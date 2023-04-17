Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư bị 'sao quả tạ' cản đường 'chuyển hình', phim chưa kịp lên sóng bị mất suất chiếu đài?

Sao quốc tế 17/04/2023 14:07

Gần đây, có thông tin 2 dự án Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba và Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư sắp sửa lên sóng. Khán giả chưa kịp ‘hóng’ màn đối đầu của hai mỹ nhân này trên ‘chiến trường’ phim ảnh thì có thông tin bộ phim của 2 mỹ nhân này bị mất suất chiếu đài.

Từng hợp tác trong dự án Trường Ca Hành, đến thời điểm hiện tại, Địch Lệ Nhiệt BaTriệu Lộ Tư đều có chỗ đứng nhất định trong làng phim ảnh Hoa Ngữ. Thế nên, bất kì nhất cử nhất động của hai mỹ nhân luôn được đặt lên bàn cân so sánh.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư bị 'sao quả tạ' cản đường 'chuyển hình', phim chưa kịp lên sóng bị mất suất chiếu đài? - Ảnh 1

Gần đây, có thông tin 2 dự án Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba và Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư sắp sửa lên sóng. Khán giả chưa kịp ‘hóng’ màn đối đầu của hai mỹ nhân này trên ‘chiến trường’ phim ảnh thì có thông tin bộ phim của 2 mỹ nhân này bị mất suất chiếu đài vì không đủ kinh phí mua phim mới.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư bị 'sao quả tạ' cản đường 'chuyển hình', phim chưa kịp lên sóng bị mất suất chiếu đài? - Ảnh 2

Trước đó, có thông tin đài Chiết Giang sẽ công chiếu phim Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba. Tuy nhiên, gần đây, có nguồn tin đài Chiết Giang hiện không đủ kinh phí vậy nên khả năng cao sẽ cho chiếu Không Phải Chỉ Là Giằng Co Sao lên trước.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư bị 'sao quả tạ' cản đường 'chuyển hình', phim chưa kịp lên sóng bị mất suất chiếu đài? - Ảnh 3

Còn về phần Triệu Lộ Tư cũng không khá hơn. Đáng lẽ phim Hậu Lãng của cô nàng sẽ được chiếu trên đài Đông Phương và Giang Tô. Tuy nhiên, cũng vì không đủ kinh phí nên đài Đông Phương sẽ chiếu lại phim Long Thành, còn Hậu Lãng thì phải đợi một thời gian nữa mới lên sóng. Còn đài Giang Tô quyết định cho Thanh Xuân Trong Chiến Hỏa thay vì phim của Triệu Lộ Tư.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư bị 'sao quả tạ' cản đường 'chuyển hình', phim chưa kịp lên sóng bị mất suất chiếu đài? - Ảnh 4

Đây là 2 dự án quan trọng đánh dấu bước chuyển hình của Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư. Được biết, Địch Lệ Nhiệt Ba thường bị chê có diễn xuất yếu, đơ cứng, gượng gạo. Không những thế, nửa cuối năm 2022, cô nàng ‘ẩn mình’ không tham gia các dự án nghệ thuật và mới trở lại gần đây. Chính vì thế, nếu Công Tố Tinh Anh tiếp tục hoãn chiếu thì cô nàng khó có cơ hội trở mình và có khả năng danh tiếng của nữ diễn viên sẽ bị ảnh hưởng.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư bị 'sao quả tạ' cản đường 'chuyển hình', phim chưa kịp lên sóng bị mất suất chiếu đài? - Ảnh 5

Còn về Triệu Lộ Tư có vẻ đỡ hơn vì ngoài Hậu Lãng, cô nàng còn nhiều dự án khác sắp sửa lên sóng. Tuy nhiên, Hậu Lãng đã bị ‘đắp chiếu’ hơn 3 năm nay nhưng luôn bị trì hoãn lên sóng khiến nhiều khán giả e ngại về ‘an nguy’ của bộ phim và danh tiếng của cô nàng ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư bị 'sao quả tạ' cản đường 'chuyển hình', phim chưa kịp lên sóng bị mất suất chiếu đài? - Ảnh 6

Hiện tại, mọi thông tin liên quan về việc 2 bộ phim của Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư bị mất suất chiếu đài chỉ là đồn đoán. Các khán giả tiếp tục hóng đợi thông tin chính thức từ phía nhà đài cũng như đoàn phim.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Triệu Lộ Tư Công Tố Tinh Anh Hậu Lãng sao hoa ngữ

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