trên các trường hợp có thật về tội phạm không gian mạng, kể về câu chuyện kiểm sát viên trẻ tuổi An Ni của viện kiểm sát Giang Thành (Địch Lệ Nhiệt Ba), được kiểm sát trưởng giao cho nhiệm vụ tham gia điều tra ban đầu về vụ án sinh viên đại học mất tích.

Công Tố Tinh Anh bất ngờ tung loạt poster của Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vỹ, liệu có được lên sóng đúng như dự kiến? - Ảnh 9

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cô đã đoàn kết hợp tác với các đồng nghiệp, phát huy hết tác dụng các chức năng kiểm sát, tìm kiếm chính xác các manh mối của vụ án, xác định bằng chứng phạm tội và xử lý thành công một loạt các vụ án như gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.

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Mặc dù đóng máy đã lâu nhưng dự án Công Tố Tinh Anh do Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vỹ đóng chính vẫn chưa rục rịch lên sóng, khiến khán giả ngày đêm mong đợi. Mới đây, dự án phim này nhận được 'tín hiệu tốt lành' sau thời gian bị 'vận xui' chiếu rọi.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Đồng Đại Vỹ sao hoa ngữ Công tố tinh anh cbiz

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