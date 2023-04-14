Triệu Lộ Tư sắp nâng tầm 'địa vị' trong giới khi được đạo diễn 'lừng danh' Trương Nghệ Mưu 'để mắt' trong một dự án khủng?

Sao quốc tế 14/04/2023 16:01

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Triệu Lộ Tư sắp sửa hợp tác với đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu trong một dự án khủng.

Triệu Lộ Tư là một trong những nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 95 đình đám của làng giải trí Hoa Ngữ. Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn vào mùa hè năm ngoái, tên tuổi Triệu Lộ Tư dần thăng hạng và được các nhà sản xuất phim để mắt, ưu ái giao cho nhiều dự án phim tốt.

Triệu Lộ Tư sắp nâng tầm 'địa vị' trong giới khi được đạo diễn 'lừng danh' Trương Nghệ Mưu 'để mắt' trong một dự án khủng? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án webdrama Liên Minh Huyền Thoại do đạo diễn Trương Nghệ Mưu cầm trịch đang chuẩn bị khởi quay. Theo đó, nam nữ chính được nhắm tới sẽ do Triệu Lộ Tư và Dịch Dương Thiên Tỉ đóng chính.

Triệu Lộ Tư sắp nâng tầm 'địa vị' trong giới khi được đạo diễn 'lừng danh' Trương Nghệ Mưu 'để mắt' trong một dự án khủng? - Ảnh 2

Trong buổi trò chuyện ở một sự kiện, đạo diễn Trương Nghệ Mưu cho biết đây là lần đầu tiên ông quay một bộ phim truyền hình thế này, và ông tuyên bố sẽ làm ra một tác phẩm rất khác biệt.

Cũng có người cho rằng đây sẽ là dự án phim về các tuyển thủ Esports chứ không liên quan gì đến những nhân vật trong vũ trụ Liên Minh Huyền Thoại của Riot Games. Bởi theo một hình ảnh rò rỉ trong cộng đồng game thủ Trung Quốc, đây có khả năng cao là một bộ phim truyền hình với 40 tập (45 phút mỗi tập) thể loại Esports và “thanh xuân”. Nội dung kể về nguồn động lực thi đấu Esports của một thiếu niên từ thời trung học.

Trương Nghệ Mưu được coi là một trong những đạo diễn nổi tiếng của Trung Quốc với các tác phẩm ở đa dạng thể loại như hành động, kinh dị, hài, võ thuật, lãng mạn,… Một số bộ phim nổi tiếng từng giúp ông nhận được sự yêu thích từ thị trường quốc tế như Anh Hùng (2002), Thập Diện Mai Phục (2004), Hoàng Kim Giáp (2006), Chuyện Tình Cây Táo Gai (2010),… hay mới đây nhất là Full River Red (2023) – Mãn Giang Hồng.

Triệu Lộ Tư sắp nâng tầm 'địa vị' trong giới khi được đạo diễn 'lừng danh' Trương Nghệ Mưu 'để mắt' trong một dự án khủng? - Ảnh 3

Nếu Triệu Lộ Tư được chính thức lựa chọn trong dự án này thì có thể xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của cô nàng vì có cơ hội nâng cao tên tuổi khi được hợp tác với đạo diễn lừng danh. Tuy nhiên cũng có mộ số ý kiến cho rằng visual của Triệu Lộ Tư và Dịch Dương Thiên Tỉ có vẻ không hợp nhau và khó tạo được chemistry nên khả năng phim flop sẽ rất cao.

Triệu Lộ Tư sắp nâng tầm 'địa vị' trong giới khi được đạo diễn 'lừng danh' Trương Nghệ Mưu 'để mắt' trong một dự án khủng? - Ảnh 4

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng đợi thông tin chính thức từ phía ekip phim cũng như từ phía hai diễn viên được đồn đoán là Triệu Lộ Tư và Dịch Dương Thiên Tỉ.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Dịch Dương Thiên Tỉ Trương Nghệ Mưu sao hoa ngữ Liên Minh Huyền Thoại

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