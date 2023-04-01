Vừa nên duyên với 'tình mới', Ngô Lỗi khó xử trước màn cãi liệu anh chàng dành chemistry ngọt ngào cho Triệu Lộ Tư hay Châu Vũ Đồng nhiều hơn?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video gây tranh cãi liệu Ngô Lỗi dành chemistry ngọt ngào cho Triệu Lộ Tư hay Châu Vũ Đồng nhiều hơn?
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Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn đóng chính cùng Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi tiếp tục có dự án Tình Yêu Thôi Mà nên duyên với ‘đàn chị’ Châu Vũ Đồng. Bộ phim này đã lên sóng những ngày qua nhận được quan tâm lớn của khán giả, đặc biệt là những khoảnh khắc tình cảm của cặp đôi.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video hé lộ cảnh tập phân đoạn ôm nhau của Ngô Lỗi với Châu Vũ Đồng trong Tình Yêu Thôi Mà và Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn. Theo đó đã có nhiều luồng tranh cãi khác nhau của khán giả.
Một số cư dân mạng, đặc biệt Ngô Lộ Khả Đào (tên couple Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư) đánh giá màn thể hiện tình cảm của Ngô Lỗi dành cho Triệu Lộ Tư ngập tràn phản ứng hóa học, xứng đôi vừa lứa hơn với ‘đàn chị’ Châu Vũ Đồng.
Tuy nhiên, số khác cho rằng cảnh hôn giữa Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng trên phim được tiết lộ lọt hot search nền tảng Weibo. Theo đó, tương tác của cặp đôi khiến netizen bấn loạn vì táo bạo, ngọt ngào, chân thật. Phản ứng hóa học của Ngô Lỗi và “tình mới” cũng được đánh giá cao, thậm chí còn ăn ý hơn những bạn diễn của họ trong các tác phẩm trước.
Tinh Yêu Thôi Mà là bộ phim thuộc thể loại tinh cảm đô thị lãng mạn. Nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu chị em giữa vận động viên Tống Tam Xuyên (Ngô Lỗi) và nhân viên văn phòng Lương Hữu An (Châu Vũ Đồng). Cả hai đều đang trải qua giai đoạn bế tắc, đầy thử thách của cuộc đời. Nhờ cơ duyên gặp được nhau ở câu lạc bộ, hai nhân vật cùng vượt qua những thử thách và bứt phá giới hạn của bản thân. Cuối cùng, cả Tống Tam Xuyên và Lương Hữu An cùng gặt hái thành công trong công việc và có được tình yêu viên mãn.