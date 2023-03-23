Vừa từ trời Tây trở về, Ngô Lỗi chính thức xác nhận tin vui lớn cùng 'đàn chị' Châu Vũ Đồng

Sao quốc tế 23/03/2023 09:02

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Ngô Lỗi đã chính thức một tin vui lớn cùng Châu Vũ Đồng khiến netizen vô cùng háo hức.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin bộ phim Tình Yêu Thôi Mà xác nhận lịch phát sóng trên CCTV 8 và Tencent Video vào 27/3 tới đây. Đồng thời đoàn phim cũng tung poster chính thức của cặp đôi chính Ngô LỗiChâu Vũ Đồng cùng các diễn viên khác trong phim khiến khán giả vô cùng thích thú và háo hức mong chờ.

Vừa từ trời Tây trở về, Ngô Lỗi chính thức xác nhận tin vui lớn cùng 'đàn chị' Châu Vũ Đồng - Ảnh 1Vừa từ trời Tây trở về, Ngô Lỗi chính thức xác nhận tin vui lớn cùng 'đàn chị' Châu Vũ Đồng - Ảnh 2Vừa từ trời Tây trở về, Ngô Lỗi chính thức xác nhận tin vui lớn cùng 'đàn chị' Châu Vũ Đồng - Ảnh 3

Được biết, đây là lần hợp tác đầu tiên giữa Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng trong một dự án phim ảnh. Cả 2 đều thuộc lớp diễn viên trẻ đi lên bằng thực lực, từng chinh phục khán giả khi hóa thân vào nhiều vai diễn đa sắc thái một cách tài tình. Hơn hết, trong quá trình hợp tác, cặp đôi đã có màn tương tác khá ngọt ngào, ăn ý qua những ảnh leak hậu trường, hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc chemistry bùng nổ trên phim.

Vừa từ trời Tây trở về, Ngô Lỗi chính thức xác nhận tin vui lớn cùng 'đàn chị' Châu Vũ Đồng - Ảnh 4

Tinh Yêu Thôi Mà là bộ phim thuộc thể loại tinh cảm đô thị lãng mạn, có kịch bản được chấp bút bởi Trương Anh Cơ - biên kịch đứng sau thành công của Ba Mươi Chưa Phải Là Hết.

Vừa từ trời Tây trở về, Ngô Lỗi chính thức xác nhận tin vui lớn cùng 'đàn chị' Châu Vũ Đồng - Ảnh 5

Nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu chị em giữa vận động viên Tống Tam Xuyên (Ngô Lỗi) và nhân viên văn phòng Lương Hữu An (Châu Vũ Đồng). Cả hai đều đang trải qua giai đoạn bế tắc, đầy thử thách của cuộc đời. Nhờ cơ duyên gặp được nhau ở câu lạc bộ, hai nhân vật cùng vượt qua những thử thách và bứt phá giới hạn của bản thân. Cuối cùng, cả Tống Tam Xuyên và Lương Hữu An cùng gặt hái thành công trong công việc và có được tình yêu viên mãn.

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