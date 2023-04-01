Vừa nên duyên với 'tình mới', Ngô Lỗi khó xử trước màn cãi liệu anh chàng dành chemistry ngọt ngào cho Triệu Lộ Tư hay Châu Vũ Đồng nhiều hơn?

Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn đóng chính cùng Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi tiếp tục có dự án Tình Yêu Thôi Mà nên duyên với ‘đàn chị’ Châu Vũ Đồng. Bộ phim này đã lên sóng những ngày qua nhận được quan tâm lớn của khán giả, đặc biệt là những khoảnh khắc tình cảm của cặp đôi.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video hé lộ cảnh tập phân đoạn ôm nhau của Ngô Lỗi với Châu Vũ Đồng trong Tình Yêu Thôi Mà và Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn. Theo đó đã có nhiều luồng tranh cãi khác nhau của khán giả.