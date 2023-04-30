Địch Lệ Nhiệt Ba nhận tin vui nhân đôi, các phim 'đắp chiếu' đã lâu lần lượt phát 'tín hiệu' lên sóng

Sao quốc tế 30/04/2023 13:03

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba đã nhận được tin vui lớn liên quan đến các dự án phim ảnh khiến fan phấn khích.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba đã nhận được tin vui lớn liên quan đến các dự án phim ảnh. Theo đó, dự án Công Tố Tinh Anh sẽ lên sóng trên 2 nền tảng online của IQIYI và Tencent. Phim cũng đang tranh thủ suất chiếu đài Giang Tô. Nếu suôn sẻ khoảng tháng 5 sẽ ra mắt khán giả.  Bên cạnh đó, dự án cổ trang An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính sẽ lên sóng Youku và đài Đông Phương trong dịp hè năm nay.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhận tin vui nhân đôi, các phim 'đắp chiếu' đã lâu lần lượt phát 'tín hiệu' lên sóng - Ảnh 1

Địch Lệ Nhiệt Ba nhận tin vui nhân đôi, các phim 'đắp chiếu' đã lâu lần lượt phát 'tín hiệu' lên sóng - Ảnh 2

Thông tin này khiến khán giả vô cùng phấn khởi vì xóa tan mọi tin đồn ‘vận đen’ của hai dự án. Trước đó, có thông tin đài Chiết Giang sẽ công chiếu phim Công Tố Tinh nhưng lại có nguồn tin đài này hiện không đủ kinh phí vậy nên khả năng cao sẽ cho chiếu Không Phải Chỉ Là Giằng Co Sao lên trước.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhận tin vui nhân đôi, các phim 'đắp chiếu' đã lâu lần lượt phát 'tín hiệu' lên sóng - Ảnh 3

Còn về phần dự án An Lạc Truyện cũng đã được cấp giấy phép lên sóng. Tuy nhiên, gần đây, tài khoản douyin chính thức của An Lạc Truyện đột nhiên hình đại diện, ẩn hết tất cả bài đăng liên quan đến dự án khiến dân tình hoang mang. Một số ý kiến cho rằng tài khoản bị kẻ xấu xâm nhập nên bị ẩn dữ liệu, Nhiều khán giả khác lại cho rằng đây có thể là màn khởi động ngầm báo hiệu bộ phim sắp sửa lên sóng.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhận tin vui nhân đôi, các phim 'đắp chiếu' đã lâu lần lượt phát 'tín hiệu' lên sóng - Ảnh 4

Gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đã chính thức vào phim trường Lợi Kiếm Hoa Hồng. Vai diễn trong bộ phim này được xem là bước chuyển hình và có ý nghĩa tác động rất nhiều đến sự nghiệp của nàng mỹ nhân Tân Cương.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhận tin vui nhân đôi, các phim 'đắp chiếu' đã lâu lần lượt phát 'tín hiệu' lên sóng - Ảnh 5

Được biết, trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ hóa thân thành nữ cảnh sát Hoa Nghiên. Cô sẽ dựa vào những suy luận tỉ mỉ, khả năng phán đoán chính xác và hành động liều lĩnh để khám phá ra sự thật gây sốc sau mỗi vụ án, từ đó khiến các đồng nghiệp trước đó từng tỏ thái độ hoài nghi phải thán phục.

Giữa lúc dân tình đắm chìm trong 'đám cưới thế kỷ' của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị gọi tên vì một lý do không ngờ?

Giữa lúc dân tình đắm chìm trong 'đám cưới thế kỷ' của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị gọi tên vì một lý do không ngờ?

Những ngày qua, mạng xã hội xứ Trung gây sốt trước đám cưới của Đậu Kiêu cùng tiểu thư nhà trùm sòng bạc Macau Hà Hồng Sân - Hà Siêu Liên. Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội bất ngờ gọi tên Địch Lệ Nhiệt Ba giữa lúc cư dân mạng đắm chìm về dòng thông tin của đám cưới thế kỷ này.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Công Tố Tinh Anh An Lạc Truyện Lợi Kiếm Hoa Hồng sao hoa ngữ

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